ETV Bharat / sports

एक लीटर पेट्रोलपेक्षाही कमी किंमतीत मिळत आहेत T-20 वर्ल्ड कप सामन्यांची तिकिटं; 'अशी' करा खरेदी

आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 फेब्रुवारी-मार्चमध्ये भारत आणि श्रीलंका यांच्या यजमानपदाखाली खेळवला जाणार आहे. यासाठी तिकिटांची विक्री सुरु झाली आहे.

T-20 World Cup Tickets
T-20 वर्ल्ड कप सामन्यांची तिकिटं (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 12, 2025 at 10:46 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई T-20 World Cup Tickets : आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 फेब्रुवारी-मार्चमध्ये भारत आणि श्रीलंका यांच्या यजमानपदाखाली खेळवला जाणार आहे. टी-20 विश्वचषकासाठी तिकिटांची विक्री गुरुवार (11 डिसेंबर) पासून सुरु झाली. पहिल्या टप्प्यातील काही स्टेडियमची तिकिटं फक्त ₹100 (भारत) किंवा 1000LKR (श्रीलंका) मध्ये उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे भारतात ही किंमत एक लीटर पेट्रोलच्या किंमतीपेक्षाही कमी आहे.

आठ ठिकाणी होणार स्पर्धा : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) जाहीर केलं की टी-20 विश्वचषकाच्या 10 व्या आवृत्तीची तिकिटं त्यांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत. 20 संघांची ही स्पर्धा आठ वेगवेगळ्या ठिकाणी खेळवली जाईल. भारतात अहमदाबाद, चेन्नई, नवी दिल्ली, मुंबई आणि कोलकाता इथं सामने होतील. तर श्रीलंकेत, कोलंबो (दोन स्टेडियम) आणि कँडी इथं सामने होतील.

20 संघ आणि 55 सामने : आयसीसीचे सीईओ संजोग गुप्ता म्हणाले की, ही स्पर्धा आतापर्यंतची सर्वात सुलभ आणि जागतिक क्रिकेट स्पर्धा बनवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. ते म्हणाले, "पहिली तिकिट विक्री आमच्यासाठी एक मोठं पाऊल आहे. आमचं ध्येय आहे की प्रत्येक चाहता, त्यांचं स्थान किंवा आर्थिक परिस्थिती काहीही असो, स्टेडियममध्ये जागतिक दर्जाचे क्रिकेट अनुभवू शकेल. स्टेडियममध्ये अधिकाधिक लोकांना उपस्थित राहण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी परवडणाऱ्या किमतीत तिकिटं दिली जात आहेत. 20 संघ आणि 55 सामने असल्यानं, हा सर्वात मोठा आणि समावेशक टी-20 विश्वचषक असेल.

T-20 World Cup Tickets
T-20 वर्ल्ड कप (Getty Images)

BCCI सचिव काय म्हणाले : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (BCCI) सचिव देवजित सैकिया म्हणाले, "जेव्हा तिकिटं 100 रुपयांपासून सुरु होतात तेव्हा चाहत्यांचा उत्साह आणखी वाढतो. आम्ही भारतात उत्कृष्ट सुविधा, सोपी व्यवस्था आणि उत्साही स्टेडियमसह जागतिक दर्जाचा सामना-दिवस अनुभव देण्यासाठी वचनबद्ध आहोत."

तिकिटं कशी बुक करायची : तिकिटं खरेदी करण्यासाठी, चाहत्यांनी टी-20 विश्वचषक वेबसाइट, tickets.cricketworldcup.com ला भेट द्यावी. त्यानंतर, तुम्हाला पहायचा असलेला सामना निवडा. बुकिंग करताना, ठिकाणाविरुद्ध सामना सुरु होण्याची वेळ तपासा जेणेकरून तुम्ही वेळेवर स्टेडियमवर पोहोचू शकाल. तुम्हाला इतर माहिती देखील प्रविष्ट करावी लागेल. सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, तुम्हाला बुकिंग पुष्टीकरण ईमेल प्राप्त होईल. ई-तिकिटं देखील पाठवली जातील.

