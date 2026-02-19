ETV Bharat / sports

2028 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी 'या' संघांनी मिळवली थेट एंट्री; दोन वर्षांनंतर 20 संघ पुन्हा भिडणार

2028 मध्ये होणाऱ्या पुढील टी-20 विश्वचषकासाठी अनेक संघांचं भवितव्यही निश्चित झालं. 12 संघांची थेट प्रवेश मिळवला.

T20 World Cup 2028
2028 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी 'या' संघांनी मिळवली थेट एंट्री (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 19, 2026 at 11:04 AM IST

मुंबई T20 World Cup 2028 : 2026 च्या आयसीसी टी-20 विश्वचषकाचा रोमांचक लीग टप्पा संपला आणि सुपर-8 फेरीचे सामने स्पष्ट झाले, यासह 2028 मध्ये होणाऱ्या पुढील टी-20 विश्वचषकासाठी अनेक संघांचं भवितव्यही निश्चित झालं. स्पर्धेच्या नियमांनुसार, 2026 च्या आवृत्तीत सुपर-8 मध्ये पोहोचणारा कोणताही संघ 2028 च्या आवृत्तीसाठी थेट पात्रता मिळवू शकला. 2028 चा टी-20 विश्वचषक ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये संयुक्तपणे आयोजित करण्यात येणार आहे.

नऊ संघांची निवड निश्चित : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी सुपर-8 मध्ये पोहोचलेल्या आठ संघांमध्ये भारत, पाकिस्तान, झिम्बाब्वे, श्रीलंका, वेस्ट इंडिज, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांचा समावेश आहे. ऑस्ट्रेलिया सुपर-8 मध्ये पात्र ठरु शकला नाही, मात्र सह-यजमान म्हणून त्यांनी पुढील टी-20 विश्वचषकात थेट प्रवेश मिळवला. याचा अर्थ पुढील टी-20 विश्वचषकासाठी एकूण नऊ संघांची निवड निश्चित झाली आहे. कोलंबोमधील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर पाकिस्ताननं नामिबियाला 102 धावांनी हरवलं तेव्हा सुपर-8 चं संपूर्ण चित्र स्पष्ट झालं.

बांगलादेश पात्र ठरला का? : सुपर-8 मधील आठ संघांव्यतिरिक्त, आयसीसी टी-20 रँकिंगनुसार (9 मार्चपर्यंत) आणखी तीन संघांना थेट प्रवेश मिळणार आहे. सध्या, बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि आयर्लंड या शर्यतीत आघाडीवर आहेत. कट-ऑफ तारखेपूर्वी या संघांचे कोणतेही आंतरराष्ट्रीय सामने नाहीत, त्यामुळं त्यांच्या रँकिंगमध्ये बदल होण्याची शक्यता कमी आहे आणि ते थेट पात्रतेसाठी सज्ज असल्याचं दिसून येतं. सुरक्षाविषयक कारणांमुळं बांगलादेशनं 2026 च्या विश्वचषकातून माघार घेतली आणि स्कॉटलंडनं त्यांची जागा घेतली.

पुढील विश्वचषकाचं चित्र स्पष्ट : अफगाणिस्तान आणि आयर्लंड सुपर-8 साठी पात्र होऊ शकले नाहीत, परंतु त्यांच्या क्रमवारीमुळं त्यांना 2028 मध्ये खेळण्याचे दरवाजे उघडले आहेत. 2028 चा टी-20 विश्वचषक 20 संघांमध्ये खेळला जाईल, उर्वरित आठ संघ प्रादेशिक पात्रता फेरीतून भरली जातील. एकूणच, सुपर-8 सह, पुढील विश्वचषकाचं चित्र जवळजवळ स्पष्ट झालं आहे.

2028 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी थेट पात्र ठरलेले संघ :

  • भारत - सुपर-8
  • ऑस्ट्रेलिया - सह-यजमान
  • न्यूझीलंड - सुपर-8/सह-यजमान
  • दक्षिण आफ्रिका - सुपर-8
  • झिम्बाब्वे - सुपर-8
  • वेस्ट इंडिज - सुपर-8
  • इंग्लंड - सुपर-8
  • पाकिस्तान - सुपर-8
  • श्रीलंका - सुपर-8
  • बांगलादेश - आयसीसी रँकिंग
  • अफगाणिस्तान - आयसीसी रँकिंग
  • आयर्लंड - आयसीसी रँकिंग

