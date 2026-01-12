टी-20 विश्वचषकात सुरक्षेबाबत बांगलादेशनं पसरवला खोटेपणा? ICC कडून खोटारडेपणा उघड
आयसीसीनं बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचा एक मोठा खोटारडेपणा उघड केला आहे. बांगलादेश अजूनही 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील सामने भारताबाहेर खेळण्यावर ठाम आहे.
मुंबई ICC rejects Bangladesh Claim : भारत आणि बांगलादेशमधील क्रिकेट तणाव शिगेला पोहोचला आहे. बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) त्यांचे T-20 विश्वचषक 2026 चे सामने भारतात खेळवू इच्छित नाही. शिवाय, ते सतत खोटेपणा पसरवत आहे. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे क्रीडा सल्लागार आसिफ नजरुल यांनी दावा केला होता की आयसीसीनं भारतात बांगलादेश संघाला असलेल्या संभाव्य सुरक्षेच्या धोक्याची कबुली दिली आहे. आयसीसीनं आता स्पष्ट केलं आहे की हे खोटं आहे आणि अद्याप तसं झालेलं नाही.
बांगलादेश खोट पसरवत आहे : वृत्तसंस्था पीटीआयनं दिलेल्या वृत्तात म्हटलं की, आयसीसीनं सांगितलं की त्यांनी बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला 2026 च्या T-20 विश्वचषकासाठी बांगलादेशच्या भारत प्रवासाबद्दलच्या सुरक्षा चिंतेचं समर्थन करण्यासाठी अद्याप कोणतंही पत्र लिहिलेलं नाही. आयसीसीनं म्हटलं आहे की ते या विषयावर अधिकृत निवेदन जारी करेल. आसिफ नजरुल यांनी सोमवारी सांगितलं की त्यांच्या वतीनं आयसीसीला पत्र पाठवण्यात आलं आहेत. यानंतर, आयसीसीच्या सुरक्षा पथकानं एक पत्र पाठवलं की जर तीन गोष्टी घडल्या तर भारतात बांगलादेश संघाच्या सुरक्षेचा धोका वाढेल. पहिलं, जर मुस्तफिजूर रहमान बांगलादेश संघात सामील झाला तर. दुसरं म्हणजे, जर बांगलादेशचे चाहते त्यांच्या राष्ट्रीय जर्सी घालून फिरत असतील. बांगलादेशमधील निवडणुका जवळ येताच बांगलादेश संघाच्या सुरक्षेचा धोका वाढेल. आयसीसीनं आता नजरुलच्या दाव्यांचं खंडन केलं आहे.
मुस्तफिजूर रहमान IPL मधून बाहेर : बीसीसीआयच्या निर्देशानंतर, कोलकाता नाईट रायडर्सनं बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला सोडलं आहे. तेव्हापासून, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डानं सुरक्षेच्या कारणास्तव आयसीसीला दोन पत्रं लिहिली आहेत आणि टी-20 विश्वचषक 2026 चे सामने भारतातून हलवण्याची विनंती केली आहे.
