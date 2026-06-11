एकदिवसीय विश्वचषक 2027 चं वेळापत्रक जाहीर, तीन देशात असणार सामने, जाणून घ्या तारीख
एकदिवसीय विश्वचषक 2027 चे आयोजन दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया संयुक्तपणे करणार आहेत.
Published : June 11, 2026 at 8:57 PM IST
ICC ODI World Cup 2027 schedule : भारतीय संघाचे स्टार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि विराट कोहली (Virat Kohli) पुन्हा एकदा वर्ल्डकप खेळताना दिसणार आहेत. एकदिवसीय विश्वचषक 2027 चे आयोजन दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया संयुक्तपणे करणार आहेत. एकदिवसीय स्पर्धेबाबत एक महत्त्वपूर्ण तपशील समोर आला आहे. ही भव्य स्पर्धा 4 ऑक्टोबर 2027 रोजी सुरू होईल आणि 21 नोव्हेंबर 2027 पर्यंत चालेल. सुमारे दीड महिना चालणाऱ्या या स्पर्धेत एकूण 54 सामने खेळले जातील, ज्यात जगातील अव्वल 14 संघ ट्रॉफीसाठी स्पर्धा करतील.
2027 चा विश्वचषक मागील 2023 च्या मालिकेपेक्षा लक्षणीयरीत्या वेगळा असेल. आयसीसीने 2003 च्या स्वरूपाचा अवलंब केला आहे, ज्यात 14 संघांना प्रत्येकी सात संघांच्या दोन गटांमध्ये विभागले जाईल. त्यानंतर प्रत्येक गटातील अव्वल तीन संघ सुपर सिक्स फेरीत प्रवेश करतील. सुपर सिक्समधील अव्वल चार संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील आणि अंतिम सामना 21 नोव्हेंबर रोजी खेळला जाईल.
ही स्पर्धा तीन देशांमध्ये आयोजित केली आहे, ज्यामध्ये दक्षिण आफ्रिका मुख्य यजमान असेल. वृत्तानुसार, स्पर्धेतील बहुतेक सामने आणि बाद फेरीचे सामने दक्षिण आफ्रिकेतील आठ स्टेडियममध्ये आयोजित केले जातील. यामध्ये जोहान्सबर्गमधील वँडरर्स स्टेडियम, केप टाऊनमधील न्यूलँड्स स्टेडियम आणि डर्बनमधील किंग्समीड स्टेडियम यांचा समावेश आहे. झिम्बाब्वेमधील हरारे आणि बुलावायो या दोन शहरांमध्ये सामने आयोजित केले जातील. नामिबिया देखील प्रथमच एका मोठ्या आयसीसी स्पर्धेचे आयोजन करेल, जिथे दोन ठिकाणी सामने खेळले जातील.
यजमान दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे यांना 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकासाठी थेट प्रवेश मिळाला आहे. याव्यतिरिक्त, आयसीसी क्रमवारीत अव्वल आठ संघ देखील थेट पात्र ठरतील. नामिबिया यजमान असूनही, आपले स्थान निश्चित करण्यासाठी त्यांना पात्रता फेरीतून जावे लागेल. उर्वरित तीन ते चार जागांसाठीही पात्रता स्पर्धेत चुरस असेल. दरम्यान, भारतीय संघ 2023 चा पराभव विसरून या नव्या स्वरूपात इतिहास घडवण्याच्या प्रयत्नात असेल.