हैदराबाद ई-चॅम्पियन्सनी रामोजी फिल्म सिटीमध्ये जल्लोषात साजरा केला TG20 लीग विजय
TG20 लीग विजयी संघाच्या सदस्यांनी रामोजी ग्रुपचे संस्थापक रामोजी राव यांच्या पुतळ्यासमोर ट्रॉफी ठेवून त्यांना पुष्पहार अर्पण केला.
Published : July 18, 2026 at 10:47 PM IST
हैदराबाद - उद्घाटनाच्या TG20 लीगचे विजेते 'हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स' यांचा शनिवारी येथील रामोजी फिल्मसिटी येथे फ्रँचायझीच्या मालकांकडून भव्य पद्धतीने सत्कार करण्यात आला. युरेका येथील 'सबाला' रेस्टॉरंटमध्ये टीम सदस्यांचे पारंपरिक स्वागत करण्यात आले. त्यांना मोत्यांच्या माळा देऊन सन्मानित करण्यात आले. वादकांना शुभ 'तिलक' लावण्यात आला आणि विजेत्या संघातील खेळाडूंचं औक्षण करण्यात आलं.
यानंतर, TG20 लीग ट्रॉफीची रामोजी फिल्म सिटीच्या विंटेज कारमधून मिरवणुकीत काढण्यात आली. खेळाडूंना व्हिंटेज बसमध्ये बसवण्यात आलं आणि 'मीडिया स्ट्रीट' वर रॅली काढण्यात आली, यावेळी पारंपरिक तेलंगणा 'डप्पू' (ड्रम) बीट्स, नृत्य सादरीकरण आणि डीजे संगीत लावलं होतं.
या मार्गावर रामोजी ग्रुपच्या कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी झेंडे फडकावून खेळाडूंचं स्वागत केलं. नंतर, कॉर्पोरेट कार्यालयात, खेळाडूंचं रामोजी समूहाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सीएच किरण, रामोजी फिल्म सिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक विजयेश्वरी, ईटीव्ही भारतच्या एमडी बृहती आणि ईटीव्हीचे संचालक सुजय यांनी भव्य स्वागत केलं.
हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स संघाच्या सदस्यांनी रामोजी समूहाचे संस्थापक रामोजी राव यांच्या प्रतिमेसमोर ट्रॉफी ठेवली आणि त्यांना पुष्पहार अर्पण केला. याआधी गुरुवारी हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स संघाच्या सदस्यांनी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांची भेट घेतली. विजयानंतर संघ व्यवस्थापनाने कर्णधाराला 5 लाख रुपये, उपकर्णधाराला 4 लाख रुपये आणि उर्वरित खेळाडूंना प्रोत्साहन म्हणून 3 लाख रुपये देण्याची घोषणा केली. या बक्षीस रकमेचे धनादेश रेवंत रेड्डी यांच्या हस्ते खेळाडूंना देण्यात आले.
हैदराबाद ई-चॅम्पियन्सने हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशन (HCA) द्वारे आयोजित केलेल्या T20 लीगची उद्घाटनाची मालिका जिंकली. 12 जुलै रोजी उप्पल येथील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर झालेल्या अंतिम लढतीत त्यांनी अन्विता खम्मम एसेसचा सहा गडी राखून पराभव केला.