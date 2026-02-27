ETV Bharat / sports

आजच्या ENG vs NZ सामन्यात ठरणार पाकिस्तानचं भवितव्य; सामना तिन संघासाठी महत्त्वाचा

आजच्या ENG vs NZ सामन्यात ठरणार पाकिस्तानचं भवितव्य; सामना तिन संघासाठी महत्त्वाचा

ENG vs NZ Match
आजच्या ENG vs NZ सामन्यात ठरणार पाकिस्तानचं भवितव्य (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 27, 2026 at 9:43 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलंबो ENG vs NZ Match : आयसीसी टी-20 विश्वचषकात झिम्बाब्वेला हरवून टीम इंडिया सेमीफायनलच्या जवळ पोहोचली आहे. भारतीय संघ आता 1 मार्च रोजी वेस्ट इंडिजविरुद्ध आपला पुढचा सामना खेळणार आहे. या सामन्यातील विजयानं सेमीफायनलमध्ये स्थान निश्चित होईल, परंतु पाकिस्तानचं काय होईल हा एक मोठा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे, पाकिस्तानचा शेवटचा सामना खेळण्यापूर्वीच त्यांचं भवितव्य निश्चित होईल. मात्र सेमीफायनलमध्ये पोहोचणं हे पाकिस्तानसाठी खूप कठीण काम आहे.

आजच्या न्यूझीलंड आणि इंग्लंड सामन्यात ठरणार पाकिस्तानचं भवितव्य : शुक्रवार, 27 फेब्रुवारी रोजी टी-20 विश्वचषकात फक्त एक सामना खेळला जाईल. यात न्यूझीलंड आणि इंग्लंड क्रिकेट संघ एकमेकांसमोर येतील. इंग्लंडनं आधीच दोन सामने जिंकले आहेत आणि चार गुण मिळवले आहेत, त्यामुळं सेमीफायनलमध्ये त्यांनी स्थान निश्चित केलं आहे. दरम्यान, न्यूझीलंडचे दोन सामन्यांनंतर तीन गुण आहेत. तर पाकिस्तानचे दोन सामन्यांमधून फक्त एक गुण आहे.

पाकिस्तानसाठी इंग्लंडचा विजय आवश्यक : जर शुक्रवारी होणाऱ्या सामन्यात इंग्लंडनं न्यूझीलंडविरुद्ध विजय मिळवला तर पाकिस्तानला उपांत्य फेरीत पोहोचण्याची संधी मिळेल. न्यूझीलंडचे तीन गुण आहेत आणि शेवटचा सामना जिंकून पाकिस्तानही तीन गुणांपर्यंत पोहोचू शकतो. परंतु, जर आजच्या सामन्यात न्यूझीलंड जिंकला तर त्यांचे पाच गुण होतील आणि पाकिस्तान स्पर्धेतून बाहेर पडेल. मात्र केवळ इंग्लंडचा विजय पाकिस्तानसाठी पुरेसा ठरणार नाही. जर पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड गुणांमध्ये समान राहिले तर नेट रन रेटच्या आधारे निर्णय घेतला जाईल, ज्यामध्ये पाकिस्तान खूप मागे आहे. एकूणच, पाकिस्तानी संघ स्पर्धेतून बाहेर पडेल अशी अपेक्षा आहे.

पाकिस्तानचा शेवटचा सामना श्रीलंकेविरुद्ध : सुपर-8 फेरीत पाकिस्तानचा शेवटचा टी-20 सामना शनिवारी खेळला जाईल. पाकिस्तानी संघ या दिवशी श्रीलंकेशी सामना करेल. हा सामना पल्लेकेले इथं खेळला जाईल. जर न्यूझीलंडनं त्यापूर्वी विजय मिळवला तर हा पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका सामना निरर्थक ठरेल. न्यूझीलंड विरुद्ध इंग्लंड सामन्यात काय होतं ते पाहणं बाकी आहे. उर्वरित सामने देखील खूप महत्वाचे आहेत आणि ते खूप मनोरंजक असण्याची अपेक्षा आहे.

हेही वाचा :

  1. क्रिकेटपटू रिंकू सिंहच्या वडीलांचं निधन; टी-20 विश्वचषकादरम्यान कोसळला दुःखाचा डोंगर
  2. निर्णायक सामन्यात टीम इंडियाचा एकहाती विजय; सेमीफायनलपासून एक पाऊल दूर
  3. झिम्बाब्वेविरुद्ध मैदानात उतरण्यापूर्वीच टीम इंडियाला बंपर फायदा; आफ्रिकेचा कॅरोबियन संघावर आरामात विजय

TAGGED:

HOW TODAYS ENG VS NZ MATCH
PAKISTAN FUTURE IN T20 WORLD CUP
PAKISTAN SEMIFINAL SCENARIO
TODAYS ENG VS NZ MATCH
ENG VS NZ MATCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.