ODI मालिकेदरम्यान पाकिस्तानवर ICC ची कारवाई; ठोठावला मोठा दंड

पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यातील सुरु असलेली मालिका धोक्यात आली आहे. सुरुवातीला वेळापत्रक अचानक बदलण्यात आलं आणि आता आयसीसीनं पाकिस्तानी संघाला कठोर शिक्षा सुनावली आहे.

ICC Fined Pakistan Cricket
ODI मालिकेदरम्यान पाकिस्तानवर ICC ची कारवाई (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 14, 2025 at 11:56 AM IST

दुबई ICC Fined Pakistan Cricket : पाकिस्तान क्रिकेट संघ सध्या अडचणीत आहे. श्रीलंकेचा संघ पाकिस्तान दौऱ्यावर आहे, जिथं तीन सामन्यांची वनडे मालिका सुरु आहे. पाकिस्तानी संघानं पहिला सामना शेवटच्या षटकात जिंकला, परंतु आता आयसीसीनं पाकिस्तानविरुद्ध संघाविरुद्ध कडक कारवाई केली आहे. मालिकेत आणखी दोन सामने शिल्लक आहेत, ज्याचं वेळापत्रक देखील बदलण्यात आलं आहे.

पाकिस्ताननं जिंकला पहिला सामना : वनडे मालिकेचा पहिला सामना पाकिस्तानच्या रावळपिंडी इथं खेळला गेला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्ताननं 299 धावांचा मोठा आकडा गाठला. पाकिस्तानी संघ हा सामना आरामात जिंकेल अशी अपेक्षा होती, परंतु तसं झालं नाही. सलमान अली आघा यानं सामन्यात शतक झळकावलं. पाकिस्ताननं शेवटच्या षटकात 6 धावांनी धडपडत विजय मिळवला, परंतु सामना उशिरा संपला. गोलंदाजी करताना पाकिस्तानी संघानं बराच वेळ घेतला आणि आता त्याचे परिणाम संघाला भोगावे लागत आहेत.

स्लो ओव्हर रेटसाठी आयसीसीनं ठोठावला पाकिस्तानला दंड : आयसीसीनं स्लो ओव्हर रेटसाठी पाकिस्तानला दंड ठोठावला आहे. आयसीसीनं संघावर 20 टक्के दंड ठोठावल्याचं वृत्त आहे. शाहीन शाह आफ्रिदी सध्या पाकिस्तानी संघाचं नेतृत्व करत आहे. आयसीसीनं सांगितलं आहे की संघानं निर्धारित वेळेपेक्षा चार षटकं कमी टाकली. आयसीसीच्या मॅच रेफरी पॅनेलचे अली नक्वी यांनी हा दंड ठोठावला. आयसीसीनं पाकिस्तानी संघाला आयसीसी आचारसंहितेच्या कलम 2.22 अंतर्गत दोषी ठरवलं आहे, ज्यामध्ये निर्धारित वेळेत न टाकलेल्या प्रत्येक षटकासाठी त्यांच्या मॅच फीच्या पाच टक्के दंडाची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. पाकिस्तानचा कर्णधार शाहीन आफ्रिदीनं दंड स्वीकारला आहे, त्यामुळं औपचारिक सुनावणीची आवश्यकता राहणार नाही.

वनडे मालिकेचे वेळापत्रक देखील बदललं : मालिकेचा दुसरा सामना 13 नोव्हेंबर रोजी होणार होता, परंतु इस्लामाबादमध्ये बॉम्बस्फोट झाला त्यातच रावळपिंडी इस्लामाबादच्या जवळ असल्यानं 13 नोव्हेंबर रोजी होणारा सामना पुढं ढकलण्यात आला आहे आणि आता तो आज 14 नोव्हेंबर रोजी खेळवला जाईल. सामन्याचं ठिकाण बदललेलं नसलं तरी, श्रीलंकेच्या खेळाडूंना अजूनही बॉम्बस्फोटांची भीती आहे. श्रीलंकेच्या काही खेळाडूंनी मालिका अर्ध्यावर सोडून मायदेशी परतण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, परंतु श्रीलंका क्रिकेट बोर्डानं नकार दिला आहे. याचा अर्थ सर्व खेळाडू सध्या संघासोबतच राहतील. मात्र, श्रीलंकेच्या संघावरील धोका अद्याप कमी झालेला नाही. मालिका कशी पूर्ण होते हे पाहणं बाकी आहे.

