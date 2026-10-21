ICC कडून विश्वचषकाचं वेळापत्रक जाहीर! भारत-पाकिस्तान सामना होणार नाही
आयसीसी 19 वर्षांखालील महिला टी-20 विश्वचषक 2027 चं वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे.
Published : October 21, 2026 at 2:59 PM IST
दुबई ICC Womens U19 T20 World Cup : जगभरातील तरुण खेळाडूंना महिला क्रिकेटमध्ये आपली प्रतिभा दाखवण्यासाठी पुन्हा एकदा एक मोठं व्यासपीठ मिळणार आहे. आयसीसी 19 वर्षांखालील महिला टी-20 विश्वचषक 2027 चं वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे. पुढील वर्षी बांगलादेश आणि नेपाळ संयुक्तपणे या स्पर्धेचं आयोजन करतील. 21 जानेवारीपासून सुरु होणाऱ्या या स्पर्धेत 16 संघ विजेतेपदासाठी स्पर्धा करतील. गतविजेता भारत वेस्ट इंडिजविरुद्ध आपल्या मोहिमेची सुरुवात करेल. 2023 मध्ये सुरु झालेल्या या स्पर्धेची ही तिसरी आवृत्ती असेल. दोन्ही देशांतील चार ठिकाणी होणाऱ्या या आगामी विश्वचषकात एकूण 41 सामने खेळले जातील.
16 teams 👊 41 matches 🏏 The ICC Women's T20 #U19WorldCup 2027 fixtures are confirmed 🤩 More ➡️ https://t.co/atd1WxBfo1 https://t.co/qJm6ynKda4— ICC (@ICC) October 21, 2026
16 संघांची चार गटांमध्ये विभागणी : स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या संघांची प्रत्येकी चार संघांच्या चार गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांना एका गटात ठेवण्यात आलेलं नाही. गट 'अ' मध्ये भारत, आयर्लंड, वेस्ट इंडिज आणि यजमान नेपाळ यांचा समावेश आहे. गट 'ब' मध्ये दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, पाकिस्तान आणि सामोआ यांचा समावेश असेल. गट 'क' मध्ये ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, नायजेरिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांचा समावेश आहे. इंग्लंड, श्रीलंका, अमेरिका आणि स्कॉटलंड यांना 'ड' गटात स्थान देण्यात आलं आहे.
21 जानेवारीला सुरु होईल स्पर्धा : ही स्पर्धा 21 जानेवारी रोजी सुरु होणार असून पहिल्या दिवशी चार सामने खेळले जातील, ज्यात आठ संघ मैदानात उतरतील. सह-यजमान बांगलादेश संयुक्त अरब अमिरातीविरुद्ध आपल्या मोहिमेची सुरुवात करेल. नेपाळचा सामना 22 जानेवारी रोजी आयर्लंडशी होईल, तर भारतीय संघ त्याच दिवशी वेस्ट इंडिजविरुद्ध आपला पहिला सामना खेळेल.
चार ठिकाणी आयोजित होणार सामने : विश्वचषकाचे सामने बांगलादेशातील चट्टोग्राम आणि सिल्हेट, तसंच नेपाळची राजधानी काठमांडू इथं खेळले जातील. बांगलादेशात, वीर श्रेष्ठ शहीद फ्लाइट लेफ्टनंट मतिउर रहमान क्रिकेट स्टेडियम आणि चट्टोग्राममधील सिल्हेट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर सामने आयोजित केले जातील. नेपाळमध्ये, टीयू आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आणि अप्पर मुलपाणी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानावर सामने आयोजित केले जातील.
Mark your calendars 📝 The schedule for the ICC Women's T20 #U19WorldCup 2027 is out 🤩 https://t.co/atd1WxBfo1 https://t.co/lVYBN0tqqP— ICC (@ICC) October 21, 2026
6 फेब्रुवारी रोजी निश्चित होणार विजेता : गट फेरीचे सामने 26 जानेवारीपर्यंत सुरु राहतील. यानंतर, पुढील टप्प्यात पोहोचलेले संघ पुढील फेरीत प्रवेश करतील. या टप्प्यात, संघांची दोन गटांमध्ये विभागणी केली जाईल. प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील. उपांत्य फेरीचे सामने 4 फेब्रुवारी रोजी चट्टोग्राम येथील बीर श्रेष्ठ शहीद फ्लाइट लेफ्टनंट मतिउर रहमान क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवले जाणार आहेत. 5 फेब्रुवारी हा स्पर्धेसाठी राखीव दिवस आहे. अंतिम सामना 6 फेब्रुवारी रोजी खेळला जाईल. 7 फेब्रुवारी हा अंतिम सामन्यासाठी राखीव दिवस असेल.
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