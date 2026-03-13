ETV Bharat / sports

T20 विश्वचषकातून ICC ची बंपर कमाई; आकडा पाहून डोळे होतील पांढरे

टीम इंडियानं 2026 चा आयसीसी टी-20 विश्वचषक जिंकला. भारत आणि श्रीलंका यांनी आयोजित केलेल्या या स्पर्धेनं जबरदस्त यश मिळवलं आणि प्रेक्षकांचेही असंख्य विक्रम प्रस्थापित केले.

t20 world cup 2026
भारतीय क्रिकेट संघ (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 13, 2026 at 10:57 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई T20 World Cup 2026 : टीम इंडियानं 2026 चा आयसीसी टी-20 विश्वचषक जिंकला. भारत आणि श्रीलंका यांनी आयोजित केलेल्या या स्पर्धेनं जबरदस्त यश मिळवलं आणि प्रेक्षकांचेही असंख्य विक्रम प्रस्थापित केले. शिवाय, महसूलाच्या बाबतीत हा आयसीसीचा सर्वात यशस्वी कार्यक्रम ठरला. अहवालांवरुन असं दिसून येतं की 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेला एकूण ₹9000 कोटींपेक्षा जास्त महसूल प्राप्त झाला आहे. आयसीसीला टी-20 स्पर्धेतून इतका मोठा महसूल मिळवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

आयसीसीला कोटींचा नफा : एक्सचेंज4मीडियानं दिलेल्या वृत्तात असं म्हटलं की 2026 टी-20 विश्वचषकातून अंदाजे ₹1500 कोटी उत्पन्न मिळालं. आयसीसीनं जाहिरातींद्वारे ही मोठी रक्कम मिळवली. शिवाय, अहवालात असंही म्हटलं की आयसीसीचा एकूण महसूल ₹9000 कोटी पेक्षा जास्त असू शकतो. भारतात स्पर्धा आयोजित केल्यानं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेला नेहमीच फायदा होतो.

अनेक माध्यमांतून कमाई : भारतीय चाहते केवळ सामने पाहण्यासाठी स्टेडियममध्ये येतातच असं नाही तर अनेक भारतीय ब्रँड स्वतःची जाहिरात करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे देतात. आयसीसीकडे मीडिया हक्क, जाहिरात, तिकीट विक्री आणि वस्तूंसह विविध माध्यमातून महसूल मिळवण्याची संधी असते. हा टी-20 विश्वचषक आयसीसीसाठी एक संस्मरणीय मानला जाऊ शकतो.

आयसीसीनं संघांना किती पैसे दिले? : आयसीसीचं एकूण उत्पन्न ₹9000 कोटींपेक्षा जास्त असले तरी, या रकमेचा फक्त एक छोटासा भाग संघांमध्ये वाटण्यात आला आहे. आयसीसीनं सर्व 20 संघांसाठी एकूण ₹120 कोटी बक्षीस रक्कम वाटली होती. यापैकी विजेत्या संघाला, टीम इंडियाला अंदाजे ₹27.50 कोटी मिळाले आणि उर्वरित रक्कम इतर संघांमध्ये वाटण्यात आली. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की भारतीय संघाच्या विजयानंतर, बीसीसीआयनं ₹131 कोटी बक्षीस रक्कम जाहीर केली, जी खेळाडू, प्रशिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांमध्ये वाटली जाईल.

हेही वाचा :

  1. पाकिस्तानी खेळाडूला खेरदी करणाऱ्या सनरायझर्स संघाचं सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड
  2. FIFA विश्वचषकात खेळणं महागात पडू शकतं; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणी फुटबॉल संघाला इशारा
  3. हार्दिक पांड्यानं केला राष्ट्रध्वजाचा अपमान?; शिवाजीनगर पोलिसांकडे तक्रार दाखल

TAGGED:

ICC GENERATED CRORES REVENUE
T20 WORLD CUP 2026
CRORES REVENUE T20 WORLD CUP
T20 WORLD CUP 2026 INCOME
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.