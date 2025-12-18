"मी तीन पोती गहू विकून सामना पाहायला आलो, मला माझे पैसे..." IND vs SA चौथा टी-20 सामना रद्द झाल्यानंतर चाहत्यांचा संताप
लखनऊमध्ये दाट धुक्यामुळं भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील चौथा टी-20 सामना नाणेफेक न होता रद्द करण्यात आला, यानंतर चाहत्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
Published : December 18, 2025 at 9:29 AM IST
लखनऊ Match Called of Due to Fog : बुधवारी धुक्यामुळं लखनऊ येथील भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील चौथा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना रद्द झाल्यानंतर चाहते संतप्त झाले आणि त्यांनी बीसीसीआयकडून पैसे परत करण्याची मागणी केली. एकाना स्टेडियम खचाखच भरलेले होते, भारतीय संघ आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात चुरशीची लढत होण्याची अपेक्षा असलेल्या प्रेक्षकांची मोठी गर्दी होती. मात्र चाहत्यांची निराशा झाली.
𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞: The fourth India-South Africa T20I is called off due to excessive fog.#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/QWDUVFxVlP— BCCI (@BCCI) December 17, 2025
धुक्यामुळं सामना रद्द होण्याची पहिलीच वेळ : आतापर्यंत अनेक कारणांमुळं क्रिकेट सामने रद्द करण्यात आले आहेत. मात्र, टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दाट धुक्यामुळं सामना रद्द होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. धुक्यामुळं नाणेफेक देखील रद्द करण्यात आली. लखनऊच्या एकाना स्टेडियमवर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील चौथ्या टी-20 सामन्यात प्रेक्षकांनी सामना सुरु होण्याची साडेतीन तास वाट पाहिली, परंतु नंतर त्यांची निराशा झाली. पंचांनी सहा वेळा मैदानाची पाहणी केली परंतु सामना सुरु ठेवण्याचा धाडसी निर्णय घेऊ शकले नाहीत. अखेर त्यांनी रात्री 9:30 वाजता सामना रद्द घोषित केला.
#WATCH | Lucknow, UP: Cricket fans express their disappointment as IND vs SA 4th T20 match gets abandoned without a ball being bowled, due to fog.— ANI (@ANI) December 17, 2025
A fan says, " i sold three sacks of wheat and came here to watch the match. i want my money back..." pic.twitter.com/tMXf7Xo02Y
चाहत्यांनी व्यक्त केला असंतोष : लखनऊ आतापर्यंत भारतासाठी एक यशस्वी ठिकाण आहे, टीम इंडियानं या मैदानावर त्यांचे तिन्ही सामने जिंकले आहेत. परिणामी, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाला या सामन्यात फायदा असल्याचं मानलं जात होतं. यजमान संघ विजयी झाला असता तर मालिका जिंकता आली असती, परंतु धुक्यामुळं दिवसभर खेळ विस्कळीत झाला, ज्यामुळं टॉस होऊ शकला नाही. यामुळं स्टेडियमबाहेरील चाहते स्पष्टपणे नाराज होते. त्यांची तिकिटं दाखवणारा आणि अधिकाऱ्यांकडून परतफेड करण्याची मागणी करणारा व्हिडिओ समोर आला. यात एका चाहत्यानं म्हटलं की, "मी सामना पाहायला इथं येण्यासाठी तीन पोती गहू विकला. मला माझे पैसे परत हवे आहेत."
#WATCH | Lucknow, UP: Cricket fans express their disappointment as IND vs SA 4th T20 match gets abandoned without a ball being bowled, due to fog.— ANI (@ANI) December 17, 2025
A fan says, " ...tickets and reimbursement are irrelevant. we wanted to see the match, see our indian cricket team."
another fan… pic.twitter.com/TNIpzAwkJc
धुक्यामुळं परिस्थिती कशी बिकट झाली : नियोजित वेळेनुसार सामना संध्याकाळी 7 वाजता होणार होता, तर टॉस सायंकाळी 6:30 वाजता होणार होता. मात्र, त्याआधी एकाना स्टेडियमवर दाट धुकं पसरलं आणि परिस्थिती आणखी बिघडत गेली. पंचांनी संध्याकाळी 6:30 वाजता पहिली तपासणी केली आणि अर्ध्या तासानंतर परिस्थितीचं पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर 7:30 आणि रात्री 8 वाजता केलेल्या तपासणीत कोणतीही सुधारणा दिसून आली नाही. या दरम्यान, मैदानावरही दव पडला. बाउंड्री रोव्हरची चाकं ओली असल्याचं आढळून आलं आणि ग्राउंड स्टाफला ते संरक्षित करण्यासाठी जाड कव्हरनं खेळपट्टी झाकावी लागली.
19 डिसेंबरला होणार शेवटचा सामना : यानंतर मैदानाची तीन वेळा तपासणी करण्यात आली, परंतु कोणतेही सकारात्मक परिणाम मिळाले नाहीत. शेवटी, सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सामना रद्द झाल्यानंतर, बीसीसीआयला त्यांच्या वेळापत्रकाबद्दल आणखी टीकेला सामोरं जावं लागलं. आता मालिकेचा शेवटचा आणि पाचवा सामना आता 19 डिसेंबर रोजी अहमदाबादमध्ये खेळवला जाईल.
हेही वाचा :