WTC मध्ये होणार क्रांतीकारी बदल; सर्व 12 संघ घेणार स्पर्धेत भाग

आयसीसीनं WTC बाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 2027 पासून सुरु होणाऱ्या नवीन सायकलमध्ये सर्व 12 टेस्ट खेळणारे संघ या स्पर्धेत सहभागी होतील.

WTC Update
WTC मध्ये होणार क्रांतीकारी बदल (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 12, 2025 at 10:10 AM IST

दुबई WTC Update : वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप (WTC) बद्दल मोठी बातमी येत आहे. 2027 पासून सुरु होणाऱ्या नवीन सायकलमध्ये कसोटी क्रिकेट खेळणारे सर्व 12 संघ सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, WTC ही एक-स्तरीय स्पर्धा राहील. गेल्या वर्षभरापासून, आयसीसी आणि क्रिकेट बोर्डांमध्ये द्वि-स्तरीय प्रणाली आणि रेलीगेशन-प्रमोशन मॉडेलबाबत चर्चा सुरु आहे. मात्र अलिकडच्या आयसीसीच्या तिमाही बैठकीत ही योजना बाजूला ठेवण्यात आली. या बैठकीत, निधी मॉडेलबाबत अस्पष्टता आणि लहान संघांना अव्वल क्रमांकाच्या संघांविरुद्ध खेळण्यासाठी संधींचा अभाव हे प्रमुख मुद्दे म्हणून उदयास आले.

समितीनं घेतला आढावा : जुलैमध्ये आयसीसीनं स्थापन केलेल्या न्यूझीलंडचे माजी क्रिकेटपटू रॉजर टोज यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकारी समितीनं या प्रकरणाचा आढावा घेतला. मात्र, "बिग थ्री" (भारत, इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया) च्या विरोधामुळं प्रमोशन-रेलीगेशन मॉडेलवर एकमत झाले नाही. या संघांना काळजी होती की जर यापैकी कोणताही संघ खालच्या विभागात गेला तर ते एकमेकांविरुद्ध खेळण्याच्या संधी गमावतील.

ईसीबीचा रेलीगेशन-प्रमोशन मॉडेलला विरोध : इंग्लंड क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) चे सीईओ रिचर्ड थॉम्पसन यांनी ऑगस्टमध्ये हा मुद्दा उपस्थित केला होता, ते म्हणाले होते की, "इंग्लंड म्हणून, जर आपल्याला डिव्हिजन दोनमध्ये रेलीगेशन केलं गेलं आणि ऑस्ट्रेलिया आणि भारताशी खेळायचं नसेल तर आपल्याला कठीण काळातून जावेसं वाटणार नाही. ते शक्य नाही. इथं सामान्य ज्ञान लागू केलं पाहिजे हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे."

आयसीसीचा सकारात्मक निर्णय : डब्ल्यूटीसीमध्ये सर्व 12 संघांचा समावेश हे एक सकारात्मक पाऊल मानलं जातं आहे. या निर्णयानुसार, सर्व संघांना प्रत्येक चक्रात निश्चित संख्येनं कसोटी सामने खेळावे लागतील. मात्र, कोणत्याही सदस्याला सामने आयोजित करण्यासाठी कोणताही अतिरिक्त निधी मिळणार नाही. "बिग थ्री" कडून इतर देशांना निधी वाटण्याचा पर्याय लागू केलेला नसला तरी, डब्ल्यूटीसी विशेषतः अफगाणिस्तान आणि आयर्लंड सारख्या संघांना निश्चित संख्येनं सामने खेळण्याची संधी देईल. एका बोर्ड संचालकानं ईएसपीएनक्रिकइन्फोला सांगितलं की यामुळं प्रत्येक संघ कसोटी क्रिकेट खेळेल याची खात्री होते. या फॉरमॅटमध्ये रस असलेल्या संघांना आता अधिक संधी मिळतील आणि इतर संघांनाही त्यांच्याविरुद्ध खेळण्यास प्रोत्साहित केलं जाईल.

वनडे सुपर लीग पुन्हा सुरु होण्याची शक्यता : आयसीसी वनडे सुपर लीग पुन्हा सुरु करण्याचा विचार करत आहे. 2023 च्या विश्वचषकानंतर ही 13 संघांची स्पर्धा बंद करण्यात आली होती, परंतु पुढील विश्वचषक स्पर्धेसाठी ती पुन्हा सुरु केली जाऊ शकते. बोर्ड संचालकांच्या मते, सुपर लीग पुन्हा सुरु झाल्यामुळं वनडे क्रिकेटला अत्यंत आवश्यक असलेली मजबूत रचना मिळू शकते. वनडे स्वरुप अजूनही त्याची प्रासंगिकता टिकवून ठेवण्यासाठी संघर्ष करत आहे.

