इंग्लंडच्या पराभवाच्या जखमेवर ICC नं चोळलं मीठ! 50 टक्के दंड ठोठावत कापले 12 गुण
न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीतील दारुण पराभवातून इंग्लंड क्रिकेट संघ अजून सावरलं नव्हतं, तोच त्यांना आणखी एक मोठा धक्का बसला.
Published : June 22, 2026 at 12:15 PM IST
लंडन ICC Slams England : न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीतील दारुण पराभवातून इंग्लंड क्रिकेट संघ अजून सावरलं नव्हतं, तोच त्यांना आणखी एक मोठा धक्का बसला. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) इंग्लंडला मोठा धक्का दिला. षटकांचा वेग कमी असल्याबद्दल आयसीसीनं इंग्लंडवर कठोर कारवाई केली आणि त्यांच्या जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेतून 12 गुण वजा केले. तसंच, त्यांच्या खेळाडूंच्या सामना शुल्काच्या 50 टक्के दंडही आकारला. लंडनच्या ओव्हल मैदानावर झालेल्या दुसऱ्या कसोटीत न्यूझीलंडनं इंग्लंडचा 253 धावांनी पराभव केला. सामना संपल्यानंतर लगेचच, आयसीसीनं इंग्लंडवर कठोर दंड आकारण्याचा निर्णय अधिकृतपणे जाहीर केला.
New Zealand roar back into the series with a massive victory in the second test 🔥— ICC (@ICC) June 21, 2026
#WTC27 📝: https://t.co/twd3kaEXu3 pic.twitter.com/juKsOHY0fk
जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपमध्ये इंग्लंडचं मोठं नुकसान : आयसीसी एलिट पॅनेलचे सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्या मते, दिलेला वेळ आणि उपलब्ध सवलती विचारात घेतल्यानंतरही इंग्लंडची 12 षटकं कमी पडली होती. आयसीसीच्या नियमांनुसार, एखादा संघ जितकी कमी षटकं टाकतो, तितका जास्त दंड त्याला भरावा लागतो. या नियमांनुसार, प्रत्येक अयशस्वी षटकासाठी खेळाडूंना त्यांच्या सामना शुल्काच्या 5 टक्के दंड आकारला जातो. कमाल दंड 50 टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. इंग्लंड 12 षटकांनी मागे असल्यानं, संघाला त्यांच्या सामना शुल्काच्या कमाल 50 टक्के दंड आकारण्यात आला.
England have been docked vital #WTC27 points owing to slow over rate during the second Test against New Zealand.— ICC (@ICC) June 21, 2026
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इंग्लंडचे 12 गुण वजा : जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या नियमांनुसार, प्रत्येक कमी षटकासाठी संघाचा एक गुण वजा केला जातो. परिणामी, इंग्लंडचे थेट 12 डब्ल्यूटीसी गुण वजा करण्यात आले. या दंडामुळं इंग्लंडच्या डब्ल्यूटीसी अंतिम फेरीत पोहोचण्याच्या आशांना मोठा धक्का बसू शकतो, कारण या चक्रात प्रत्येक गुण महत्त्वाचा मानला जातो. या दंडानंतर, डब्ल्यूटीसी गुणतालिकेत इंग्लंडचे आता 38 गुण झाले असून ते 7व्या स्थानावर कायम आहेत, परंतु त्यांची गुण टक्केवारी (PCT) 34.72 वरुन 26.38 पर्यंत घसरली आहे.
जो रुटनं कबूल केली चूक : इंग्लंडचा कार्यवाहक कर्णधार जो रुटनं आरोप कबूल केला असून प्रस्तावित शिक्षा स्वीकारली आहे. यासाठी औपचारिक सुनावणीची आवश्यकता नव्हती. हा आरोप मैदानातील पंच एड्रियन होल्डस्टॉक आणि नितीन मेनन, तिसरे पंच रॉड टकर आणि चौथे पंच ग्रॅहम लॉईड यांनी केला होता. दरम्यान, निर्णायक तिसऱ्या कसोटीपूर्वी इंग्लंडसाठी काही दिलासादायक बातमी आहे. नियमित कर्णधार बेन स्टोक्स संघात परतला आहे. लॉर्ड्स कसोटीनंतर नाईटक्लबमध्ये झालेल्या वादावादीमुळं तो दुसऱ्या कसोटीतून बाहेर होता. वेगवान गोलंदाज गस ॲटकिन्सनही संघात परतला आहे. नाईटक्लबमधील घटनेच्या चौकशीनंतर इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डानं दोन्ही खेळाडूंना खेळण्यासाठी परवानगी दिली आहे.
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