भारतासोबत आयोजन करणे अभिमानाची गोष्ट : श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) चे सीईओ अ‍ॅशले डी सिल्वा म्हणाले, "भारतासोबत या मोठ्या स्पर्धेचे आयोजन करणं ही अभिमानाची गोष्ट आहे. जगभरातील चाहत्यांचं स्वागत करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत. तिकिटांची विक्री आधीच सुरु झाली आहे; कोणतेही रोमांचक क्षण गमावू नयेत म्हणून लोकांनी लवकरात लवकर त्यांची तिकिटं खरेदी करावीत."

टी-20 विश्वचषक 2026 संघ : भारत, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, अमेरिका, वेस्ट इंडिज, आयर्लंड, न्यूझीलंड, पाकिस्तान, कॅनडा, इटली, नेदरलँड्स, नामिबिया, झिम्बाब्वे, नेपाळ, ओमान, युएई.

टी-20 विश्वचषक 2026 चं वेळापत्रक :

  • 7 फेब्रुवारी 2026, सकाळी 11:00 वाजता: पाकिस्तान विरुद्ध नेदरलँड्स. एसएससी, कोलंबो
  • 7 फेब्रुवारी 2026, दुपारी 3:00 वाजता: वेस्ट इंडिज विरुद्ध बांगलादेश. कोलकाता
  • 7 फेब्रुवारी 2026, संध्याकाळी 7:00 वाजता: भारत विरुद्ध अमेरिका. मुंबई
  • 8 फेब्रुवारी 2026, सकाळी 11:00 वाजता: न्यूझीलंड विरुद्ध अफगाणिस्तान. चेन्नई
  • 8 फेब्रुवारी 2026, दुपारी 3:00 वाजता: इंग्लंड विरुद्ध नेपाळ. मुंबई
  • 8 फेब्रुवारी 2026, संध्याकाळी 7:00 वाजता: श्रीलंका विरुद्ध आयर्लंड. प्रेमदासा, कोलंबो
  • 9 फेब्रुवारी 2026, सकाळी 11:00 वाजता: बांगलादेश विरुद्ध इटली. कोलकाता
  • 9 फेब्रुवारी 2026, दुपारी 3:00 वाजता: झिम्बाब्वे विरुद्ध ओमान. एसएससी, कोलंबो
  • 9 फेब्रुवारी 2026. संध्याकाळी 7:00 वाजता: दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध कॅनडा. अहमदाबाद
  • 10 फेब्रुवारी 2026, सकाळी 11:00 वाजता: नेदरलँड्स विरुद्ध नामिबिया. दिल्ली
  • 10 फेब्रुवारी 2026, दुपारी 3:00 वाजता: न्यूझीलंड विरुद्ध युएई. चेन्नई
  • 10 फेब्रुवारी 2026, संध्याकाळी 7:00 वाजता: पाकिस्तान विरुद्ध अमेरिका. एसएससी, कोलंबो
  • 11 फेब्रुवारी 2026, सकाळी 11:00 वाजता: दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध अफगाणिस्तान. अहमदाबाद
  • 11 फेब्रुवारी 2026, दुपारी 3:00 वाजता: ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध आयर्लंड. प्रेमदासा, कोलंबो
  • 11 फेब्रुवारी 2026, संध्याकाळी 7:00 वाजता: इंग्लंड विरुद्ध वेस्ट इंडिज. मुंबई
  • 12 फेब्रुवारी 2026, सकाळी 11:00 वाजता: श्रीलंका विरुद्ध ओमान. कॅंडी
  • 12 फेब्रुवारी 2026, दुपारी 3:00 वाजता: नेपाळ विरुद्ध इटली. मुंबई
  • 12 फेब्रुवारी 2026, संध्याकाळी 7:00 वाजता: भारत विरुद्ध नामिबिया. दिल्ली
  • 13 फेब्रुवारी 2026, सकाळी 11:00 वाजता: ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध झिम्बाब्वे. प्रेमदासा, कोलंबो
