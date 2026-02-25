ETV Bharat / sports

ठिकाणं निश्चित नाही, परंतु तिकिटांची विक्री सुरु; टी-20 वर्ल्ड कपच्या उपांत्य आणि अंतिम सामन्याबद्दल आयसीसी कंफ्यूज

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) T20 विश्वचषक 2026 च्या उपांत्य फेरी आणि अंतिम सामन्यांच्या तिकिटांची विक्री सुरु केली आहे.

Semifinal Final Tickets
ठिकाणं निश्चित नाही, परंतु तिकिटांची विक्री सुरु (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 25, 2026 at 9:59 AM IST

2 Min Read
मुंबई Semifinal Final Tickets : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) T20 विश्वचषक 2026 च्या उपांत्य फेरी आणि अंतिम सामन्यांच्या तिकिटांची विक्री सुरु केली आहे. परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या सामन्यांची अंतिम ठिकाणं अद्याप निश्चित झालेली नाहीत. ICC नं मंगळवारी (24 फेब्रुवारी) एका प्रेस रिलीजमध्ये तिकिट विक्री सुरु केल्याची घोषणा केली, ज्यामध्ये असं म्हटलं आहे की विक्री संध्याकाळी 7 वाजता सुरु झाली.

तीन सामन्यांसाठी चार ठिकाणं : तिकिटांमध्ये कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद आणि कोलंबोचे पर्याय उपलब्ध आहेत, परंतु यापैकी कोणते शहर प्रत्यक्षात सामने आयोजित करेल हे अद्याप स्पष्ट नाही. भारत आणि श्रीलंका या स्पर्धेचे सह-यजमान आहेत, परंतु पाकिस्तानशी संबंधित राजकीय तणावामुळं एक हायब्रिड मॉडेल लागू करण्यात आलं आहे. या व्यवस्थेनुसार, पाकिस्तान आपले सर्व सामने श्रीलंकेत खेळत आहे. याचा थेट परिणाम बाद फेरीच्या सामन्यांच्या ठिकाणांवर होतो. जर पाकिस्तान उपांत्य फेरीत पोहोचला तर त्याचे सामने आपोआप कोलंबोला हलवले जातील.

पहिला सेमीफायनल सामना बनला फ्लोटिंग सामना : पहिला उपांत्य सामना कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियम किंवा कोलकाताच्या ईडन गार्डन्स इथं होईल, जो कोणत्या संघांनी पात्रता मिळवली यावर अवलंबून असेल.

  • जर पाकिस्तान पात्र ठरला तर सामना कोलंबोमध्ये होईल.
  • जर श्रीलंका पात्र ठरला (भारताशिवाय इतर कोणाविरुद्ध), तरीही सामना कोलंबोमध्ये होईल.
  • जर भारत विरुद्ध श्रीलंका उपांत्य सामना असेस तो कोलकाता इथं होईल.

दुसरा सेमीफायनल सामना वानखेडेवर होणार आहे, परंतु संपूर्ण वेळापत्रक पहिल्या सामन्यांच्या निकालांवर अवलंबून असेल.

अंतिम सामना अहमदाबादमध्ये, परंतु अटी लागू : अंतिम सामना मूळतः अहमदाबादमध्ये नियोजित आहे. मात्र, जर पाकिस्तान अंतिम फेरीत पोहोचला तर विजेतेपदाचा सामना देखील कोलंबो इथं हलवला जाईल. याचा अर्थ असा की स्पर्धेतील सर्वात मोठा सामन्याच्या ठिकाणावर देखील अद्याप अनिश्चितता आहे.

चाहत्यांसाठी वाढत्या अडचणी : आयसीसीनं दोन शहरांना एकाच सामन्यासाठी तयारी करण्यास सांगितलं आहे. स्टेडियम, सुरक्षा आणि वाहतूक व्यवस्था चालू आहे, परंतु सर्वात मोठी अनिश्चितता प्रेक्षकांना निर्माण झाली आहे. चाहत्यांना स्थळ निश्चित न करता फ्लाइट बुक करावी लागू शकते, हॉटेल्स देखील बुक कराव्या लागू शकतात आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासाची योजना करावी लागू शकते. आयसीसीनं स्पष्ट केलं आहे की सामना स्थलांतरित झाल्यास तिकिटांचे पैसे परत केले जातील. मात्र, विमान प्रवास, हॉटेल, व्हिसा किंवा प्रवास खर्चासाठी कोणताही परतावा दिला जाणार नाही. याचा अर्थ असा की स्थळ बदलाचा आर्थिक धोका पूर्णपणे प्रेक्षकांवर असेल.

