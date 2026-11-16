ICC नं जाहीर केलं 2035 पर्यंत स्पर्धांचं कॅलेंडर; भारतात कोणत्या स्पर्धा होणार?
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) 2035 पर्यंतच्या प्रमुख पुरुष क्रिकेट स्पर्धांच्या वेळापत्रकाला मंजुरी दिली आहे.
Published : November 16, 2026 at 10:11 AM IST
बाली (इंडोनेशिया) ICC Tournament : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) 2035 पर्यंतच्या प्रमुख पुरुष क्रिकेट स्पर्धांच्या वेळापत्रकाला मंजुरी दिली आहे. इंडोनेशियातील बाली इथं झालेल्या बैठकांनंतर आयसीसी बोर्डानं हा निर्णय घेतला. या वेळापत्रकात वनडे विश्वचषक, टी-20 विश्वचषक, चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप (WTC) अंतिम सामन्याचा समावेश आहे.
भारतात कोणत्या स्पर्धांचं आयोजन होणार? : या घोषणेनुसार भारत दोन प्रमुख आयसीसी स्पर्धांचं आयोजन करणार आहे. भारत ऑक्टोबर 2029 मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं आयोजन करेल. भारत आणि बांगलादेश संयुक्तपणे 2031 मध्ये वनडे विश्वचषकाचं आयोजन करतील. ही स्पर्धा 9 ऑक्टोबर ते 23 नोव्हेंबर दरम्यान खेळवली जाईल. आयसीसीचे सीईओ संजोग गुप्ता यांनी सांगितलं की, आयसीसी स्पर्धांचं वेळापत्रक हे क्रिकेटच्या जागतिक पायाभूत संरचनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या स्पर्धा खेळाडू आणि चाहत्यांसाठी महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध करुन देतात.
The ICC has announced the windows in which their major men's tournaments will be played from 2028-35 🏆 https://t.co/7Egf9rxB9b— Cricinfo (@cricinfo) November 15, 2026
पुढील टी-20 विश्वचषकाचं वेळापत्रकही निश्चित : ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड संयुक्तपणे 2028 मध्ये टी-20 विश्वचषक स्पर्धेचं आयोजन करतील. ही स्पर्धा 12 ऑक्टोबर ते 12 नोव्हेंबर दरम्यान खेळवली जाईल. ही या स्पर्धेची 11वी आवृत्ती असेल. यानंतर, 2030 मध्ये इंग्लंड, आयर्लंड आणि स्कॉटलंड संयुक्तपणे टी-20 विश्वचषक स्पर्धेचं आयोजन करतील. ही स्पर्धा 4 जुलै ते 4 ऑगस्ट दरम्यान होईल. या पुढील हंगाम 2032 आणि 2034 मध्ये आयोजित केल्या जातील. मात्र, या दोन स्पर्धांसाठी यजमान देश अद्याप निश्चित झालेले नाहीत. 2032 चा टी-20 विश्वचषक 14 ऑक्टोबर ते 14 नोव्हेंबर दरम्यान, तर 2034 चा टी-20 विश्वचषक 6 जुलै ते 6 ऑगस्ट दरम्यान आयोजित करण्याचं नियोजित आहे.
डब्ल्यूटीसी अंतिम सामन्याचं इंग्लंडमध्ये आयोजन : जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपचा अंतिम सामना दर दोन वर्षांनी जून महिन्यात खेळला जाईल. आयसीसीनं 2035 पर्यंतचं आपलं वेळापत्रकही निश्चित केलं आहे. इंग्लंड 2029 आणि 2031 च्या WTC अंतिम सामन्यांचं आयोजन करेल. 2029 चा अंतिम सामना 8 ते 12 जून दरम्यान, तर 2031 चा अंतिम सामना 12 ते 16 जून दरम्यान खेळला जाईल. 2033 आणि 2035 च्या अंतिम सामन्यांसाठी यजमान देश अद्याप ठरलेले नाहीत. मात्र, 2033 चा अंतिम सामना 9 ते 13 जून दरम्यान, तर 2035 चा अंतिम सामना 7 ते 11 जून दरम्यान होणार आहे.
ICC has finalised the ODI and T20 World Cup windows until 2035. https://t.co/EoniZyhBio— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 15, 2026
2033 मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफीचंही आयोजन : भारतात होणाऱ्या 2029 च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतर, त्याचा पुढील हंगाम 2033 मध्ये खेळवली जाईल. 2033 ची स्पर्धा 2 ते 23 ऑक्टोबर दरम्यान आयोजित केली जाईल. मात्र याच्या यजमान देशाची घोषणा अद्याप झालेली नाही.
वनडे विश्वचषकाचीही घोषणा : वनडे विश्वचषकाबाबत बोलायचं झाल्यास, पुढील वर्षी दक्षिण आफ्रिकेत होणाऱ्या स्पर्धेनंतर ही स्पर्धा पुन्हा उपखंडात परत येईल. भारत आणि बांगलादेश संयुक्तपणे 2031 मध्ये याचं आयोजन करतील. यानंतर, 2035 चा वनडे विश्वचषक देखील ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये आयोजित केला जाईल. याचा यजमान देश अद्याप निश्चित झालेला नसला, तरी ही स्पर्धा 2 ते 18 ऑक्टोबर दरम्यान होणार आहे.
सध्या कोणतं विजेतेपद कोणाकडे? : सध्याच्या विजेत्यांबद्दल बोलायचं झाल्यास, वनडे विश्वचषक विजेतेपद ऑस्ट्रेलियाकडे आहे. दक्षिण आफ्रिका जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप गदेचा सध्याचा विजेता आहे. भारताकडं टी-20 विश्वचषक आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी या दोन्ही स्पर्धांची विजेतेपदं आहेत.
हेही वाचा :