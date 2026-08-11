ETV Bharat / sports

अफगाणिस्तानचा आयरिश संघावर विजय; 10 संघांना मिळालं विश्वचषकचं डायरेक्ट तिकिट

आयसीसी वनडे विश्वचषक 2027 चं चित्र हळूहळू स्पष्ट होत आहे.

ICC ODI World Cup 2027
10 संघांना मिळालं विश्वचषकचं डायरेक्ट तिकिट (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2026 at 9:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बेलफास्ट ICC ODI World Cup 2027 : आयसीसी वनडे विश्वचषक 2027 चं चित्र हळूहळू स्पष्ट होत आहे. तिसऱ्या वनडे सामन्यात आयर्लंड क्रिकेट संघावर तीन गडी राखून रोमांचक विजय मिळवून अफगाणिस्ताननं स्पर्धेत आपलं स्थान निश्चित केलं. यामुळं दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया येथे होणाऱ्या क्रिकेटच्या सर्वात मोठ्या वनडे स्पर्धेसाठी 10 संघ निश्चित झाले.

कोणते संघ ठरले पात्र : आयसीसीच्या नवीन पात्रता प्रणालीनुसार, 30 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या वनडे क्रमवारीतील यजमान राष्ट्रांना वगळून अव्वल आठ संघ विश्वचषकाच्या मुख्य टप्प्यासाठी थेट पात्र ठरतील. आयर्लंडविरुद्धच्या विजयानं अफगाणिस्ताननं विश्वचषकातील आपलं स्थान निश्चित केले. वनडे विश्वचषक 2027 साठी आधीच पात्र ठरलेल्या संघांमध्ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि झिम्बाब्वे यांचा समावेश आहे. दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे यजमान म्हणून स्पर्धेसाठी आधीच पात्र ठरले आहेत, तर इतर संघांनी त्यांच्या क्रमवारीच्या आधारावर थेट पात्रता मिळवली आहे. स्पर्धेतील दोन जागा आता क्वालिफायर आणि सुपर सिरीजमधून निश्चित केल्या जातील.

फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होणार क्वालिफायर : 2027 वनडे विश्वचषकासाठीची 10 संघांची क्वालिफायर स्पर्धा पुढील वर्षी 22 फेब्रुवारी ते 23 मार्च दरम्यान खेळवली जाईल. आयसीसीनं स्पर्धेच्या तारखा निश्चित केल्या आहेत, मात्र यजमान देश अद्याप ठरलेला नाही. आयसीसीनं जुलैमध्ये विश्वचषकाचं नवीन स्वरुप जाहीर केलं. यानुसार, क्वालिफायर जिंकणारा संघ 14-संघांच्या विश्वचषकाच्या मुख्य गटात थेट पात्र ठरेल. क्वालिफायरमध्ये दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावर राहिलेले संघ विश्वचषकाच्या पहिल्या टप्प्यात, म्हणजेच सुपर सिरीजमध्ये, प्रवेश करतील. या तीन-संघांच्या सिरीजमधील अव्वल संघ 12-संघांच्या मुख्य विश्वचषकात प्रवेश करेल.

क्वालिफायरमधील 10 संघ कसे निश्चित केले जातील? : 10 संघांच्या पात्रता फेरीत, 30 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या वनडे क्रमवारीनुसार, यजमान दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे वगळून तळाचे दोन पूर्ण सदस्य संघ समाविष्ट असतील. याव्यतिरिक्त, क्रिकेट विश्वचषक लीग 2 मधील अव्वल चार संघ पात्रता फेरीत प्रवेश करतील. उर्वरित चार जागा विश्वचषक पात्रता प्लेऑफमधून भरल्या जातील. या प्लेऑफमध्ये लीग 2 मधील तळाचे चार संघ आणि चॅलेंज लीगमधील चार संघ सहभागी होतील. या आठ-संघांच्या स्पर्धेतील अव्वल चार संघ पात्रता स्पर्धेत स्थान मिळवतील.

12 ठिकाणी खेळला जाणार वनडे विश्वचषक : 2027 चा वनडे विश्वचषक 4 ऑक्टोबर ते 21 नोव्हेंबर दरम्यान आयोजित केला जाईल. दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबियामधील एकूण 12 ठिकाणी सामने खेळले जातील. नवीन स्वरुपामुळं, यावेळी पात्रतेची लढाई आणखी तीव्र असेल. भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडसारख्या संघांनी आपलं स्थान आधीच निश्चित केलं असलं तरी, उर्वरित संघांसाठी येत्या काही महिन्यांतील प्रत्येक वनडे सामना महत्त्वाचा ठरणार आहे.

हेही वाचा :

  1. "नरेंद्र नावाचा तिरस्कार वाटू लागला..." भारतीय बॉक्सरनं पंतप्रधानांना सांगितला पाकिस्तानी खेळाडूचा किस्सा; मोदींनाही हसू अनावर
  2. क्रिकेटचं मैदान सोडून वैभवची जंगल सफारी; मात्र 'राजा'चं दर्शन झालंच नाही; पाहा व्हिडिओ
  3. Cincinnati Open: पाच वेळा ग्रँड स्लॅम विजेता यानिक सिनरची माघार; अल्काराझही खेळणार नाही

TAGGED:

ICC ODI WORLD CUP 2027
FULL LIST OF TEAMS QUALIFIED FOR WC
AFGHANISTAN BEAT IRELAND IN 3RD ODI
ICC ODI WORLD CUP 2027 TEAMS
ICC ODI WORLD CUP 2027

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.