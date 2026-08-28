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WTC फायनलमध्ये कशी पोहोचणार टीम इंडिया? उर्वरित 7 सामन्यांत करावं लागणार 'हे' काम

श्रीलंकेच्या भूमीवर कसोटी मालिका 1-0 नं जिंकलेल्या भारतीय क्रिकेट संघासमोर जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या (WTC) अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग खडतर आहे.

India Road to WTC Final
WTC फायनलमध्ये कशी पोहोचणार टीम इंडिया? (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2026 at 10:44 AM IST

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कोलंबो India Road to WTC Final : श्रीलंकेच्या भूमीवर कसोटी मालिका 1-0 नं जिंकलेल्या भारतीय क्रिकेट संघासमोर जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या (WTC) अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग खडतर आहे. कोलंबो कसोटीत भारतीय संघ एके वेळी विजयाच्या अगदी जवळ पोहोचला होता, पण सोनल दिनुशाच्या नाबाद 133 धावांच्या खेळीमुळं सामना अनिर्णित राहिला.

पहिल्या डावात 500 हून अधिक धावा करुनही जिंकला नाही सामना : श्रीलंकेविरुद्ध दुसऱ्या कसोटी सामन्यात विजय मिळवला असता तर भारताला 12 डब्ल्यूटीसी गुण मिळाले असते, पण सामना अनिर्णित राहिल्याने केवळ चार गुण मिळाले. अंतिम फेरीच्या शर्यतीत हा फरक निर्णायक ठरु शकतो. सध्याच्या डब्ल्यूटीसी चक्रातील उर्वरित सात कसोटी सामने भारतीय संघासाठी पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे झाले आहेत. कोलंबो कसोटीत भारतानं आपल्या पहिल्या डावात 503/9 धावांवर डाव घोषित केला. त्यानंतर त्यांनी श्रीलंकेला त्यांच्या पहिल्या डावात 290 धावांवर सर्वबाद करुन मोठी आघाडी घेतली. फॉलो-ऑन दिल्यानंतरही भारतीय गोलंदाज श्रीलंकेला सर्वबाद करु शकले नाहीत. सोनल दिनुशानं सूत्रं हाती घेऊन श्रीलंकेला पराभवापासून वाचवलं.

भारत अजूनही बांगलादेशच्या मागे : कोलंबोमध्ये विजय मिळाला असता तर भारताची डब्ल्यूटीसीमधील स्थिती लक्षणीयरीत्या मजबूत झाली असती. विजयामुळं भारताची गुणांची टक्केवारीही 63.33 टक्क्यांपर्यंत वाढली असती, ज्यामुळं त्यांना बांगलादेशला मागे टाकून गुणतालिकेत चौथ्या स्थानावर पोहोचता आलं असतं. मात्र, सामना अनिर्णित राहिल्यामुळं, भारत 51.51 टक्के गुणांसह पाचव्या स्थानावरच आहे. याचा अर्थ असा की, श्रीलंकेत मालिका जिंकूनही, टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी अंतिम फेरीच्या शर्यतीत आवश्यक आघाडी मिळवण्यात अपयशी ठरली.

अजूनही खेळायचे सात सामने : सध्याच्या डब्ल्यूटीसी चक्रात (2025-27) भारताला अजून सात कसोटी सामने खेळायचे आहेत आणि हे सामनेच ठरवतील की संघ अंतिम फेरीत पोहोचेल की नाही. भारत यावर्षी न्यूझीलंडविरुद्ध दोन कसोटी सामने खेळणार आहे. तर पुढील वर्षी, भारतीय संघ ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पाच कसोटी सामन्यांची मालिका खेळेल. या सात सामन्यांमध्ये भारताकडे आपली स्थिती सुधारण्याची भरपूर संधी आहे, परंतु आता कोणत्याही सामन्यात गुण गमावणं महागात पडू शकते.

काय असेल समीकरण : जर भारतानं आपले उर्वरित सातही कसोटी सामने जिंकले, तर त्यांची गुणांची टक्केवारी 70.37 पर्यंत पोहोचेल, ज्यामुळं ते अंतिम फेरीसाठी सहजपणे पात्र ठरतील. भारतासाठी सहा विजय आणि एक पराभव अशी परिस्थिती वाईट ठरणार नाही. या परिस्थितीत, संघ सुमारे 65 टक्के गुणांसह स्पर्धेचा शेवट करेल, जे मागील डब्ल्यूटीसी (WTC) चक्रांमधील आकडेवारी पाहता, अंतिम फेरीसाठी एक प्रबळ लक्ष्य असू शकते.

कीवींविरुद्ध होणार मालिका : भारत सर्वप्रथम न्यूझीलंडचा सामना करेल. ही परदेशातील कसोटी मालिका डब्ल्यूटीसी (WTC) गुणतालिकेतील संघाचं स्थान निश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. जर भारतानं न्यूझीलंडमधील दोन्ही कसोटी सामने जिंकले, तर ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या मालिकेपूर्वी चांगली पकड मिळवण्याची संधी आहे. मात्र, तिथं गुण गमावल्यास मायदेशातील मालिकेवरील दबाव वाढेल.

मायदेशात कांगारुंविरुद्ध पाच सामन्यांची मालिका : न्यूझीलंडनंतर, भारत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मायदेशात पाच कसोटी सामन्यांची मालिका खेळेल. ऑस्ट्रेलिया सध्या डब्ल्यूटीसी (WTC) गुणतालिकेत आघाडीवर आहे, ज्यामुळं ही मालिका भारतासाठी दुहेरी संधी आहे. भारत इथं केवळ आपल्या गुणांमध्ये भर घालू शकत नाही, तर आपल्या मुख्य प्रतिस्पर्ध्याच्या गुणांच्या टक्केवारीवर थेट परिणामही करु शकतो.

जर भारतानं न्यूझीलंडमधील दोन्ही कसोटी सामने गमावले तर काय होईल? : जर भारतानं न्यूझीलंडविरुद्धचे दोन्ही कसोटी सामने गमावले, तर डब्ल्यूटीसी (WTC) अंतिम फेरीपर्यंतचा मार्ग कठीण होईल. अशा परिस्थितीत, ऑस्ट्रेलियाला 5-0 नं हरवूनही भारताची अंतिम गुणांची टक्केवारी सुमारे 59.26 टक्के असेल. यानंतर भारताला केवळ स्वतःच्या कामगिरीवर अवलंबून न राहता इतर संघांच्या निकालांची वाट पाहावी लागेल. म्हणूनच न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यात एकही कसोटी सामना गमावल्यास ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या मालिकेचं महत्त्व आणखी वाढेल.

मागिल चक्रात कशी होती टक्केवारी : मागील दोन स्पर्धांमध्ये अंतिम फेरीत पोहोचलेल्या संघांच्या गुणांची टक्केवारी वेगवेगळी राहिली आहे. मागील स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिका 69.44 गुणांसह, तर ऑस्ट्रेलिया 67.54 गुणांसह अंतिम फेरीत पोहोचला होता. 2023 च्या WTC स्पर्धेत ऑस्ट्रेलिया 66.67 गुणांसह अंतिम फेरीत पोहोचला, तर भारतानं 58.80 टक्के गुणांसह अंतिम फेरीत स्थान मिळवलं. त्यामुळं भारतीय संघासाठी चित्र पूर्णपणे निराशाजनक नाही. संघाचे सात कसोटी सामने बाकी असून संघ अंतिम फेरीच्या शर्यतीत ठामपणे टिकून आहे.

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