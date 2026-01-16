आयसीसीचं शिष्टमंडळ बांगलादेशमध्ये जाणार; टी-20 विश्वचषकाबाबत BCB सोबत थेट चर्चा करणार
2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी त्यांचे सामने स्थलांतरित करण्याच्या विनंतीनंतर आयसीसी लवकरच बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) शी थेट चर्चेसाठी एक शिष्टमंडळ पाठवणार आहे.
Published : January 16, 2026 at 3:30 PM IST
मुंबई ICC Delegation : भारत आणि श्रीलंकेत संयुक्तपणे आयोजित होणाऱ्या आयसीसी टी-20 विश्वचषक 7 फेब्रुवारीपासून सुरु होत आहे, त्यामुळं तयारीसाठी फारसा वेळ शिल्लक नाही. बांगलादेश क्रिकेट संघ या मेगा स्पर्धेत सहभागी होईल की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही. बीसीसीआयनं मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएलमधून सोडण्याच्या निर्णयावर बीसीबीनं नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या खेळाडूंच्या सुरक्षिततेचा हवाला देत त्यांनी आयसीसीला त्यांचे टी-20 विश्वचषक सामने भारताव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी हलवण्याची विनंती केली, परंतु अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. आयसीसी आता या मुद्द्यावर बीसीसीआयशी थेट चर्चा करेल.
ICC delegation will travel to Bangladesh in a few days for a final one-on-one meeting with BCB (Bangladesh Cricket Board) officials regarding the T20 World Cup and a decision will be announcedd after it: ICC Sources— ANI (@ANI) January 16, 2026
आयसीसी बांगलादेशमध्ये पाठवणार शिष्टमंडळ : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी जाहीर झालेल्या अधिकृत वेळापत्रकानुसार, बांगलादेश संघ त्यांचे सर्व सामने भारतात खेळणार आहे. आयसीसीच्या विनंतीनुसार, त्यांना त्यांच्या खेळाडूंच्या सुरक्षिततेची पूर्ण खात्री देण्यात आली आहे. तरीही, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डानं अद्याप स्पर्धेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. वृत्तसंस्था एएनआयनं दिलेल्या वृत्तानुसार, आयसीसीच्या एका सूत्रानं सांगितलं की, टी-20 विश्वचषकाबाबत बीसीबी अधिकाऱ्यांशी थेट चर्चा करण्यासाठी आयसीसी लवकरच बांगलादेशला एक शिष्टमंडळ पाठवेल आणि त्यानंतरच निर्णय जाहीर केला जाईल.
बीसीबीला सामनं श्रीलंकेत खेळायचे आहे : बांगलादेश क्रिकेट बोर्डानं आपल्या संघाच्या टी-20 विश्वचषक सामन्यांचं ठिकाण श्रीलंकेला हलवण्याबाबत आयसीसीला लिहिलेल्या पत्रात हे नमूद केलं आहे. बांगलादेश त्यांच्या चार अधिकृत गट टप्प्यातील सामन्यांपैकी पहिले तीन कोलकात्याच्या ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर आणि एक मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळेल. आता सर्वांचं लक्ष आयसीसीसोबत होणाऱ्या आगामी बैठकीकडे आहे, ज्यामध्ये काय निर्णय घेतला जाईल हे ठरवलं जाईल. बांगलादेशचा सलामीचा सामना 7 फेब्रुवारी रोजी वेस्ट इंडिजविरुद्ध होणार आहे.
