ICC T20 World Cup 2026 : झिम्बाब्वे विरुद्ध आर्यलँड सामन्यात पावसाचा घोळ, ऑस्ट्रेलियाचा खेळ केला खल्लास
टी 20 विश्वचषक स्पर्धेतील आजचा सामना हा झिम्बाब्वे विरुद्ध आयर्लंड यांच्यात खेळला जाणार होता.
ICC T20 World Cup 2026 : टी 20 विश्वचषक स्पर्धेतील आजचा सामना हा झिम्बाब्वे विरुद्ध आयर्लंड यांच्यात खेळला जाणार होता. मात्र, पावसानं घोळ केला आणि ऑस्ट्रेलियाचा खेळ खल्लास झाला. झिम्बाब्वे विरुद्ध आयर्लंड यांच्यातील सामना न झाल्याने याचं नुकसान ऑस्ट्रेलिया संघाला मोजावं लागलं आहे.
पावसानं ऑस्ट्रेलिया संघाच्या स्वप्नांवर फेरलं पाणी - टी 20 विश्वचषक मालिकेत सध्या रंगत पाहायला मिळत आहे. रोज नवनवीन विक्रम होताना दिसत आहेत. भारतीय संघ देखील या मालिकेत फॉर्ममध्ये आहे. अशातच मंगळवारी टी 20 विश्वचषकातील झिम्बाब्वे विरुद्ध आयर्लंड यांच्यात साखळी सामना होणार होता. मात्र, पाऊस आला आणि कहरच झाला, असं म्हणावं लागेल. कारण या पावसामुळं ऑस्ट्रेलिया संघाचं मोठं नुकसान झालं आहे.
झिम्बाब्वे मालिकेत टिकून - वॉशआऊटमुळं ऑस्ट्रेलिया मालिकेमधून बाहेर पडला आहे. आयर्लंड संघ सुद्धा विश्वचषकातून बाहेर पडला आहे. झिम्बाब्वेचा संघ हा मालिकेत टिकून आहे. झिम्बाब्वेनं सुपर आठमध्ये प्रवेश केला आहे.
ऑस्टेलियाला मोठा धक्का - टी 20 विश्वचषक स्पर्धेतील गट बी मध्ये आतापर्यंतचा सर्वात मोठा उलटफेर पाहायला मिळाला. या गटात सर्वाधिक धक्कादायक निकाल लागले आहेत. या गटात ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, झिम्बाब्वे, आयर्लंड आणि ओमान हे संघ आहेत. त्यामुळं या गटातून स्पर्धेपूर्वी ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका या संघांना पसंती दिली गेली होती. पण, प्रत्यक्षात या गटात वेगळंच घडलं. दुबळ्या समजल्या जाणाऱ्या झिम्बाब्वेनं ऑस्ट्रेलियाला पराभवाची धूळ चारली आणि गटातील चित्र बदललं.
ऑस्टेलियाला गाशा गुंडाळावा लागला - श्रीलंकेनं ऑस्टेलियाला पराभूत केलं आणि कांगारूंचा पाय आणखी खोलात गेला. त्यामुळं ऑस्ट्रेलियाचं गणित जर तर वर आलं. झिम्बाब्वे उर्वरित दोन्ही सामन्यात पराभूत झाली तर ऑस्ट्रेलियासाठी आशा होत्या. मात्र, ऑस्ट्रेलियाच्या आशेवर पावसाचं पाणी पडलं. झिम्बाब्वे आणि आयर्लंड सामना पावसामुळं होऊ शकला नाही. त्यामुळं ऑस्ट्रेलियाला शेवटचा सामना खेळण्यापूर्वीच स्पर्धेतून गाशा गुंडाळावा लागला.