  • 13 फेब्रुवारी 2026, दुपारी 3:00 वाजता: कॅनडा विरुद्ध युएई. दिल्ली
  • 13 फेब्रुवारी 2026, संध्याकाळी 7:00 वाजता: अमेरिका विरुद्ध नेदरलँड्स. चेन्नई
  • 14 फेब्रुवारी 2026, सकाळी 11:00 वाजता: आयर्लंड विरुद्ध ओमान. एसएससी, कोलंबो
  • 14 फेब्रुवारी 2026, दुपारी 3:00 वाजता: इंग्लंड विरुद्ध बांगलादेश. कोलकाता
  • 14 फेब्रुवारी 2026, संध्याकाळी 7:00 वाजता: न्यूझीलंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका. अहमदाबाद
  • 15 फेब्रुवारी 2026, सकाळी 11:00 वाजता: वेस्ट इंडिज विरुद्ध नेपाळ. मुंबई
  • 15 फेब्रुवारी 2026, दुपारी 3:00 वाजता: अमेरिका विरुद्ध नामिबिया. चेन्नई
  • 15 फेब्रुवारी 2026, संध्याकाळी 7:00 वाजता: भारत विरुद्ध पाकिस्तान. प्रेमदासा, कोलंबो
  • 16 फेब्रुवारी 2026, सकाळी 11:00 वाजता: अफगाणिस्तान विरुद्ध युएई. दिल्ली
  • 16 फेब्रुवारी 2026, दुपारी 3:00 वाजता: इंग्लंड विरुद्ध इटली. कोलकाता
  • 16 फेब्रुवारी 2026, संध्याकाळी 7:00 वाजता: ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध श्रीलंका. कॅंडी
  • 17 फेब्रुवारी 2026, सकाळी 11:00 वाजता: न्यूझीलंड विरुद्ध कॅनडा. चेन्नई
  • 17 फेब्रुवारी 2026, दुपारी 3:00 वाजता: आयर्लंड विरुद्ध झिम्बाब्वे. कॅंडी
  • 17 फेब्रुवारी 2026, संध्याकाळी 7:00 वाजता: बांगलादेश विरुद्ध नेपाळ. मुंबई
  • 18 फेब्रुवारी 2026, सकाळी 11:00 वाजता: दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध युएई. दिल्ली
  • 18 फेब्रुवारी 2026, दुपारी 3:00 वाजता: पाकिस्तान विरुद्ध नामिबिया. एसएससी, कोलंबो
  • 18 फेब्रुवारी 2026, संध्याकाळी 7:00 वाजता: भारत विरुद्ध नेदरलँड्स. अहमदाबाद
  • 19 फेब्रुवारी 2026, सकाळी 11:00 वाजता: वेस्ट इंडिज विरुद्ध इटली. कोलकाता
  • 19 फेब्रुवारी 2026, दुपारी 3:00 वाजता: श्रीलंका विरुद्ध झिम्बाब्वे. प्रेमदासा, कोलंबो
  • 19 फेब्रुवारी 2026, संध्याकाळी 7:00 वाजता: अफगाणिस्तान विरुद्ध कॅनडा. चेन्नई
  • 20 फेब्रुवारी 2026, संध्याकाळी 7:00 वाजता: ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध ओमान. कँडी

हेही वाचा :

  1. कीवी संघानं तीन दिवसांत जिंकली दुसरी कसोटी; WTC मध्ये टीम इंडिया 'गंभीर' स्थितीत
  2. अर्शदीप सिंगनं एका ओव्हरमध्ये टाकले 13 चेंडू; लाजिरवाण्या विक्रमाची बरोबरी
  3. IND vs SA: दुसऱ्या टी-20 सामन्यात आफ्रिकेचा पलटवार; टीम इंडियाचा पराभव करत मालिकेत बरोबरी

TAGGED:

WORLD CUP TICKET
WORLD CUP MATCH TICKETS FOR 100 RS
HOW TO BUY T20 WORLD CUP TICKETS
HOW TO BUY TICKETS
T 20 WORLD CUP TICKETS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.