पहिला कसोटी सामना अनिर्णित! WTC गुणतालिकेत मोठा बदल; भारताचं नुकसान
भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात खेळला गेलेला पहिला कसोटी सामना अनिर्णित राहिला. या सामन्यानंतर आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या (WTC) गुणतालिकेतही बदल झाला.
Published : November 23, 2026 at 11:58 AM IST
वेलिंग्टन IND vs NZ 1st Test : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात खेळला गेलेला पहिला कसोटी सामना अनिर्णित राहिला. भारतीय संघानं शेवटच्या दिवशी खूप प्रयत्न केले, पण न्यूझीलंडचे फलंदाज खेळपट्टीवर टिकून राहण्यात यशस्वी ठरले. जेव्हा सामना निकालाच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा राहिला नाही असं वाटू लागलं, तेव्हा तो अनिर्णित घोषित करण्यात आला. दरम्यान, या सामन्यानंतर आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या (WTC) गुणतालिकेतही बदल झाला. भारताचं मानांकन कायम राहिले, पण त्यांचं पीसीटी (परफॉर्मन्स रेटिंग) कमी झालं. न्यूझीलंडही एक स्थान खाली घसरला.
New Zealand fall outside the top two on the #WTC27 standings with a draw against India in Wellington 👀 Try out the World Test Championship standings predictor to see where your team could finish 📲 https://t.co/T8iyDajWzL https://t.co/HNkLJEmeaa— ICC (@ICC) November 23, 2026
आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेत दक्षिण आफ्रिका अव्वल स्थानावर : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिला कसोटी सामना संपल्यानंतर, दक्षिण आफ्रिका गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर कायम आहे. त्यांचं पीसीटी सध्या 75.00 आहे. ऑस्ट्रेलिया आता तिसऱ्या स्थानावरुन दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. ऑस्ट्रेलियाचं पीसीटी सध्या 69.23 आहे. दरम्यान, हा सामना अनिर्णित राहिल्यामुळं न्यूझीलंड तिसऱ्या स्थानावर घसरला आहे. या सामन्यापूर्वी त्यांचा पीसीटी 72.22 होता, जो आता घसरुन 66.67 झाला आहे.
भारतीय संघ चौथ्या क्रमांकावर, पीसीटीमध्ये किंचित घट : भारतीय संघाबद्दल बोलायचं झाल्यास, ते या सामन्यापूर्वी चौथ्या स्थानावर होते आणि अजूनही तिथंच आहेत. मात्र, त्यांची पीसीटी कमी झाली आहे. या सामन्यापूर्वी भारताची पीसीटी 51.52 होती, जी आता 50 पर्यंत घसरली आहे. याचा अर्थ संघाचं किंचित नुकसान झालं आहे. भारतापाठोपाठ, बांगलादेश सध्या 40.74 च्या पीसीटीसह पाचव्या क्रमांकावर आहे.
🚨 THE WTC POINTS TABLE 2025-27 - It's getting closer 🔥 https://t.co/UAyPkaDacY— Johns. (@CricCrazyJohns) November 23, 2026
सामन्यात काय घडलं? : आता सामन्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, न्यूझीलंडनं प्रथम फलंदाजी करताना 368 धावांचा डोंगर उभा केला. प्रत्युत्तरात, भारतानं आपला पहिला डाव 9 बाद 720 धावांवर घोषित केला. भारताकडे मोठी आघाडी होती, परंतु न्यूझीलंडनं आपल्या दुसऱ्या डावात 5 गडी गमावून 239 धावा केल्या. त्यानंतर सामना अनिर्णित घोषित करण्यात आला.
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