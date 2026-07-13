'हैदराबाद-ई' च ठरलं 'चॅम्पियन्स'; TG20 च्या पहिल्याच हंगामाचं जिंकलं जेतेपद
सातत्यपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या दोन्ही संघांचे लक्ष्य पहिल्या हंगामाचे विजेतेपद पटकावून इतिहास रचण्याचे होते. या सामन्याबाबत तेलंगणातील क्रिकेट चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह होता.
Published : July 13, 2026 at 12:42 AM IST
हैदराबाद : तेलंगणामधील क्रिकेटप्रेमींमध्ये चर्चेच्या ठरलेल्या TG20 लीगचा अंतिम सामना अन्विता खम्मम एसेस' (Anvitha Khammam Aces) आणि 'हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स' (Hyderabad E-Champions) यांच्यात खेळवण्यात आला. हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर जेतेपदासाठी झालेल्या या सामन्यात हैदराबाद ई-चॅम्पियन्सनं वर्चस्व राखत 6 गडी राखून विजय मिळवला.
रामोजी समूहाचा संघ असलेल्या 'हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स'नं लीग टप्प्यात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. या संघानं एकही सामना न हरता प्लेऑफमध्ये धडक मारली. संघानं सातही सामने जिंकून स्पर्धेतील सर्वात बलाढ्य संघ म्हणून आपली ओळख निर्माण केली. मात्र, 'क्वालिफायर 1' मध्ये 'अन्विता खम्मम एसेस'कडून 10 धावांनी पराभव झाल्यामुळं त्यांना थेट अंतिम फेरीत प्रवेश करण्याची संधी हुकली. तरीही, स्पर्धेतील पहिला पराभव पचवल्यानंतर संघानं 'क्वालिफायर 2' मध्ये शानदार पुनरागमन केलं. हैदराबाद ई-चॅम्पियन्सनं 'करीमनगर डायमंड्स'चा 8 गडी राखून पराभव करत अंतिम फेरीत धडक मारली.
दुसरीकडे, 'अन्विता खम्मम एसेस'नं लीग टप्प्यातील 7 पैकी 5 सामने जिंकले आहेत. तर 2 सामने गमावून दुसऱ्या स्थानासह प्लेऑफमध्ये दाखल झाले. त्यांनी 'क्वालिफायर 1' मध्ये 'हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स'चा पराभव केला. अंतिम फेरीत पोहोचणारा पहिला संघ ठरला. अत्यंत दबावाचा सामना करताना आणि महत्त्वाच्या क्षणी विजय मिळवण्याची क्षमता यामुळं अन्विता खम्मस एसेसनं संघाचा आत्मविश्वास उंचावलेला आहे.