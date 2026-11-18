ICC क्रमवारीत रोहितला धक्का! गिलची बादशाहत कायम
भारतीय वनडे आणि कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिल ICC वनडे क्रमवारीत अव्वल स्थानावर कायम आहे.
Published : November 18, 2026 at 4:00 PM IST
मुंबई ICC Rankings : भारतीय वनडे आणि कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिल ICC वनडे क्रमवारीत अव्वल स्थानावर कायम आहे. दरम्यान, माजी कर्णधार रोहित शर्माला धक्का बसला असून, तो एका स्थानानं खाली घसरला आहे. दरम्यान, अव्वल 10 खेळाडूंमध्ये मोठी उलथापालथ झाली आहे. येत्या काही दिवसांत आणखी वनडे सामने होणार असून, त्यात आणखी बदल होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल अव्वल स्थानावर कायम : न्यूझीलंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेच्या एक दिवस आधी, आयसीसीनं नवीन वनडे क्रमवारी जाहीर केली. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील नुकत्याच झालेल्या वनडे मालिकेनंतर ही क्रमवारी जाहीर करण्यात आली. कर्णधार शुभमन गिल त्या मालिकेतील शेवटचे दोन सामने खेळू शकला नाही, तरीही तो अव्वल स्थानावर कायम आहे. त्याचं रेटिंग 806 आहे. दरम्यान, न्यूझीलंडचा डॅरिल मिचेल 778 रेटिंगसह दुसऱ्या स्थानावर कायम आहे.
A massive gain for a recent England centurion on the latest update to the ICC Men’s ODI Player Rankings 😲 https://t.co/8XbOp5K1YN— ICC (@ICC) November 18, 2026
विराट कोहली तिसऱ्या स्थानावर : भारताचा माजी कर्णधार विराट कोहली तिसऱ्या स्थानावर कायम आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेत त्याला केवळ एक अर्धशतक झळकावता आलं असलं तरी, त्याचं रेटिंग आता 757 झालं आहे. अफगाणिस्तानचा इब्राहिम झद्रान आता एका स्थानानं पुढं सरकत 752 रेटिंगसह चौथ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.
न्यूझीलंडविरुद्धच्या दोन सामन्यांमध्ये शून्यावर बाद झाल्यानं रोहित शर्मा एका स्थानानं घसरला : माजी कर्णधार रोहित शर्मा एका स्थानानं खाली घसरला आहे. वनडे मालिकेत त्याची फलंदाजी चांगली झाली नाही आणि तो दोनदा शून्यावर बाद झाला. त्याचं रेटिंग आता 732 झालं आहे. वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शाई होप यानंही एका स्थानानं पुढं सरकत सहावा क्रमांक पटकावला आहे. इंग्लंडचा बेन डकेट एका स्थानानं खाली घसरुन 699 रेटिंगसह सातव्या क्रमांकावर आला आहे.
बाबर आझम, जो रुट आणि कुसल मेंडिस यांनाही फायदा : पाकिस्तानचा बाबर आझम या वेळी एका स्थानानं पुढं सरकला आहे. इंग्लंडचा जो रुटही दोन स्थानांनी पुढं गेला आहे. श्रीलंकेच्या कुसल मेंडिसनंही दोन स्थानांची झेप घेत दहाव्या क्रमांकावर स्थान मिळवलं आहे. दरम्यान, टॉम बँटननं 34 स्थानांची झेप घेतली असून तो आता 13 व्या क्रमांकावर आहे. त्याचं सध्याचे रेटिंग 628 आहे.
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