ETV Bharat / sports

भारतीय-अमेरिकन क्रिकेटपटूवर 8 वर्षांची बंदी! ICC नं केली मोठी कारवाई

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) भारतीय-अमेरिकन क्रिकेटपटूवर महत्त्वपूर्ण कारवाई केली आहे.

ICC Match Fixing
ICC नं केली मोठी कारवाई (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 4, 2026 at 9:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुबई ICC Match Fixing : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) भारतीय-अमेरिकन क्रिकेटपटू बोडुगुम अखिलेश रेड्डी यांच्यावर महत्त्वपूर्ण कारवाई केली आहे. या क्रिकेट संस्थेनं त्याच्यावर आठ वर्षांची बंदी घातली आहे. आयसीसीच्या भ्रष्टाचारविरोधी न्यायाधिकरणानं रेड्डीला भ्रष्टाचारविरोधी संहितेच्या तीन गंभीर उल्लंघनांसाठी दोषी ठरवलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय : हे संपूर्ण प्रकरण 2025 च्या अबू धाबी टी10 लीगशी संबंधित आहे. अमिरात क्रिकेट बोर्डानं (ECB) या स्पर्धेसाठी भ्रष्टाचारविरोधी कारवायांवर देखरेख करण्याची जबाबदारी आयसीसीकडे सोपवली होती. आयसीसीच्या मते, बोडुगुम अखिलेश रेड्डीनं स्पर्धेदरम्यान सामन्यांच्या निकालावर आणि खेळाच्या प्रवाहावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. इतकंच नाही, तर त्यानं दुसऱ्या एका खेळाडूला मॅच-फिक्सिंगमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त केलं आणि या कटात मदत करण्याचा प्रयत्नही केला.

मान्यताप्राप्त क्रिकेटमध्ये सहभागी होता येणार नाही : तपासादरम्यान, तपास यंत्रणेला पुरावे मिळू नयेत म्हणून त्यानं आपल्या मोबाईल फोनमधील महत्त्वाचा डेटा आणि चॅट्स डिलीट केले. न्यायाधिकरणानं हा देखील एक गंभीर गुन्हा मानला आहे. आयसीसीनं स्पष्ट केलं आहे की, रेड्डीवर लादलेली आठ वर्षांची बंदी 21 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू होईल. याच दिवशी त्याला तात्पुरतं निलंबित करण्यात आलं होतं. याचा अर्थ असा की, तो आता दीर्घकाळासाठी कोणत्याही स्तरावरील मान्यताप्राप्त क्रिकेटमध्ये सहभागी होऊ शकणार नाही.

अखिलेश रेड्डीचं करिअर कसं आहे? : 26 वर्षीय बोडुगुम अखिलेश रेड्डीनं अमेरिकेच्या राष्ट्रीय संघाचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. त्यानं अमेरिकेसाठी चार टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आणि एक बळी घेतला. रेड्डीनं नॉर्थ अमेरिकन टी-20 कपमध्ये केमन आयलंड्सविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले. मात्र, त्याची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द फार काळ टिकली नाही आणि आता, एका भ्रष्टाचार प्रकरणात दोषी आढळल्यानंतर, त्याचं क्रिकेटमधील भविष्य संपल्यासारखं दिसत आहे.

भारतीय क्रिकेटशी आहे संबंध : बोडुगुम अखिलेश रेड्डीचा क्रिकेट प्रवास भारताशीही जोडलेला आहे. अमेरिकेत जन्मलेल्या आणि हैदराबादमध्ये वाढलेल्या रेड्डीनं आपल्या कामगिरीच्या जोरावर विजय हजारे ट्रॉफीसाठी हैदराबाद संघात स्थान मिळवलं होतं, परंतु त्याला संधी मिळाली नाही. तो आयपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) मधील सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) संघासाठी नेट बॉलर म्हणूनही खेळत होता. रेड्डीनं एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, त्यानं SRH च्या नेटमध्ये शिखर धवन आणि मनीष पांडे यांना गोलंदाजी केली आहे.

हेही वाचा :

  1. टीम इंडियाला मिळाला नवा कोच! श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी BCCI चा मोठा निर्णय
  2. ब्रिजभूषण सिंग यांच्या निर्दोष सुटकेमुळं विनेश फोगाट संतापली; पोस्ट करत म्हणाली...
  3. WWE Summerslam: दिग्गजाचं 485 दिवसांनंतर रिंगमध्ये पुनरागमन; तिघांना पराभूत करत जिंकली टायटल मॅच

TAGGED:

USA CRICKETER BANNED FOR 8 YEARS
BODUGUM AKHILESH REDDY
ICC BANNED AKHILESH REDDY
ICC MATCH FIXING
ICC BANNED INDIAN PLAYER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.