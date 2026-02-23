ETV Bharat / sports

आफ्रिकेविरुद्ध मोठ्या पराभवानंतर टीम इंडिया सेमीफायनलमध्ये कशी जाणार?

दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघानं टीम इंडियाचा मोठा पराभव केला. आता पहिला सामना गमावल्यानंतर, टीम इंडिया स्पर्धेतून बाहेर पडेल की सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्याची अजूनही शक्यता आहे?

Team India Scenario
टीम इंडिया (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 23, 2026 at 9:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अहमदाबाद Team India Scenario : दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघानं टी-20 विश्वचषकात सुपर-8 मध्ये पहिलं स्थान मिळवलं आहे. त्यांनी टीम इंडियाचा मोठा पराभव केला, ज्यामुळं भारताचा नेट रन रेट लक्षणीयरीत्या कमी झाला. दरम्यान, पहिला सामना गमावल्यानंतर, टीम इंडिया स्पर्धेतून बाहेर पडेल की सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्याची अजूनही शक्यता आहे? याबद्दल प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.

भारताचा पुढचा सामना झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजविरुद्ध : भारताचे सुपर-8 मध्ये आणखी दोन सामने शिल्लक आहेत. या दोन सामन्यांत भारतीय संघ झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजशी सामना करेल. आता भारतासाठी त्यांचे पुढील दोन्ही सामने जिंकणं महत्त्वाचं आहे. यातील एकाही सामन्यात पराभव झाल्यास आव्हान संपुष्टात येईल. भारतीय संघाचा पुढचा सामना 26 फेब्रुवारी रोजी झिम्बाब्वेशी होईल आणि त्यानंतर 1 मार्च रोजी वेस्ट इंडिजशी होईल. सेमीफायनलमध्ये स्थान निश्चित करण्यासाठी, भारताला हे दोन्ही सामने जिंकावे लागतील.

उर्वरित दोन्ही सामने कोणत्याही परिस्थितीत जिंकण्याची गरज : जर टीम इंडियानं हे दोन्ही सामने जिंकले तर त्यांचे चार गुण होतील, जे सेमीफायनलच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी आवश्यक आहेत. मात्र, हे दोन्ही सामने जिंकल्यानंही सेमीफायनलमध्ये स्थान निश्चित होणार नाही. हे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दारुण पराभवामुळं झालं आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या 76 धावांच्या पराभवामुळं भारताचा नेट रन रेट उणे 3.800 पर्यंत कमी झाला आहे, जो खूपच खराब मानला पाहिजे. जर दक्षिण आफ्रिकेनं गटातील उर्वरित सामने जिंकले आणि भारतानं पुढील दोन सामने जिंकले तर भारत दुसऱ्या क्रमांकावर राहून पात्रता मिळवू शकतो.

झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिज उपांत्य फेरीत स्थान मिळविण्यासाठी भिडणार : दरम्यान, वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे संघ समस्या निर्माण करु शकतात. जर वेस्ट इंडिज किंवा झिम्बाब्वेनं त्यांचे दोन्ही सामने जिंकले तर त्यांचेही चार गुण होतील आणि हा विषय नेट रन रेटवर ठरवला जाईल. म्हणूनच, हे लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे की भारतानं त्यांचा रन रेट सुधारण्यासाठी केवळ सामना जिंकणंच नाही तर मोठ्या फरकानं सामना जिंकला पाहिजे. या पराभवामुळं निर्माण झालेला तोटा पुढील सामन्यात दूर करावा लागेल. फक्त एक विजय पुरेसा होणार नाही; मोठा विजय आवश्यक असेल.

दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयासाठी करावी लागणार प्रार्थना : भारतीय संघानं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिला सामना गमावला आहे, पण आता भारतानं त्यांच्याच विजयासाठी प्रार्थना करावी. दक्षिण आफ्रिकेचे पुढील सामने वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वेविरुद्ध आहेत. जर दक्षिण आफ्रिका जिंकली तर भारताचा पुढचा मार्ग सोपा होऊ शकतो. यामुळं दक्षिण आफ्रिका गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर राहील आणि उर्वरित तीन संघांना दुसऱ्या स्थानासाठी लढावं लागेल, ज्यात टीम इंडियाला जिंकण्याची संधी आहे.

हेही वाचा :

  1. आफ्रिकेनं टीम इंडियाचं विजय रथ थांबवलं; प्रोटीज संघानं दणदणीत विजय मिळवत घेतला 2024 च्या पराभवाचा बदला
  2. IND vs SA: आफ्रिकेच्या गोलंदाजीसमोर भारतीय फलंदाजांची शरणागती; टीम इंडियाचा मोठा पराभव
  3. साहेबांकडून 'लंकादहन'! इंग्लिश फिरकीच्या जाळ्यात अडकला लंकन संघ; 95 धावांत खेळ खल्लास

TAGGED:

HOW TEAM INDIA QUALIFY
HOW TEAM INDIA QUALIFY FOR SEMIS
TEAM INDIA SCENARIO FOR SEMIFINAL
BIG DEFAEAT AGANIST SA
TEAM INDIA SCENARIO

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.