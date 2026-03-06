इस्रायल-इराण युद्धाचा क्रिकेटवरही परिणाम; आयसीसीकडून सामने पुढं ढकलण्याचा निर्णय
इराण आणि इस्रायलमधील सुरु असलेल्या युद्धामुळं मध्य पूर्व आशियातील सध्याची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे, ज्याचा परिणाम आता क्रिकेटवर होत आहे.
Published : March 6, 2026 at 12:13 PM IST
कीर्तिपूर World Cup League 2 : इराण आणि इस्रायलमधील सुरु असलेल्या युद्धामुळं मध्य पूर्व आशियातील सध्याची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे, ज्याचा परिणाम आता क्रिकेटवर होत आहे. सध्या सर्वांचं लक्ष टी-20 विश्वचषकावर केंद्रित असताना, 2027 मध्ये होणारा वनडे विश्वचषक देखील नियोजित आहे. या मेगा स्पर्धेसाठी आठ संघ आधीच निश्चित झाले आहेत आणि दोन संघ पात्रता फेरीतून प्रवेश करतील.
तिरंगी मालिका पुढं ढकलण्याचा निर्णय : वनडे वर्ल्ड कपमध्ये पात्रता मिळवण्यासाठी क्रिकेट वर्ल्ड लीग-2 ही आठ संघांमधील तीन वर्षांची स्पर्धा आहे, ज्यामध्ये अव्वल चार संघ पुढं जातात आणि उर्वरित दोन मुख्य स्पर्धेत स्थान मिळवतात. नेपाळच्या यजमानपदाखाली 10-20 मार्च दरम्यान खेळवण्यात येणारी नेपाळ, ओमान आणि युएई क्रिकेट संघातील तिरंगी मालिका देखील क्रिकेट वर्ल्ड लीग-2 चा भाग होती. मात्र मध्य पूर्वेतील परिस्थितीमुळं आयसीसीनं आता हे सामने पुढं ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Notice: CWC League 2 Matches Postponed— CAN (@CricketNep) March 4, 2026
In light of the current situation in the Middle East, the CWC League 2 matches scheduled to begin on March 10 in Kathmandu have been postponed until further notice.
The affected fixtures include the matches involving Oman, UAE, and Nepal.…
क्रिकेट नेपाळनं दिली सोशल मीडियावर माहिती : नेपाळमधील कीर्तिपूर येथील त्रिभुवन विद्यापीठ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानावर 10 ते 20 मार्च दरम्यान तिरंगी मालिकेतील सहा सामने खेळवण्यात येणार होते. मात्र, सध्याच्या सुरक्षा परिस्थितीचा हवाला देत आयोजकांनी सामने पुढं ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेपाळ क्रिकेट असोसिएशननं सोशल मीडियावर या निर्णयाची पुष्टी केली आणि म्हटलं की आयसीसी आणि सहभागी बोर्डांशी पुढील चर्चा केल्यानंतर तिरंगी मालिकेच्या नवीन तारखा निश्चित केल्या जातील. इराण-इस्रायल युद्धामुळं मध्य पूर्वेतील परिस्थिती खूपच चिंताजनक आहे, ज्यामुळं आता अनेक मोठ्या स्पर्धांचं आयोजन धोक्यात आलं आहे.
हवाई क्षेत्र बंद झाल्यामुळं संघांना परतण्यास अडचणी : युद्धामुळं मध्य पूर्वेतील अनेक देशांचं हवाई क्षेत्र बंद झालं आहे, ज्यामुळं भारतातील काही संघ मायदेशी परतू शकले नाहीत. असंच एक नाव वेस्ट इंडिज संघ आहे, ज्याचा 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील प्रवास 1 मार्च रोजी संपला आणि आता 5 मार्च रोजी चार्टर्ड विमानानं मायदेशी परतण्यासाठी रवाना होत आहे. झिम्बाब्वे संघाबाबतही अशीच परिस्थिती दिसून आली आहे.
