टी-20 वर्ल्डकपमधून बांगलादेश 'आऊट', स्कॉटलंड इन'; आयसीसीनं जाहीर केला निर्णय

२०२६ च्या टी२० विश्वचषकातून बांगलादेशला वगळून आयसीसीने बांगलादेशला आरसा दाखवला आहे. शनिवारी, आयसीसीने बांगलादेशला वगळण्याची घोषणा करणारे अधिकृत पत्र जारी केले.

टी-20 वर्ल्डकप (ICC X)
Published : January 24, 2026 at 8:18 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली खेळवला जाणाऱ्या टी-20 विश्वचषकात मोठी घटना घडली आहे. क्रिकेट विश्वातील सर्वोच्च संघटना असलेल्या आयसीसीनं बांगलादेशला स्पर्धेतून डच्चू दिला आहे. याबाबतची घोषणा त्यांनी केली आहे. तसंच बांगलादेशच्या जागी स्कॉटलंडची वर्णी लागली आहे.

बांगलादेश टी-विश्वचषकातून 'आऊट' : भारत आणि श्रीलंकामध्ये होणाऱ्या टी-२० विश्वचषक अवघ्या 15 दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. या टी-20 विश्वचषकावर आपलं नाव कोरण्यासाठी सहभागी संघ जोरदार तयारी करताना दिसत आहेत. परंतु बांगलादेशनं टी-20 वर्ल्डकप भारतात खेळायचा नसल्यानं मोठा गोंधळ घातला होता. दरम्यान बांगलादेशचा संघ वर्ल्डकपमधून बाहेर पडल्याचं अधिकृतरित्या आयसीसीनं जाहीर केलं आहे. याबाबतची माहिती आयसीसीनं एक्सवर दिली आहे.

बांगलादेशच्या जागी स्कॉटलंडला संधी : आयसीसीनं अधिकृतपणे टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये स्कॉटलंडला स्थान दिलं आहे. ते आता बांगलादेशच्या जागी क गटात खेळतील. स्कॉटलंडचे तीन सामने कोलकाता येथील ईडन गार्डन्समध्ये होतील. तर, एका सामना मुंबईत होणार आहे. स्कॉटलंडला वेस्ट इंडिज, इटली आणि इंग्लंड विरुद्ध कोलकाता इथं खेळावं लागेल. तर, 17 फेब्रुवारीला मुंबईत त्यांचा सामना नेपाळसोबत होईल.

...म्हणून आयसीसीनं घेतला कठोर निर्णय : बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या अध्यक्षांना ई-मेलच्या माध्यमातून सांगितलं होतं की, तुम्हाला भारतात होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकात सहभागी व्हायचं आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी 24 तासांचा कालावधी देत आहोत. परंतु यानंतरही बांगलादेश किक्रेट बोर्डच्या अध्यशांनी त्याला उत्तर मिळालं नाही. त्यामुळं आयसीसीनं हा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती आयसीसीच्या एका सूत्रानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर पीटीआयला दिली आहे.

नक्की प्रकरण काय? : बांगलादेशमध्ये दोन हिंदू तरूणांची हत्या झाल्याची घटना घडली होती. यानंतर भारतात बांगलादेशच्या खेळाडूला संघात घेतल्यामुळं केकेआरवर जोरदार टीका करण्यात आली. यानंतर केकेआरनं बीसीसीआयच्या आदेशानं बांगलादेशचा खेळाडू मुस्तफिजूर रहमानला संघातून वगळण्याचा निर्णय घेतला. केकेआरच्या या निर्णयानंतर बांगलादेशच्या क्रिकेट बोर्डानं तातडीनं बैठक बोलावली. यात त्यांनी टी 20 विश्वचषकात होणारे सामने श्रीलंकेत खेळवावेत अशी भूमिका घेतली. मात्र, बीसीसीआयनं त्याला नकार दिला. लॉजिस्टिक, हॉटेल बुकिंग आणि इतर गोष्टींमध्ये बदल अशक्य असल्यानं बीसीसीआय त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिली.

बीसीबीनं केले आयसीसीवर आरोप : बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम बुलबुल यांनी त्यांच्या निवेदनात म्हटलं आहे की, आम्ही आयसीसीशी बोलणी करत राहू. आम्हाला विश्वचषक खेळायचा आहे, पण आम्ही भारतात खेळणार नाही. आम्ही लढत राहू. आयसीसी बोर्डाच्या बैठकीत काही आश्चर्यकारक निर्णय घेण्यात आले. मुस्तफिजूरचा खटला वेगळा नाही. त्या प्रकरणात ते (भारत) एकमेव निर्णय घेणारे होते. त्यांनी पुढं सांगितलं की, आयसीसीनं आमचे सामने भारतातून हलवण्याची आमची विनंती नाकारली होती. जागतिक क्रिकेटच्या स्थितीबद्दल आम्हाला खात्री नाही. त्याची लोकप्रियता कमी होत आहे. त्यांनी 20 कोटी लोकांना कोंडून ठेवलं आहे. क्रिकेट ऑलिंपिकमध्ये जात आहे, पण जर आपल्यासारखा देश तिथं जात नसेल तर ते आयसीसीचं अपयश आहे.

