T-20 विश्वचषकात आजपासून सुपर-8 चं युद्ध; NZ vs PAK पहिला सामना

टी-20 विश्वचषक 2026 चा 41वा सामना आज, 21 फेब्रुवारी रोजी न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात खेळला जाईल.

Published : February 21, 2026 at 10:50 AM IST

कोलंबो NZ vs PAK Match : टी-20 विश्वचषक 2026 चा 41वा सामना आज, 21 फेब्रुवारी रोजी न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात खेळला जाईल. हा सामना कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल. हा सुपर-8 ग्रुप 2 चा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा असेल. या दोन्ही संघांमधील शेवटचा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना 2025 च्या विश्वचषकात खेळला गेला होता, जिथं न्यूझीलंडनं पाकिस्तानला 8 विकेट्सनं हरवून वेलिंग्टन इथं फक्त 10 षटकांत 129 धावांचं लक्ष्य गाठलं होतं. न्यूझीलंडचं नेतृत्व मिशेल सँटनर करत आहे, तर पाकिस्तानचं नेतृत्व सलमान आगा करत आहे.

2016 नंतर पाकिस्तान अपराजित : न्यूझीलंडनं त्यांच्या शेवटच्या सामन्यात कॅनडाला 8 विकेट्सनं हरवून उत्कृष्ट फॉर्म दाखवला. दरम्यान, पाकिस्ताननं नामिबियाला 102 धावांनी हरवून सुपर-8 मध्ये स्थान मिळवलं. दोन्ही संघांनी गट टप्प्यात प्रत्येकी एक सामना गमावला आहे, ज्यामुळं हा सामना दोन्ही संघांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. टी-20 विश्वचषकात न्यूझीलंडविरुद्ध पाकिस्तानचा रेकॉर्ड चांगला आहे. न्यूझीलंड हा सामना जिंकून तो विक्रम बदलण्याचा प्रयत्न करेल, तर पाकिस्तान आपली आघाडी कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. 2016 पासून पाकिस्तान न्यूझीलंडकडून हरलेला नाही.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : न्यूझीलंड आणि पाकिस्तानमध्ये आतापर्यंत एकूण 49 टी-20 सामने खेळले गेले आहेत. या काळात पाकिस्तानला थोडासा फायदा आहे. पाकिस्ताननं 24 सामने जिंकले आहेत, तर न्यूझीलंडनं 23 सामने जिंकले आहेत. दोन सामने निकालाविना राहिले आहेत. टी-20 विश्वचषकात दोन्ही संघांमध्ये सात सामने खेळले गेले आहेत, ज्यामध्ये पाकिस्तानने पाच वेळा विजय मिळवला आहे आणि न्यूझीलंडने दोन वेळा विजय मिळवला आहे.

खेळपट्टी आणि हवामान कसं असेल : दोन्ही संघांमधील हा सामना कोलंबोमधील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळला जाईल. येथील खेळपट्टी सामान्यतः संथ मानली जाते, जी फिरकी गोलंदाजांना चांगली मदत करते. फलंदाजांनी धावा काढण्यासाठी संयमानं खेळलं पाहिजे. सामना जसजसा पुढं सरकतो तसतसे खेळपट्टी आणखी मंदावते, ज्यामुळं फिरकी गोलंदाजांची भूमिका महत्त्वाची बनते. 21 फेब्रुवारी रोजी कोलंबोमध्ये ढगाळ आकाश अपेक्षित आहे, कमाल तापमान 30 अंश आणि किमान तापमान 24 अंश राहील. 21 फेब्रुवारी रोजी पावसाची 75 टक्के शक्यता आहे, ज्यामुळं सामन्यात व्यत्यय आणू शकतो.

सामना कुठं पाहायचा : न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना कोलंबोमधील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर संध्याकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल, ज्याची नाणेफेक अर्धातास आधी होईल. भारतात, हा सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क आणि जिओ हॉटस्टार अॅपवर थेट पाहता येईल.

सामन्यासाठी दोन्ही संघांची प्लेइंग 11 :

  • न्यूजीलँड : फिन एलन, डेवोन कॉनवे (यष्टिरक्षक), रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, जेम्स नीशम, मिचेल सँटनर (कर्णधार), काइल जैमीसन, लॉकी फर्ग्यूसन, ईश सोढ़ी, मैट हेनरी.
  • पाकिस्तान : साहिबजादा फरहान (यष्टिरक्षक), सैम अयूब, बाबर आजम, फखर जमान, सलमान आगा (कर्णधार), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, फहीम अशरफ.

