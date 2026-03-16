IPL 2026 सामन्यांची तिकीटं कशी बुक करायची? वाचा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
IPL 2026 च्या पहिल्या 20 सामन्यांचं वेळापत्रक जाहीर झालं आहे. बहुतेक तिकीटं ऑनलाइन साइट्सद्वारे उपलब्ध आहेत आणि या वर्षीही अशीच राहण्याची अपेक्षा आहे.
Published : March 16, 2026 at 10:40 AM IST
मुंबई How to Buy Tickets : आयपीएल 2026 च्या पहिल्या 20 सामन्यांचं वेळापत्रक जाहीर झालं आहे आणि क्रिकेट चाहते आधीच खूप उत्सुक आहेत. काही राज्यांमध्ये येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमुळं, बीसीसीआयनं या सुरुवातीच्या टप्प्याचं वेळापत्रकच जाहीर केलं आहे; संपूर्ण वेळापत्रक नंतर जाहीर केलं जाईल.
A Decade of Glory 🏆— IndianPremierLeague (@IPL) March 14, 2026
A look at the #TATAIPL champions in the last 🔟 editions 🙌
Who lifts the trophy in 2026? 🤔 pic.twitter.com/ZZmgJ5n0An
तिकीटविक्री लवकरच सुरु होणार : आयपीएलचा 19 वा हंगाम 28 मार्च रोजी बेंगळुरुमधील एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर गतविजेता आरसीबी विरुद्ध एसआरएच सामना खेळणार आहे. या पहिल्या टप्प्यात 10 वेगवेगळ्या ठिकाणी 20 सामने खेळवले जातील, ज्यामुळं वेगवेगळ्या शहरांमधील चाहत्यांना थेट सामने लवकर पाहता येतील. बोर्डानं अद्याप अधिकृतपणे तिकीट विक्रीच्या तारखा जाहीर केलेल्या नाहीत, परंतु त्या मागील हंगामांसारख्याच असण्याची अपेक्षा आहे.
𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐚𝐥𝐦𝐨𝐬𝐭 𝐨𝐯𝐞𝐫 ⏳@RCBTweets to take on @SunRisers in the season opener in Bengaluru ❤️🧡— IndianPremierLeague (@IPL) March 11, 2026
Catch the first phase of #TATAIPL 2026 schedule on @StarSportsIndia and @JioHotstar 🙌 pic.twitter.com/L98erPcmTw
ऑनलाइन तिकीटं कशी खरेदी करायची : आजकाल, बहुतेक तिकीटं ऑनलाइन साइट्सद्वारे उपलब्ध आहेत आणि या वर्षीही अशीच राहण्याची अपेक्षा आहे. 'बुक माय श'नं मुंबई इंडियन्स आणि गुजरात टायटन्सच्या घरच्या सामन्यांसाठी प्री-सेल नोंदणी सुरु केली आहे. तुम्ही त्यांच्या वेबसाइट किंवा ॲपवर साइन अप करुन तिकीटं लवकर मिळवू शकता. 'डिस्ट्रिक्ट बाय झोमॅटो'कडेही आयपीएल 2026 च्या तिकीटांसाठी एक समर्पित पेज आहे; त्यावर "कमिंग सून" असं लिहिलं आहे. याव्यतिरिक्त, जेव्हा तिकीट विक्री सुरु होते, तेव्हा अनेक फ्रँचायझी त्यांच्या संघाच्या अधिकृत वेबसाइटद्वारे थेट तिकीटं देखील विकतात. (Tickets Online and Offline)
🚨 News 🚨— IndianPremierLeague (@IPL) March 11, 2026
Presenting the schedule for the first 20 matches of #TATAIPL 2026, to be played from March 28 to April 12, 2026 🗓️
Full schedule will be announced once poll dates are announced for three states set to undergo State Assembly elections.
More details ▶️… pic.twitter.com/8Iq492v8TE
कसं करायचं तिकीट बुक : जेव्हा तिकीट विक्री सुरु होते, तेव्हा फक्त वर नमूद केलेल्या ॲप्स किंवा यजमान फ्रँचायझीच्या वेबसाइटला भेट द्या आणि तारखेनुसार तिकीटं शोधा. तुमची इच्छित आसन श्रेणी निवडा; बहुतेक साइट्स स्टेडियमचा परस्परसंवादी नकाशा देतात, ज्यामुळं तुम्हाला विशिष्ट विभाग किंवा जागा निवडता येते. जागा निवडल्यानंतर, त्या तुमच्या कार्टमध्ये जोडा आणि चेकआउट करण्यासाठी पुढं जा. तुम्ही डेबिट/क्रेडिट कार्ड, यूपीआय, नेट बँकिंग किंवा वॉलेटनं पैसे देऊ शकता. एकदा पेमेंट केलं की, ई-तिकीटं सहसा तुमच्या ईमेल किंवा एसएमएसवर त्वरित पाठवली जातात. (IPL Tickets Mobile App Full Details)
ऑफलाइन तिकीटं कशी खरेदी करावी? : जर तुम्हाला जुन्या पद्धतीनं तिकीटं खरेदी करायची असतील आणि ऑनलाइन खरेदीचा त्रास टाळायचा असेल, तर तिकीट काउंटर देखील उपलब्ध आहेत. सामन्यांच्या तारखा जवळ येत असताना, फ्रँचायझी स्टेडियममध्ये किंवा यजमान शहरातील निवडक दुकानांमध्ये तिकीट काउंटर स्थापित करतात. ते त्यांच्या वेबसाइट्स आणि सोशल मीडियावर या ठिकाणांबद्दल अचूक तपशील प्रदान करतात. काउंटरवर, आधार, पॅन किंवा पासपोर्टसारखं कोणतंही वैध ओळखपत्र दाखवा आणि त्या जुळणीसाठी काय उपलब्ध आहे ते पहा. तुमची श्रेणी निवडा, रोख, कार्ड किंवा डिजिटल पद्धतीनं पैसे द्या आणि तुम्हाला तुमचं प्रत्यक्ष तिकीट जागेवरच मिळेल.
हेही वाचा :