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पाकिस्तानविरुद्ध विक्रमी खेळी करणाऱ्या जो रुटला ICC क्रमवारीत धक्का; भारतीय कर्णधार गिलचीही घसरण

आयसीसीनं पुन्हा एकदा नवीन कसोटी क्रमवारी जाहीर केली आहे. यावेळीही क्रमवारीत अनेकांना धक्के बसले आहेत.

Shubman Gill
शुभमन गिल (संग्रहित छायाचित्र) (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2026 at 2:44 PM IST

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दुबई Shubman Gill : आयसीसीनं पुन्हा एकदा नवीन कसोटी क्रमवारी जाहीर केली आहे. यावेळीही क्रमवारीत अनेकांना धक्के बसले आहेत. इंग्लंडचा कर्णधार जो रुट आणि भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल यांची क्रमवारी घसरली आहे. पाकिस्तानचा कर्णधार बाबर आझम पुन्हा एकदा अव्वल 10 मधून बाहेर पडला आहे. दरम्यान, स्टीव्ह स्मिथनं एका स्थानाची झेप घेतली आहे.

भारत विरुद्ध श्रीलंका कसोटी मालिकेनंतर पहिल्यांदा क्रमवारी जाहीर : भारत विरुद्ध श्रीलंका कसोटी मालिकेनंतर आयसीसीनं नवीन कसोटी क्रमवारी जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे, इंग्लंडचा हॅरी ब्रुक पहिल्या क्रमांकावर कायम आहे. त्याचं रेटिंग सध्या 856 आहे. ऑस्ट्रेलियाचा स्टीव्ह स्मिथ आता एका स्थानानं वर सरकला आहे. स्मिथ 840 च्या रेटिंगसह दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. जो रुट एका स्थानानं घसरुन 820 च्या रेटिंगसह तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. इंग्लंड आणि पाकिस्तान यांच्यातील मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात खराब कामगिरीमुळं त्याला क्रमवारीत नुकसान झालं आहे.

शुभमन गिलची घसरण : दरम्यान, भारतीय कर्णधार शुभमन गिल अजून अव्वल 10 मधून बाहेर पडलेला नाही, पण त्याची घसरण झाली. गिल यावेळी दोन स्थानांनी घसरुन 709 रेटिंगसह 9 व्या क्रमांकावर आला आहे. मात्र, भारताचा यष्टीरक्षक-फलंदाज ऋषभ पंत 713 रेटिंगसह सातव्या क्रमांकावर कायम आहे. पाकिस्तानचा कर्णधार बाबर आझमला सर्वात मोठा फटका बसला आहे. तो आता अव्वल 10 मधून बाहेर पडून 15 व्या क्रमांकावर आला आहे, त्याचं रेटिंगही 679 पर्यंत घसरलं आहे. तर पाकिस्तानचा सौद शकील 15 स्थानांनी झेप घेऊन 18 व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.

डॅरिल मिचेलचीही क्रमवारीत झेप : ऑस्ट्रेलियाचा ट्रॅव्हिस हेड 811 रेटिंगसह चौथ्या क्रमांकावर आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा टेंबा बावुमा पाचव्या क्रमांकावर, तर न्यूझीलंडचा रचिन रवींद्र सहाव्या क्रमांकावर आहे. न्यूझीलंडच्या डॅरिल मिचेलनंही एक स्थान वर झेप घेतली असून तो आता आठव्या स्थानावर आहे.

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