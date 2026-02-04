ETV Bharat / sports

मुंबईकर आयुषच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया 10व्यांदा फायनल गाठणार? उपांत्य सामन्यात अफगाणिस्तानचं आव्हान

आयसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारत आणि अफगाणिस्तान अंडर-19 क्रिकेट संघात आज स्पर्धेतील दुसरा सेमीफायनल होणार आहे.

Published : February 4, 2026 at 9:23 AM IST

हरारे INDU19 vs AFGU19 Semi Final : आयसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 चा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे, भारत आणि अफगाणिस्तान अंडर-19 क्रिकेट संघात आज स्पर्धेतील दुसरा सेमीफायनल होणार आहे. हा हाय-व्होल्टेज सामना हरारे स्पोर्ट्स क्लब इथं दुपारी 1:00 वाजता भारतीय वेळेनुसार सुरु होईल. या सामन्यातील विजेता संघ 6 फेब्रुवारी रोजी अंतिम फेरीत इंग्लंडशी भिडेल. पहिल्या सेमीफायनलमध्ये इंग्लंडनं ऑस्ट्रेलियाला 27 धावांनी हरवून जेतेपदाच्या सामन्यासाठी पात्रता मिळवली. आता भारत आणि अफगाणिस्तानपैकी कोण अंतिम फेरीत इंग्लंडला आव्हान देईल हे पाहण्यासाठी सर्वांचं लक्ष आता या सामन्याकडे लागलं आहे.

युवा वनडे सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचं वर्चस्व : युवा वनडे सामन्यांमध्ये भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील हेड-टू-हेड रेकॉर्डवर एक नजर टाकली तर टीम इंडियाचाच वरचष्मा दिसतो. दोन्ही संघ आतापर्यंत 12 वेळा एकमेकांसमोर आले आहेत, त्यापैकी 10 वेळा भारतानं जिंकले आहेत, तर अफगाणिस्ताननं फक्त दोनदाच विजय मिळवला आहे. 2024 नंतर हे दोन्ही संघ पहिल्यांदाच एकमेकांसमोर येणार आहेत. मात्र, अफगाणिस्ताननं 2019 मध्ये 19 वर्षांखालील स्तरावर भारताचा शेवटचा पराभव केला होता आणि आता सात वर्षांची पराभवाची मालिका संपवण्याचं त्यांचं ध्येय असेल. अफगाणिस्तानविरुद्ध भारताचे दोन्ही पराभव 2019 च्या द्विपक्षीय मालिकेत झाले होते, जिथं अफगाण संघाने पाच सामन्यांची मालिका 3-2 अशी जिंकली होती.

भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान हेड-टू-हेड (युवा वनडे) :

  • खेळलेले एकूण सामने - 12
  • भारतानं जिंकले - 10
  • अफगाणिस्ताननं जिंकले - 2

टीम इंडियाची स्पर्धेतील कामगिरी कशी : आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ सध्या सुरु असलेल्या 19 वर्षांखालील विश्वचषकात अपराजित राहिला आहे. स्पर्धेत अनेक वेळा संघाच्या फलंदाजीवर दबाव आला असला तरी, भारतानं कठीण परिस्थितींवर मात केली आहे आणि प्रत्येक सामना जिंकला आहे. उपांत्य फेरीत, संघ पुन्हा एकदा कर्णधार आयुष म्हात्रे आणि वैभव सूर्यवंशी यांच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा करेल, जे आतापर्यंत अपेक्षा पूर्ण करु शकले नाहीत.

अफगाण संघानं गमावला एक सामना : अफगाणिस्तानबद्दल बोलायचं झालं तर, संघ आतापर्यंतच्या सर्वात प्रभावी 19 वर्षांखालील विश्वचषक मोहिमेचा अनुभव घेत आहे. अफगाणिस्तान संघानं आतापर्यंत फक्त एक सामना गमावला आहे, तो म्हणजे श्रीलंकेविरुद्ध. यापूर्वी, अफगाणिस्तान 2018 आणि 2022 मध्ये उपांत्य फेरीत पोहोचला होता, परंतु अंतिम फेरी गाठण्यात अपयशी ठरला होता. यावेळी, संघ स्पर्धेतील पहिल्या अंतिम फेरीवर लक्ष केंद्रित करेल. भारत आपला विजयी लय कायम ठेवू शकतो की अफगाणिस्तान पहिल्यांदाच 19 वर्षांखालील विश्वचषक अंतिम फेरीत पोहोचून इतिहास रचतो हे पाहणं मनोरंजक ठरेल.

भारत सर्वात यशस्वी : अंडर-19 वर्ल्ड कपच्या इतिहासात भारत सर्वात यशस्वी संघ राहिला आहे. संघानं आतापर्यंत पाच वेळा (2000, 2008, 2012, 2018 आणि 2022) विजेतेपद पटकावलं आहे, तर चार वेळा संघ उपविजेताही राहिला आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय संघाचं लक्ष आज 10व्यांदा फायनलमध्ये पोहोचण्यावर असेल. भारतानंतर सर्वात यशस्वी संघ ऑस्ट्रेलिया आहे, ज्यानं चार वेळा अंडर-19 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिंकली आहे. तर अफगाणिस्तानचा संघ अजूनही आपल्या पहिल्या विजेतेपदाच्या प्रतीक्षेत आहे.

सामना कुठं पाहाल? : भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील या सामन्याचं थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर केलं जाईल. तसंच, जिओहॉटस्टारवर सामन्याचे थेट स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल.

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग-11 :

  • भारत : आयुष म्हात्रे (कर्णधार), आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (यष्टीरक्षक), वेदांत त्रिवेदी, आरएस अंब्रिश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, हेनिल पटेल आणि दीपेश देवेन्द्रन.
  • अफगाणिस्तान : महबूब खान (कर्णधार), उस्मान सादात, खालिद अहमदजई, फैजल शिनोजादा, उजैरुल्लाह नियाजई, अजीजुल्लाह मियाखिल, अब्दुल अजीज, रूहुल्लाह अरब, नूरिस्तानी उमरजई, वहीदुल्लाह जादरान, आणि अकील खान

