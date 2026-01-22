ETV Bharat / sports

ICC कडून बांगलादेशला शेवटचा अल्टिमेटम; भारतात वर्ल्ड कप खेळा अन्यथा 'या' संघाला मिळणार संधी

जर बांगलादेश क्रिकेट संघ भारतात आपले सामने खेळत नसेल तर त्यांना टी-20 विश्वचषकातून बाहेर काढलं जाईल. आयसीसीने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

ICC Rejects Bangladesh Appeal
बांगलादेश क्रिकेट संघ (फाईल फोटो) (IANS Photo)
ढाका ICC Rejects Bangladesh Appeal : बांगलादेश क्रिकेट संघ आता आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 मधून वगळण्याच्या मार्गावर आहे. आयसीसी कधीही याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. यामुळं बांगलादेशची जागा घेण्यासाठी दुसरा संघ येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बुधवारी जवळजवळ दिवसभर चाललेल्या बैठकीनंतर आयसीसीनं ही कठोर भूमिका घेतली आहे. जर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डानं विश्वचषक सामन्यांसाठी भारतात आपला संघ पाठवण्यास नकार दिला तर त्याला बाहेर काढलं जाईल असं आयसीसीनं स्पष्ट केल्याचं अहवालात समोर आलं आहे.

मतदानादरम्यान बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचा पराभव : बांगलादेश क्रिकेट संघ 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात खेळताना दिसणार नाही. याबाबतची अधिकृत घोषणा कधीही केली जाऊ शकते. या प्रकरणाबाबत आयसीसीनं बुधवारी एक दीर्घ बैठक घेतल्याचं समोर आलं आहे. टी-20 विश्वचषकात खेळणाऱ्या जवळजवळ सर्व संघांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या मुद्द्यावर मतदानही झालं असल्याचं समजतं, ज्यामध्ये बांगलादेश बोर्डाचा पराभव झाला. आता आयसीसीने बीसीबीला त्यांच्या सरकारला कळवण्यास सांगितलं आहे की त्यांच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नाही. बांगलादेशला विश्वचषकातून माघार घ्यावी लागेल.

स्कॉटलंडचा प्रवेश जवळजवळ निश्चित : आयसीसीच्या या बैठकीत बांगलादेशच्या बाहेर पडल्यानंतर स्पर्धेत दुसऱ्या संघाचा समावेश करावा का यावर चर्चा झाली. यावर बहुतेक सदस्यांचं एकमत झालं. असं मानलं जातं की आयसीसी आता बांगलादेशला वगळण्याची आणि त्याच्या जागी स्कॉटलंडचा समावेश करण्याची अधिकृत घोषणा लवकरच करेल. स्कॉटलंड युरोपियन क्वालिफायर्सचा भाग होता, परंतु नेदरलँड्स, इटली आणि जर्सी यांनी विजय मिळवला. यामुळं संघ बाहेर पडला, परंतु आता, रँकिंगच्या आधारे, स्कॉटलंडचा वरचष्मा आहे. बीसीबीकडे आता फक्त एक दिवस शिल्लक आहे. जर बीसीबीनं भारतात संघ पाठवला तर ते खेळण्यास पात्र असतील; अन्यथा, ते बाहेर पडतील.

बांगलादेशसह फक्त एक देश : या बैठकीत एकूण 16 देशांनी मतदान केल्याचं वृत्त आहे. यापैकी 14 देशांनी आयसीसीच्या बाजूनं मतदान केलं, तर दोन जणांनी विरोधात मतदान केले. असं मानलं जातं की या दोघांपैकी एक बांगलादेश आहे आणि दुसरा पाकिस्तान असू शकतो. मात्र, कोणी बाजूनं मतदान केलं आणि कोणी विरोधात मतदान केलं याची माहिती अद्याप उघड झालेली नाही.

