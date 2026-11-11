'माय टीम-ऑल ऑफ पंजाब'; PBKS संघात जाताच हार्दिकची पहिली प्रतिक्रिया
आयपीएल 2027 साठी पंजाब किंग्स संघात सामील झाल्यानंतर हार्दिक पांड्याची प्रतिक्रिया समोर आली आहे.
Published : November 11, 2026 at 2:55 PM IST
मुंबई Hardik Pandya Reaction : आयपीएल 2027 साठी पंजाब किंग्स संघात सामील झाल्यानंतर हार्दिक पांड्याची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. त्यानं सांगितलं की श्रेयस अय्यर त्याचा कर्णधार आणि रिकी पाँटिंग त्याचा प्रशिक्षक आहे. त्यानं असंही लिहिलं की तो आपल्या प्रशिक्षक आणि कर्णधाराच्या पाठीशी उभा आहे. हार्दिकनं यापूर्वी मुंबई इंडियन्सचे कर्णधारपद भूषवलं होतं आणि आता तो पंजाब संघासोबत आहे. त्याला पंजाबचं कर्णधारपद देऊ केलं जाईल अशी शक्यता होती, परंतु त्यानं स्पष्ट केलं की तो श्रेयसच्या कर्णधारपदाखाली खेळण्यास तयार आहे.
हार्दिकला होणार फायदा : श्रेयसच्या कर्णधारपदाखाली खेळल्यानं हार्दिकला टीम इंडियामध्ये त्याच्यासोबत खेळणं सोपं जाईल, कारण तो भारतीय टी-20 संघाचंही नेतृत्व करतो. जेव्हा कधी हार्दिक तंदुरुस्त असेल, तेव्हा तो भारतीय टी-20 संघाचा भाग असेल, कारण इतर कोणताही खेळाडू त्याची जागा घेऊ शकलेला नाही.
“My captain. Shreyas. My coach. Ricky Ponting. My team. All of Punjab”. THE INSTAGRAM POST OF HARDIK PANDYA. 🥶 https://t.co/Unl9a0hEbT— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 11, 2026
पंजाब किंग्समध्ये हार्दिकच्या वेतनात वाढ : हार्दिक मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार असताना त्याला 16.5 रुपये मिळायचे. तर, पंजाब किंग्समध्ये त्याला 18 कोटी रुपये मिळतील. अशाप्रकारे, त्याला थेट 1.5 कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे. मात्र, तो पंजाब संघाचा कर्णधार असणार नाही. श्रेयससोबत खेळल्यानं त्याचा टीम इंडियामधील प्रवेशाचा मार्गही सोपा होईल, कारण कर्णधारासोबत त्याचं एक घट्ट नातं निर्माण होईल.
Thank you, Hardik, for representing the Blue and Gold with passion and pride. We wish you the best for the journey ahead. 💙 https://t.co/TKEnlMExsy— Mumbai Indians (@mipaltan) November 11, 2026
हार्दिकनं सोशल मीडियावर काय लिहिलं? : हार्दिक पांड्यानं आपल्या इन्स्टाग्रामवर पंजाब किंग्सच्या जर्सीमधील स्वतःचा एक फोटो शेअर करत लिहिलं, "सत श्री अकाल, पंजाब. माझा कर्णधार श्रेयस. माझे प्रशिक्षक रिकी. माझी टीम, संपूर्ण पंजाब. मी तुमच्या पाठीशी उभा आहे." यासोबतच हार्दिकनं पंजाबसाठी एक हार्ट इमोजीसुद्धा शेअर केला. यावरुन हे स्पष्ट होतं की, त्यानं पंजाबी संस्कृती आत्मसात केली आहे आणि पुढील हंगामात या संघाला ट्रॉफी जिंकून देण्यासाठी तो प्रयत्न करेल.
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