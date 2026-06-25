अभिरथची 99 धावांची तडाखेबंद फलदांजी; 'हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स'चा टीजी 20 लीगमध्ये सलग दुसरा विजय
कर्णधार अभिरथ रेड्डीनं उत्कृष्ट 99 धावांची खेळी करत संघाचे नेतृत्व करत 'हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स'ला सलग दुसरा विजय मिळवून दिला. हैदराबाद ई-चॅम्पियन्सचा दबदबा सिद्ध केला.
Published : June 25, 2026 at 7:54 PM IST
TG 20 League 2026: 'हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स'नं टीजी-20 लीगमध्ये आणखी एक शानदार विजय मिळविला आहे. रंगारेड्डी रायझर्सवर सर्वच आघाड्यांवर वर्चस्व गाजवणाऱ्या हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स'नं 196 धावांचं मोठे आव्हान केवळ 18 षटकांत आणि केवळ चार गडी गमावून सहजरित्या पूर्ण केलं. कर्णधार अभिरथ रेड्डीनं उत्कृष्ट खेळीच्या जोरावर संघाला विजय मिळवून दिला. या विजयासह हैदराबाद संघ 'ई-चॅम्पियन्स' गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर पोहोचला.
नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना, रंगारेड्डी रायझर्सनं 20 षटकांत चार गडी गमावून 195 धावा केल्या. सलामीवीर अवनीशनं 53 धावांची खेळी करत डाव भक्कम केला. आदित्य जव्वाजीनं 58 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी करून संघाला मोठ्या भक्कम स्थितीत आणून ठेवलं. मधल्या षटकांमध्ये ॲरॉन जॉर्जने 35 धावा काढला. तर थनय त्यागराजननं 31 धावांची वेगवान खेळी करत संघाची धावसंख्या 195 पर्यंत पोहोचवली.
हैदराबादचा गोलंदाज प्रणव वर्मानं दोन बळी घेत उत्कृष्ट कामगिरी केली. षण्मुख आणि अखिल यांनी प्रत्येकी एक गडी बाद केले. मात्र, रंगारेड्डीच्या फलंदाजांनी आक्रमक खेळ करत हैदराबाद संघाला 196 धावांचे आव्हान दिले.
मोठे आव्हान घेऊन मैदानात उतरलेल्या हैदराबाद संघातील विकास रेड्डी तीन धावांवर असताना पुन्नय्याविरुद्ध त्रिफळाचित झाला. त्यानंतर अन्वित रेड्डीही चार धावांवर बाद झाला. करियप्पाच्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या अन्वितचा झेल राकेशनं टिपला. यामुळे हैदराबादने कमी वेळात दोन गडी गमावले. तरीही, कर्णधार अभिरथ रेड्डीनं दबाव असतानाही आक्रमक फलंदाजी केली. त्याने 'पॉवरप्ले'पासूनच चौकार आणि षटकार ठोकून धावा काढल्या आहेत. सहा षटकांच्या अखेरीस हैदराबादनं दोन गडी गमावून 58 धावा केल्या आहेत. अभिरथनं तोपर्यंत 41 धावा करत संघाची धुरा सांभाळली होती.
अभिरथनं अवघ्या 24 चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. नऊ षटकांनंतर हैदराबादची धावसंख्या 94/2 अशी होती. अभिरथ 55 धावांवर आणि षण्मुख 28 धावांवर खेळत होते. या जोडीनं सामना हैदराबादच्या बाजूने झुकवला. मात्र, तीन षटकारांच्या मदतीने 18 चेंडूंत 30 धावा करणाऱ्या षण्मुखाला अरुण कुमारनं बाद केले. यामुळे 98 धावांवर तिसरी विकेट गमावल्यानंतर हैदराबाद संघ काही काळ दबावाखाली आला होता. तरीही अभिरथनं आपला आक्रमक पवित्रा कायम ठेवून धावसंख्या वेगानं पुढे नेली. त्यानं गडगू गणेशसोबत आणखी एक महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली.
विजयाच्या उंबरठ्यावर असताना अभिरथ वैयक्तिक शतकाच्याही जवळ पोहोचला होता. बाद होण्यापूर्वी त्यानं अवघ्या 45 चेंडूंत 10 चौकार आणि सहा षटकारांच्या मदतीनं 99 धावा केल्या. त्यानंतर फलंदाजीला आलेल्या यशवीर गौडनं सलग तीन षटकार ठोकून सामना पूर्णपणे हैदराबादच्या बाजूने झुकवला. त्यानं अवघ्या 10 चेंडूंत एक चौकार आणि तीन षटकारांसह ३० धावा काढून नाबाद राहिला. दुसरीकडे, गडगू गणेश २५ धावांवर नाबाद राहिला. त्यानं संघाला विजयाच्या अगदी जवळ नेऊन ठेवले.
अखेरीस, हैदराबादनं अवघ्या 18 षटकांत चार गडी गमावून 196 धावा काढून सहा गडी राखून विजय मिळवला. रंगा रेड्डीच्या गोलंदाजांपैकी पुन्नय्या, तनाय, आर्यन आणि अरुण यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला. मात्र, त्यांना हैदराबादच्या फलंदाजांना रोखता आलं नाही. या विजयासह हैदराबादनं 'चॅम्पियन्स टूर्नामेंट'मधील विजयी क्रम कायम राखला. कर्णधार अभिरथ रेड्डीनं खेळलेली 99 धावांची खेळी हे या सामन्याचे मुख्य आकर्षण ठरले. हैदराबाद संघानं विजेतेपदाच्या शर्यतीत आपणच क्रमांक एकचे आहोत, हे सिद्ध केले.