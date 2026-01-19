ETV Bharat / sports

'वर्ल्ड कप भारतात खेळा, अन्यथा...'; ICC नं बांगलादेशला क्रिकेटला दिला 'या' तारखेपर्यंत निर्णय घेण्याचा अल्टिमेटम

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला 2026 चा टी-20 विश्वचषक भारतात खेळण्यासाठी अल्टिमेटम दिला आहे.

ICC Ultimatum to BCB
ICC नं बांगलादेशला क्रिकेटला दिला 'या' तारखेपर्यंत निर्णय घेण्याचा अल्टिमेटम (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 19, 2026 at 12:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई ICC Ultimatum to BCB : बांगलादेशची टी-20 विश्वचषक खेळण्यासाठी भारतात न येण्याची भूमीका महागात पडू शकते. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला (BCB) अल्टिमेटम दिलं आहे. जर त्यांनी 2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी भारतात येण्यास नकार दिला तर त्यांच्या जागी युरोपियन संघ स्कॉटलंडची निवड होऊ शकते. ईएसपीएनक्रिकइन्फोनं दिलेल्या एका अहवालानुसार, आयसीसीनं बीसीबीला 21 जानेवारीपर्यंत भारतात जाण्यास सहमती दर्शविण्यास सांगितलं आहे, अन्यथा स्कॉटलंड सध्याच्या टी-20 क्रमवारीनुसार बांगलादेशची जागा घेईल.

बांगलादेशचा भारतात सामने न खेळण्याचा आग्रह : बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड टी-20 विश्वचषक भारतात न खेळण्यावर ठाम आहे. आयसीसी आता या संदर्भात कठोर कारवाई करण्याचा विचार करत आहे. शनिवारी ढाका इथं दोन्ही संघटनांमधील बैठकीत दिलेल्या माहितीनुसार, बीसीबीनं सुरक्षेच्या कारणास्तव, सह-यजमान श्रीलंकेत, आपले सामने भारतात हलवण्याची मागणी पुन्हा एकदा केली. अहवालानुसार, एका स्वतंत्र सुरक्षा संस्थेनं भारतातील धोक्याची पातळी मध्यम ते उच्च ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे, परंतु आयसीसीनं बीसीबीला कळवलं आहे की बांगलादेश संघ किंवा कोणत्याही विशिष्ट संघाला कोणताही विशिष्ट सुरक्षा धोका नाही.

आयसीसीनं नाकारली बांगलादेशची मागणी : आयर्लंड त्यांचे सर्व गट टप्प्याचे सामने श्रीलंकेत खेळणार आहे, मात्र आयर्लंडसोबत गट बदलण्याच्या बीसीबीच्या मागणीला आयसीसीनं नाकारलं. बीसीबी आणि आयसीसीमधील वाद आता तिसऱ्या आठवड्यात पोहोचला आहे. बांगलादेश 7 फेब्रुवारीपासून कोलकातामध्ये आणि चौथा सामना मुंबईत खेळणार आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) आयपीएल फ्रँचायझी कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) ला बांगलादेशी गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला गेल्या वर्षी 9.2 कोटी रुपयांना खरेदी केलं असलं तरी आयपीएल 2026 च्या त्यांच्या संघातून सोडण्याचे निर्देश दिल्यानं बीसीबीच्या सुरक्षेच्या चिंता वाढल्या.

खेळाडूंनी केला होता संप : बीसीसीआय किंवा केकेआरनं त्याचं कारण स्पष्ट केलं नाही, परंतु बीसीसीआयनं भारतात वाढत्या बांगलादेशविरोधी भावनांमुळं असा निर्णय घेतल्याचं बोललं जातंय. तोच दुसरीकडे बीसीबीला काही अंतर्गत विरोधाचा सामना करावा लागला, माजी क्रिकेटपटूंनी प्रवास करण्यास नकार देण्याऐवजी राजनैतिक उपायाचा सल्ला दिला. अलिकडेच, एका बोर्ड अधिकाऱ्यानं स्पष्टपणे सांगितलं की जर बीसीबीनं विश्वचषकात भाग घेतला नाही तर त्यांचं कोणतंही नुकसान होणार नाही आणि खेळाडूंना कोणतीही भरपाई मिळणार नाही, ज्यामुळं खेळाडूंनी संप केला, जो नंतर सोडवण्यात आला.

हेही वाचा :

  1. आधी कसोटी, आता वनडे... गंभीर-गिल युगात टीम इंडियाचा आणखी एक लज्जास्पद विक्रम!
  2. Australian Open 2026: कार्लोस अल्काराझ, सबालेंकाची विजयी सुरुवात; ॲडम वाल्टनचा पराभव
  3. अथर्व तायडेचं शानदार शतक, विदर्भानं पहिल्यांदाच जिंकली विजय हजारे स्पर्धा; फायनलमध्ये सौराष्ट्राचा पराभव

TAGGED:

ICC GIVES JAN 21 ULTIMATUM
ICC ULTIMATUM TO BCB
T20 WORLD CUP PARTICIPATION
ULTIMATUM TO BANGLADESH
JAN 21 ULTIMATUM

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.