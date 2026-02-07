ETV Bharat / sports

20 संघ, 55 सामने, 1 ट्रॉफी...! आजपासून रंगणार टी-20 विश्वचषकाचा थरार; वाचा A टू Z

जगभरातील 20 संघ 31 दिवस चालणाऱ्या टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये आपलं सर्वस्व पणाला लावण्यासाठी सज्ज आहेत.

आजपासून रंगणार टी-20 विश्वचषकाचा थरार (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 7, 2026 at 1:04 AM IST

मुंबई ICC T20 World Cup : जगभरातील 20 संघ 31 दिवस चालणाऱ्या टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये आपलं सर्वस्व पणाला लावण्यासाठी सज्ज आहेत. ही मेगा स्पर्धा आज 7 फेब्रुवारीपासून सुरु होणार आहे. भारत आणि श्रीलंकेला आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 च्या यजमानपदाचा मान मिळाला आहे. टी-20 विश्वचषक थेट कुठं पाहायचा, सामन्याची वेळ काय आहे, त्याचं स्वरुप काय आहे आणि कोण कोणत्या गटात आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊया.

टी-20 विश्वचषक 2026 चं आयोजन कोण करत आहे? : 7 फेब्रुवारी ते 8 मार्च दरम्यान होणाऱ्या टी-20 विश्वचषक 2026 चं यजमानपद भारत आणि श्रीलंकेला देण्यात आलं आहे. ही स्पर्धा एकूण आठ ठिकाणी होणार आहे. भारतातील पाच मैदानांवर आणि श्रीलंकेतील तीन स्टेडियमवर सामने खेळवले जातील.

टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये किती संघ आहेत?

पहिल्यांदाच 20 संघ टी-20 विश्वचषकात सहभागी होत आहेत. त्यांना चार गटात विभागण्यात आलं आहे.

2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी गट आणि त्यातील संघ :

  • गट अ: भारत, अमेरिका, नेदरलँड्स, नामिबिया, पाकिस्तान
  • गट ब: श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, झिम्बाब्वे, ओमान, आयर्लंड
  • गट क: इंग्लंड, वेस्ट इंडिज, स्कॉटलंड, इटली, नेपाळ
  • गट ड: अफगाणिस्तान, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, कॅनडा, संयुक्त अरब अमिराती

हा आहे 'ग्रुप ऑफ डेथ' : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात गट ड सर्वात धोकादायक मानला जातो. गट ​​ड मध्ये अफगाणिस्तान, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, कॅनडा आणि युएई यांचा समावेश आहे. या गटात अफगाणिस्तान, न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात जोरदार लढत होण्याची अपेक्षा आहे. सुपर-8 टप्प्यासाठी फक्त दोन संघ पात्र ठरतील, त्यामुळं पराभव झाल्यास विश्वचषक जिंकण्याचं स्वप्न भंग होऊ शकतं.

2026 च्या टी-20 विश्वचषकाचं स्वरुप काय आहे? : प्रथम, गट टप्प्यातील सामने असतील. प्रत्येक गटातील दोन संघ सुपर-8 टप्प्यासाठी पात्र ठरतील. यानंतर, सुपर-8 मध्ये चार-चार संघांची दोन गटात विभागणी केली जाईल. प्रत्येकी दोन संघ उपांत्य फेरीत पोहोचतील आणि अंतिम सामना 8 मार्च रोजी खेळला जाईल.

2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी कोणती ठिकाणं आहेत? : टी-20 विश्वचषकासाठी एकूण आठ ठिकाणं निवडण्यात आली आहेत, ज्यात अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियम, चेन्नईमधील एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम, नवी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियम, मुंबईतील वानखेडे स्टेडियम, कोलकातामधील ईडन गार्डन्स, कोलंबोमधील आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबोमधील सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब (SSC) क्रिकेट ग्राउंड आणि कॅंडीमधील पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम यांचा समावेश आहे.

स्पर्धेचे मुख्य टप्पे :

  • गट टप्पा: 7 फेब्रुवारी ते 20 फेब्रुवारी 2026
  • सुपर-8 टप्पा: 21 फेब्रुवारी ते 1 मार्च 2026
  • सेमी-फायनल 1: 4 मार्च 2026
  • सेमी-फायनल 2: 5 मार्च 2026
  • अंतिम सामना: 8 मार्च 2026

टी-20 विश्वचषक 2026 कधी आणि कुठं थेट पाहायचा?

भारतात, टी-20 विश्वचषक 2026 स्टार स्पोर्ट्सवर प्रसारित केला जाईल. जिओहॉटस्टारवर थेट प्रक्षेपण उपलब्ध असेल. वेळा खालीलप्रमाणे आहेत, जर तीन सामने असतील, तर पहिला सामना सकाळी 11:00 वाजता, दुसरा सामना दुपारी 3:00 वाजता आणि तिसरा सामना संध्याकाळी 7:00 वाजता (IST) सुरु होईल.

आतापर्यंत टी-20 विश्वचषक विजेत्यांची यादी :

  • 2007 - भारत
  • 2009 - पाकिस्तान
  • 2010 - इंग्लंड
  • 2012 - वेस्ट इंडिज
  • 2014 - श्रीलंका
  • 2016 - वेस्ट इंडिज
  • 2021 - ऑस्ट्रेलिया
  • 2022 - इंग्लंड
  • 2024 - भारत

