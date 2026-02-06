ETV Bharat / sports

टीम इंडियाचा विश्वविजयाचा 'सिक्सर'; अंतिम सामन्यात इंग्लंडचा एकतर्फा पराभव करत मिळवलं जेतेपद

आयसीसी पुरुष 19 वर्षांखालील विश्वचषक 2026 चा अंतिम सामना भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात खेळवण्यात आला. यात टीम इंडियानं विजय मिळवला.

टीम इंडिया
हरारे IND Beat ENG in U-19 World Cup Final : आयसीसी पुरुष-19 वर्षांखालील विश्वचषक 2026 चा अंतिम सामना भारतीय अंडर-19 आणि इंग्लंड अंडर-19 क्रिकेट संघात खेळवण्यात आला. दोन्ही संघांमधील हा विजेतेपदाचा सामना हरारे येथील हरारे स्पोर्ट्स क्लब इथं झाला. मराठमोळ्या आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघानं हा सामना 100 धावांनी एकतर्फा जिंकला. या सामन्यात भारतानं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. वैभव सूर्यवंशीच्या (175 धावा) धमाकेदार खेळीमुळं भारतानं इंग्लंडसमोर 412 धावांचं तगडं आव्हान ठेवलं. प्रत्युत्तरात लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंड संघ 40.2 षटकांत 311 धावांवर सर्वबाद झाला. यासह भारतानं सहाव्यांदा विश्वचषकावर नाव कोरलं, हा एक विक्रम आहे.

टीम इंडियाचा सहावा विश्वविजय : टीम इंडिया स्पर्धेतील सर्वात यशस्वी संघ आहे. यापूर्वी पाच वेळा विजेतेपद जिंकल्यानंतर, भारतीय संघानं यंदा सहाव्यांदा विजेतेपद जिंकलं आहे. याआधी भारतीय संघानं 2000, 2008, 2012, 2018 आणि 2022 मध्ये विजेतेपद जिंकलं होतं. दुसरीकडे, इंग्लंड संघ तिसऱ्यांदा अंतिम फेरीत पोहोचला होता, मात्र त्यांना फक्त एकदाच 19 वर्षांखालील विश्वचषक जिंकता आहे. त्यांनी 1998 च्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडचा पराभव केला होता.

वैभव सूर्यवंशीच्या 175 धावा : या सामन्यात भारतीय कर्णधार आयुष म्हात्रेनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. टीम इंडियानं 20 धावांवर सलामीवीर आरोन जॉर्ज (9) चा बळी गमावला. त्यानंतर, वैभव सूर्यवंशीनं कर्णधार म्हात्रेसह 90 चेंडूत दुसऱ्या विकेटसाठी 142 धावा जोडल्या आणि संघाला 162 धावांपर्यंत पोहोचवलं. म्हात्रे 51 चेंडूत 53 धावा काढून बाद झाला, ज्यामध्ये दोन षटकार आणि सात चौकारांचा समावेश होता. वैभव सूर्यवंशीनं आपली स्फोटक फलंदाजी सुरुच ठेवली, त्यानं फक्त 55 चेंडूत शतक झळकावलं. 175 धावा काढल्यानंतर तो बाद झाला. त्यानं आपल्या खेळीत 15 चौकार आणि 15 षटकार मारले. 19 वर्षांखालील विश्वचषक अंतिम सामन्यात कोणत्याही फलंदाजानं केलेली ही सर्वोच्च खेळी आहे. यासह, त्यानं युवा वनडे सामन्यात 100वा षटकारही ठोकला. वैभव हा असा पराक्रम करणारा जगातील पहिला क्रिकेटपटू आहे.

कनिष्क चौहाननं संपवला डाव : भारतीय संघानं 308 धावांवर पाच विकेट गमावल्या होत्या. त्यानंतर अभिज्ञान कुंडूनं आरएस अम्ब्रिससोबत 51 धावांची भागीदारी केली. अभिज्ञान कुंडूनं 31 चेंडूत एक षटकार आणि सहा चौकारांसह 40 धावा काढून बाद झाला, तर अम्ब्रिसनं 18 धावांचं योगदान दिलं. शेवटच्या षटकात कनिष्क चौहाननं 20 चेंडूत एक षटकार आणि तीन चौकारांसह नाबाद 37 धावा करत संघाला 400 च्या पुढं नेलं. इंग्लंड संघाकडून जेम्स मिंटोनं तीन बळी घेतले, तर सेबॅस्टियन मॉर्गन आणि ऍलेक्स ग्रीननं प्रत्येकी दोन बळी घेतले.

इंग्लंडची स्फोटक फलंदाजी : लक्ष्याचा पाठलाग करायला उतरलेल्या इंग्लंडनंही भारतीय गोलंदाजांना चोख प्रत्युत्तर दिलं. पहिल्या तीन षटकात संघाकडे फक्त दोन धावा होत्या, परंतु सलामीवीर जोसेफ मूरसनं चौकारांची हॅटट्रिक केली. मात्र, तो पाचव्या षटकात आरएस अम्ब्रिसच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. 7व्या षटकानंतर इंग्लंडनं 25 धावा केल्या होत्या. तिथून बेन डॉकिन्स आणि बेन मेयेस यांनी गियर बदलले. संघानं दहाव्या षटकात 64 धावा केल्या. मेयेस वेगानं त्याच्या अर्धशतकाकडे वाटचाल करत होता, पण खिलन पटेलनं त्याची विकेट घेतली. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न करताना तो 28 चेंडूत 45 धावा काढून बाद झाला. कर्णधार थॉमस रेव्हनंही आक्रमक खेळी सुरु ठेवली. त्याला कनिष्क चौहाननं 18 चेंडूत 31 धावांवर बाद केलं. दरम्यान, डॉकिन्सनं आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. 20 षटकांनंतर, इंग्लंडचा स्कोअर 3 बाद 171 होता. भारतानं पुढील दोन षटकांत चार बळी घेतले. आयुष म्हात्रेनं डॉकिन्स (66) याला बाद केलं आणि राल्फी अल्बर्ट धावबाद झाला. फरहान अहमद (1) आणि सेबास्टियन मॉर्गन (0) हे दीपेश देवेंद्रनचे बळी ठरले.

कालेब फॉकनरनं ठोकलं शतक : सात बाद 177 धावांवर असताना, इंग्लंडचा पराभव निश्चित दिसत होता. मात्र, कालेब फॉकनरनं त्याची स्फोटक फलंदाजी सुरुच ठेवली आणि त्यानं फक्त 26 चेंडूत आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. जेम्स मिंटोनं त्याला 41 चेंडूत 28 धावा करून साथ दिली. शेवटी कालेब फॉकनर 67 चेंडूत 115 धावा करुन बाद झाला आणि टीम इंडियाचा विजय निश्चित झाला.

