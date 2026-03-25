टीव्ही आणि मोबाईलवर आयपीएलचे सामने कसे पाहायचे? जाणून घ्या सविस्तर

टीव्ही आणि मोबाईलवर आयपीएलचे सामने कसे पाहावे? जाणून घ्या सविस्तर
Published : March 25, 2026 at 5:16 PM IST
मुंबई IPL 2026 : आयपीएल 2026 चा पहिला सामना 28 मार्च रोजी खेळला जाईल. सनरायझर्स हैदराबाद आणि आरसीबी सलामीच्या दिवशी एकमेकांसमोर आमनेसामने येतील. या सामन्यासाठी जास्त वेळ शिल्लक नाही, त्यामुळं या वर्षीचे आयपीएल सामने तुमच्या टीव्ही आणि मोबाईलवर थेट कसं पाहायचं हे तुम्हाला माहित असलं पाहिजे.
The TEN Captains have assembled in Mumbai 😎— IndianPremierLeague (@IPL) March 25, 2026
Up Next: #TATAIPL 2026 Captain’s Photo 😉⏳ pic.twitter.com/X6pt0CmzZu
आयपीएल 2026 च्या पहिल्या सामन्यात आरसीबी खेळणार घरच्या मैदानावर : इंडियन प्रीमियर लीगचा पहिला सामना 28 मार्च रोजी खेळला जाईल. यावेळी, आरसीबी गतविजेता म्हणून मैदानात उतरेल. आयपीएल 2025 च्या अंतिम सामन्यात आरसीबीनं पंजाब किंग्सला हरवून पहिल्यांदाच आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं होतं. याच कारणामुळं हा संघ या वर्षीचा पहिला सामना खेळत आहे. हे देखील महत्त्वाचं आहे की आरसीबी हा सामना त्यांच्या घरच्या मैदानावर, बंगळूरु इथं खेळणार आहे, जिथं त्यांना त्यांच्या चाहत्यांचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल.
Inching closer to #TATAIPL 2026 ⏳— IndianPremierLeague (@IPL) March 25, 2026
Describe your excitement in 3⃣ words 👇✍️ pic.twitter.com/ajYenfPT28
कुठं पाहता येणार आयपीएलचे सामने : दरम्यान, थेट प्रक्षेपणाबद्दल बोलायचं झाल्यास, स्टार स्पोर्ट्सवर अजूनही आयपीएलचं थेट प्रक्षेपण उपलब्ध आहे. याचा अर्थ असा की, जर तुम्हाला टीव्हीवर सामना पाहायचा असेल, तर तुम्हाला स्टार स्पोर्ट्सवर जावं लागेल, तर मोबाईलवर पाहायचा असेल, तर तुम्ही जिओ हॉटस्टारवर जाऊ शकता. नेहमीप्रमाणेच, चांगली बातमी ही आहे की तुम्ही तुमच्या पसंतीच्या भाषेत समालोचन ऐकू शकता. समालोचन हिंदी आणि इंग्रजी, तसंच इतर अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध असेल.
#TATAIPL 2026 👉 Starts SAT, 28th MAR, 5:30 PM — Star Sports (@StarSportsIndia) March 25, 2026
विधानसभा निवडणुकांमुळं वेळापत्रकाला विलंब : विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांच्या घोषणेची वाट पाहत असताना बीसीसीआयनं केवळ पहिल्या 20 सामन्यांचं वेळापत्रक जाहीर केलं. विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा आता जाहीर झाल्या आहेत. तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये आयपीएल सामने नियोजित आहेत. त्यामुळं, या राज्यांमध्ये मतदानाच्या दिवशी चेन्नई (23 एप्रिल), कोलकाता (23 आणि 29 एप्रिल) आणि गुवाहाटी (9 एप्रिल) इथं सामने होणार नाहीत. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 29 एप्रिलपर्यंत मतदान संपेल आणि 4 मे रोजी मतमोजणी होईल. परिणामी, या तारखांदरम्यान या राज्यांमध्ये आयपीएलचे सामने खेळले जाणार नाहीत.
