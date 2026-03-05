हुश्श...! श्वास रोखून धरणाऱ्या सामन्यात भारताचा विजय; बेथलची शतकी खेळी व्यर्थ, साहेबांचं पॅक-अप
आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 चा दुसरा उपांत्य सामना आज मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात खेळवण्यात आला. यात भारतानं विजय मिळवला.
Published : March 5, 2026 at 10:50 PM IST
मुंबई IND vs ENG Semifinal : आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 चा दुसरा उपांत्य सामना आज मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात खेळवण्यात आला. यात भारतानं 7 विकेटनं विजय मिळवत चौथ्यांदा अंतिम सामन्यात स्तान मिळवलं आहे. या सामन्यात इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकनं नाणेफेक जिंकत प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 20 षटकांत 7 बाद 253 धावांचा डोंगर उभारला. प्रत्युत्तरात बेथलच्या विक्रमी शतकाच्या बळावर इंग्लंडनही दमदार फलंदाजी केली. मात्र ते सात धावांनी कमी पडले. त्यांचा डाव 20 षटकांत 246 धावांपर्यंत मर्यादित राहिला. यासह टीम इंडिया खायनलमध्ये जाणारी श्रीलंकेनंतर दुसरी होस्ट टीम बनली आहे. श्रीलंकेनं 2012 मध्ये हा कारनामा केला होता. आता टीम इंडिया रविवारी 8 मार्च रोजी अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध दोन हात करेल.
A #T20WorldCup classic in Mumbai as India beat England in a nail-biter to reach the Final 🔥— ICC (@ICC) March 5, 2026
📝: https://t.co/w7G9C2FaMw pic.twitter.com/kazCgeeHDs
इंग्लंडची तुफानी फलंदाजी : भारतानं दिलेल्या 254 धावांचा पाठलाग करताना इंग्लंडची सुरुवात खराब झाली. फिल साल्टला हार्दिक पांड्यानं फक्त 5 धावांवर बाद केलं. यानंतर आलेल्या हॅरी ब्रूकला जसप्रीत बुमराहच्या गोलंदाजीवर अक्षर पटेलनं 7 धावांवर झेल दिला. जॉस बटलर चांगल्या फॉर्ममध्ये दिसत होता पण फिरकी गोलंदाज वरुण चक्रवर्तीनं त्याला 25 धावांवर बाद केलं. बटलर बाद झाला तेव्हा इंग्लंडची धावसंख्या 3/64 होती. यानंतर विल जॅक्स आणि जेकब बेथलनं 76 चेंडूची भागीदारी करत इंग्लंडच्या आशा जिवंत ठेवल्या. जेकब बेथलनं 105 धावांची खेळी करत इंग्लंडला विजय मिळवून देण्याचा पुरेपुर प्रयत्न केला, मात्र त्याला अपयश आलं. अखेर त्यांचा डाव 20 षटकांत 7 बाद 246 धावांवर मर्यादित राहिला. गोलंदाजीत हार्दिक पांड्यानं सर्वाधिक 2 विकेट घेतल्या.
𝘋𝘦𝘧𝘦𝘯𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘴. 𝘍𝘪𝘯𝘢𝘭𝘪𝘴𝘵𝘴 🤩— ICC (@ICC) March 5, 2026
India are headed to Ahmedabad for the #T20WorldCup 2026 Final 👏 pic.twitter.com/C1sAey3kOM
भारताचा धावांचा डोंगर : सामन्यात इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकनं नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजी करण्यास सांगितलं. त्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना भारतानं निर्धारित 20 षटकांत सात गडी गमावून 253 धावांचा हिमालय उभारला. संजू सॅमसन पुन्हा एकदा भारताचा सर्वोत्तम फलंदाज ठरला. त्यानं 42 चेंडूत 89 धावांची खेळी केली. यात आठ चौकार आणि सात षटकारांचा समावेश होता. मात्र, अभिषेकची बॅट पुन्हा काम करु शकली नाही आणि तो फक्त 9 धावा करून बाद झाला. तिसऱ्या क्रमांकावर आलेल्या इशाननं 18 चेंडूत 39 धावांची शानदार खेळी केली. शिवम दुबेनं 25 चेंडूत 43 धावा केल्या. हार्दिकनं 12 चेंडूत 27 धावा केल्या आणि तिलकनं फक्त सात चेंडूत 21 धावा केल्या. इंग्लंडकडून गोलंदाजीत आदिल रशिद आणि विल जॅक्सनं प्रत्येकी 2-2 विकेट घेतल्या.
सर्वाधिक नॉकआउट धावसंख्या : भारताचा 253 धावांचा स्कोर अनेक प्रकारे ऐतिहासिक आहे. टी-20 विश्वचषकाच्या नॉकआउट इतिहासातील ही सर्वोच्च धावसंख्या आहे. टीम इंडियाचा या फॉरमॅटमधील हा दुसरा सर्वोच्च स्कोर आहे, याच वर्ल्डकपमध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध त्यांनी केलेल्या 256 धावांच्या मागे. श्रीलंकेच्या केनियाविरुद्ध 2007 च्या 260 धावांच्या विक्रमापासून टीम इंडिया फक्त सात धावांनी कमी पडली, पण सेमीफायनलसारख्या मोठ्या सामन्यात 253 धावा करणं हा स्वतःमध्ये एक जागतिक विक्रम आहे.
