ETV Bharat / sports

कसोटी क्रिकेटमध्ये होणार क्रांतीकारी बदल? एकाच सामन्यात होणार दोन रंगांच्या चेंडूचा वापर

लवकरच गुलाबी चेंडू आणि लाल चेंडू एकाच कसोटी सामन्यात स्वतंत्रपणे न वापरता एकत्र वापरले जाऊ शकतात, कारण आयसीसी एका मोठ्या बदलाची तयारी करत आहे.

Change in Test Match
एकाच सामन्यात होणार दोन रंगांच्या चेंडूचा वापर (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 23, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Change in Test Match : कसोटी क्रिकेटच्या प्रदीर्घ इतिहासात फार कमी बदल झाले आहेत. विशेषतः, वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांमध्ये केवळ काही मोजकेच बदल झाले आहेत. सुमारे 10 वर्षांपूर्वी एक मोठा बदल झाला, जेव्हा पहिल्यांदाच लाल चेंडूच्या जागी गुलाबी चेंडू वापरला गेला आणि दिवस-रात्र कसोटी सामना खेळला गेला. तेव्हापासून, 'पिंक बॉल टेस्ट' किंवा 'डे-नाईट टेस्ट' अनेक वेळा खेळल्या गेल्या आहेत. मात्र, लवकरच गुलाबी चेंडू आणि लाल चेंडू एकाच कसोटी सामन्यात स्वतंत्रपणे न वापरता एकत्र वापरले जाऊ शकतात, कारण आयसीसी एका मोठ्या बदलाची तयारी करत आहे.

30 मे रोजी ICC ची बैठक : आयपीएल 2026 च्या अंतिम सामन्याच्या अगदी आधी, आयसीसी बोर्डाची बैठक 30 मे रोजी अहमदाबादमध्ये होणार आहे, जिथं तिन्ही फॉरमॅटच्या खेळण्याच्या नियमांमध्ये काही मोठे बदल करण्याबाबत निर्णय घेतले जातील. अलीकडेच, आयसीसीच्या मुख्य कार्यकारी समितीनं अशा काही बदलांवर चर्चा केली, ज्यावर आता अहमदाबादमधील आयसीसी बोर्डाच्या बैठकीत मतदान केलं जाईल. यातील एक मोठा बदल कसोटी क्रिकेटच्या खेळण्याच्या नियमांसंदर्भात केला जाणार आहे, ज्यात एकाच सामन्यात दोन वेगवेगळे चेंडू वापरले जाऊ शकतात.

एकाच सामन्यात लाल आणि गुलाबी चेंडू : क्रिकबझच्या एका अहवालानुसार, भविष्यात एका कसोटी सामन्यादरम्यान लाल चेंडूऐवजी गुलाबी चेंडू वापरला जाऊ शकतो. हे केवळ तेव्हाच होईल जेव्हा खराब हवामानामुळं सामन्यात व्यत्यय येईल आणि अपुऱ्या प्रकाशामुळं सामना फ्लडलाइट्सच्या प्रकाशात खेळावा लागेल. अशा परिस्थितीत, जर दोन्ही संघांनी याला सहमती दर्शवली, तर सामना लाल चेंडूऐवजी गुलाबी चेंडूनं खेळला जाईल.

अशा बदलांचा विचार का : अपुऱ्या प्रकाशात खेळ सहसा थांबवला जातो कारण लाल चेंडू अनेकदा नीट दिसत नाही, तर कसोटी सामने फ्लडलाइट्सच्या प्रकाशात गुलाबी चेंडूनं खेळले जातात. यामुळं कसोटी सामन्यांमध्ये अनेकदा होणारा वेळेचा अपव्यय टाळता येऊ शकतो. म्हणूनच अशा बदलाचा विचार केला जात आहे.

वनडे आणि टी-20 सामन्यांमधील हे बदल : याव्यतिरिक्त, वनडे क्रिकेटमध्ये प्रशिक्षकाच्या प्रवेशाबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाणार आहे. प्रस्तावित बदलानुसार, वनडे सामन्यांमध्ये ड्रिंक्स ब्रेक दरम्यान मुख्य प्रशिक्षकाला मैदानावर खेळाडूंशी बोलण्याची परवानगी दिली जाईल. सध्या, ही व्यवस्था केवळ टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांना लागू आहे, परंतु भविष्यात ती वनडे क्रिकेटमध्येही लागू केली जाऊ शकते. याशिवाय, टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील डावांमधील विश्रांतीचा वेळ 20 मिनिटांवरून 15 मिनिटांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे.

हेही वाचा :

  1. टीम इंडिया इंग्लंडला रवाना!
  2. पहिल्यांदाच होणाऱ्या कसोटी सामन्यांची संघाची घोषणा; 4 खेळाडू पहिल्यांदाच संघात
  3. Super Chess Classic: आठव्या फेरीत प्रज्ञानंदचा लाग्रेव्हसोबत ड्रॉ; सिंदारोव्हचा सलग दुसरा विजय

TAGGED:

ICC PLANNING CHANGE IN TEST MATCH
RED AND PINK BALL USE IN SAME MATCH
CHANGE IN TEST MATCH
ICC CHANGE OTHER RULES
ICC PLANNING CHANGE IN TEST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.