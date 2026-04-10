"मी टेलएंडर आहे, पण मी लवकर आउट होणार नाही"; क्रिकेटच्या मैदानातून फडणवीसांचा कोणाला इशारा?
मुंबई क्रिकेट असोसिएशननं गुरुवारी (9 एप्रिल 2026) वानखेडे स्टेडियमवर माजी भारतीय क्रिकेटपटू रवी शास्त्री यांच्या नावानं एका स्टँडचं अनावरण केलं.
Published : April 10, 2026 at 1:05 PM IST
मुंबई CM Devendra Fadnvis : मुंबई क्रिकेट असोसिएशननं गुरुवारी (9 एप्रिल 2026) वानखेडे स्टेडियमवर माजी भारतीय क्रिकेटपटू रवी शास्त्री यांच्या नावानं एका स्टँडचं अनावरण केलं. हे अनावरण राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष उपस्थितीत पार पडलं. तसंच याप्रसंगी असोसिएशननं डायना एडुलजी, एकनाथ सोळकर आणि दिलीप सरदेसाई यांच्यासह इतर महान खेळाडूंचाही सन्मान केला. या समारंभात माजी दिग्गज क्रिकेटपटू सुनील गावस्कर आणि सध्याचा भारतीय टी-20 कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांच्यासह अनेक सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली होती. वानखेडे स्टेडियमच्या प्रवेशद्वारांना माजी भारतीय कर्णधार एडुलजी, माजी भारतीय अष्टपैलू सोळकर आणि सरदेसाई यांची नावे देण्यात आली आहेत. मात्र यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या एका विधानानं सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे.
काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस : या कार्यक्रमात देवेंद्र फडणवीस यांनी मिश्किलपणे, "मी टेलएंडर (शेवटचा फलंदाज) आहे, पण मी लवकर आउट होणार नाही," असं म्हणत त्यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात केली. त्यांच्या या वाक्यानं उपस्थितांमध्ये एकच हशा पिकला. राज्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांच्या या विधानानं राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलंय. त्यांनी असं म्हणत क्रिकेटच्या मैदानावरुन विरोधकांना टोला लगावल्याचं बोललं जातंय.
मुंबईसाठी लवकरच होणार नवं स्टेडियम : तसंच यावेळी बोलताना मुंबईत लवकरच मोठं स्टेडियम असेल आणि 'एमसीए'नं त्यासाठी जमीन शोधली आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "नवीन स्टेडियमची क्षमता अधिक असेल आणि ते अशा ठिकाणी असेल, जिथं स्टेडियम 20 मिनिटांत मोकळं केलं जाऊ शकते. तसंच, कुठल्याही स्टँडमधून सामना चांगल्या पद्धतीनं पाहता येईल." मात्र नवीन स्टेडियम कितीही मोठे असले, तरीही त्याची वानखेडे स्टेडियमची तुलना होऊ शकत नाही, असंही कार्यक्रमादरम्यान फडणवीस म्हणाले.
