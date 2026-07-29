ICC क्रमवारीत वैभवची 'हनुमान उडी'; अभिषेकला मात्र नुकसान
भारतीय क्रिकेट संघाचा युवा सलामीवीर फलंदाज वैभव सूर्यवंशीनं आयसीसीनं जाहीर केलेल्या ताज्या टी-20 फलंदाजी क्रमवारीत मोठी झेप घेतली आहे.
Published : July 29, 2026 at 2:33 PM IST
ICC Rankings : भारतीय क्रिकेट संघाचा युवा सलामीवीर फलंदाज वैभव सूर्यवंशी, जो आपल्या पहिल्या तीन टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये फलंदाजीत चांगली कामगिरी करु शकला नव्हता, त्यानं झिम्बाब्वेविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील दोन सामन्यांमध्ये शानदार अर्धशतकं झळकावली. या कामगिरीमुळं वयाच्या 15 व्या वर्षी वैभव सूर्यवंशीला सामनावीर आणि मालिकावीर पुरस्कार मिळाला. आता, आयसीसीनं जाहीर केलेल्या ताज्या टी-20 फलंदाजी क्रमवारीत वैभव सूर्यवंशीनं मोठी झेप घेतली आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेनंतर तो 278 व्या क्रमांकावर होता आणि आता त्यानं थेट 48व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे.
More accolades for India's teenage sensation on the latest rankings update as Daryl Mitchell's seven-month stay at the top of the ODI batting charts is over 😲https://t.co/AjjfI9jHIQ— ICC (@ICC) July 29, 2026
वैभवनं घेतली मोठी झेप, तर अभिषेक शर्माला मोठा फटका : झिम्बाब्वेविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत, 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीनं दोन अर्धशतकं आणि 50.33 च्या प्रभावी सरासरीनं एकूण 151 धावा केल्या, ज्यामुळं तो एकूण 536 रेटिंग गुणांसह आयसीसी टी-20 फलंदाजी क्रमवारीत 48व्या स्थानावर पोहोचला आहे. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या इतर भारतीय खेळाडूंच्या क्रमवारीबद्दल बोलायचं झाल्यास, एकूण 145 धावा करणारा इशान किशन 910 रेटिंग गुणांसह अव्वल स्थानी कायम आहे. दरम्यान, टीम इंडियाचा सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्मा, ज्याचं क्रमवारीत दीर्घकाळ वर्चस्व होतं, त्याच्या क्रमवारीत घसरण झाली असून तो 819 रेटिंग गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आला आहे.
Vaibhav Sooryavanshi has climbed 230 positions to become 48th Ranked T20i batter. 🇮🇳 pic.twitter.com/wBmcyvkfcn— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 29, 2026
तिलक वर्मानंही आयसीसी टी-20 फलंदाजी क्रमवारीत केली सुधारणा : इंग्लंडविरुद्धच्या टी-20 मालिकेत खराब फलंदाजी करणाऱ्या भारतीय संघाचा उपकर्णधार तिलक वर्मानं, झिम्बाब्वेविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या मालिकेत तीन डावांत 77 धावा केल्या आणि अर्धशतकही झळकावलं. परिणामी, तिलक वर्मानं इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूक आणि जॉस बटलर यांना मागे टाकत, 750 रेटिंग गुणांसह आपल्या क्रमवारीत सुधारणा करुन सहावं स्थान पटकावलं आहे.
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