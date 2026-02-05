ETV Bharat / sports

टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात टीम इंडियाची आतापर्यंत कामगिरी कशी; किती वेळा जिंकला वर्ल्ड कप? वाचा सविस्तर

7 फेब्रुवारीपासून 2026 चा टी-20 विश्वचषक सुरु होणार आहे. भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे या स्पर्धेचं आयोजन करत आहेत.

Team India in T20 World Cup
टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात टीम इंडियाची आतापर्यंत कामगिरी कशी? (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 5, 2026 at 10:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई Team India in T20 World Cup : 7 फेब्रुवारीपासून 2026 चा टी-20 विश्वचषक सुरु होणार आहे. भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे या स्पर्धेचं आयोजन करत आहेत. भारतीय क्रिकेट संघ आपलं विजेतेपद कायम राखण्याचा प्रयत्न करेल. भारतानं 2024 मध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली जेतेपद जिंकलं होतं. 2007 मध्ये हा विश्वचषक सुरु झाला. आतापर्यंत विश्वचषकाचे नऊ हंगाम खेळले गेले आहेत. आतापर्यंत विश्वचषकात टीम इंडियाच्या कामगिरीवर एक नजर टाकूया.

Team India in T20 World Cup
टीम इंडिया 2024 मध्ये विश्वचषक जिंकल्यावर आनंद साजरा करताना (Getty Images)

2007 च्या टी-20 विश्वचषकात टीम इंडिया विजेता : भारतानं पहिल्यांदाच 2007 मध्ये झालेला टी-20 विश्वचषक जिंकला. एमएस धोनीच्या नेतृत्वाखालील संघानं अंतिम फेरीत पाकिस्तानला हरवून जेतेपद पटकावलं. भारतानं प्रथम फलंदाजी करताना 157 धावा केल्या, तर पाकिस्तानला प्रत्युत्तरात फक्त 152 धावाच करता आल्या. या हंगामात युवराज सिंगनं इंग्लंडविरुद्ध सामन्यात एका षटकात मारलेले सहा षटकार अद्यापही क्रिकेटप्रेमी विसरलेले नाहीत.

Team India in T20 World Cup
2007 मध्ये पहिलंच विश्वचषक जिंकल्यावर टीम इंडिया (Getty Images)

2009 मध्ये निराशाजनक कामगिरी : इंग्लंडमध्ये खेळलेल्या 2009 च्या टी-20 विश्वचषकात भारताची कामगिरी खराब होती. टीम इंडिया इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिजसारख्या संघांकडून पराभूत झाली आणि शेवटी स्पर्धेतून बाहेर पडली. या हंगामाच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्ताननं श्रीलंकेला पराभूत करत जेतेपदाला गवसणी घातली.

Team India in T20 World Cup
2009 च्या टी-20 विश्वचषकात टीम इंडिया (Getty Images)

2010 चा टी-20 विश्वचषक : वेस्ट इंडिजनं आयोजित केलेल्या 2010 च्या टी-20 विश्वचषकातही टीम इंडियाची कामगिरी खराब होती. या मेगा स्पर्धेतही भारतीय संघ सुपर-8 टप्प्यात पोहोचू शकला नाही आणि स्पर्धेतून बाहेर पडला. इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात झालेल्या फायनल सामन्यात इंग्लंडनं कांगारुंना धूळ चारत पहिल्यांदाच टी-20 विश्वचषकावर नाव कोरलं.

Team India in T20 World Cup
2010 च्या टी-20 विश्वचषकात टीम इंडिया (Getty Images)

2012 च्या टी-20 विश्वचषकातही सुमार कामगिरी : 2012 च्या टी-20 विश्वचषकात भारतीय संघानं अपेक्षेपेक्षा वाईट कामगिरी केली. मागील दोन टी-20 विश्वचषकांमध्ये खराब कामगिरी केल्यानंतर, टीम इंडियाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या, परंतु 2012 च्या टी-20 विश्वचषकातही संघानं निराशाजनक कामगिरी केली. श्रीलंकेत झालेल्या या विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात वेस्ट इंडिजनं श्रीलंकेचा पराभव करत विश्वचषक उंचावला.

Team India in T20 World Cup
2012 च्या टी-20 विश्वचषकात टीम इंडिया (Getty Images)

2014 मध्ये अंतिम सामन्यात पराभव : दिग्गज फलंदाज विराट कोहलीच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळं भारत 2014 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचला. मात्र, श्रीलंकेनं 18 षटकांतच 130 धावांचं लक्ष्य गाठलं आणि भारताचं दुसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकण्याचं स्वप्न भंगलं. बांगलादेशमध्ये झालेल्या या स्पर्धेत एकूण 16 संघांनी सहभाग घेतला होता.

Team India in T20 World Cup
2014 च्या टी-20 विश्वचषकात उपविजेती टीम इंडिया (Getty Images)

2016 च्या उपांत्य फेरीत स्वप्न भंग : 2016 च्या विश्वचषकात भारतीय संघानं घरच्या मैदानावर उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि उपांत्य फेरीत स्थान मिळवलं. घरातच खेळताना भारतानं पाकिस्तान, बांगलादेश आणि ऑस्ट्रेलियावर विजय मिळवत उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित केलं. मात्र उपांत्य फेरीत त्यांना वेस्ट इंडिजकडून पराभव पत्करावा लागला. 16 संघांनी भाग घेतलेल्या या स्पर्धेत वेस्ट इंडिजनं फायनलमध्ये इंग्लंडचा पराभव करत दुसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकण्याचा पराक्रम केला.

Team India in T20 World Cup
2016 च्या टी-20 विश्वचषकात टीम इंडिया (Getty Images)

2021 मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध पराभव : संयुक्त अरब अमिरात आणि ओमाननं आयोजित केलेल्या 2021 च्या टी-20 विश्वचषकात भारतीय संघाला गट टप्प्यात पाकिस्तान आणि न्यूझीलंडविरुद्ध पराभव पत्करावा लागला, ज्यामुळं भारताची मोहीम साखळी फेरीतच संपुष्टात आली. या स्पर्धेच्या अंतम सामन्यात ऑस्ट्रेलियानं न्यूझीलंडचा पराभव प्रथमच टी-20 विश्वचषकावर नाव कोरलं.

Team India in T20 World Cup
2021 च्या टी-20 विश्वचषकात टीम इंडिया (Getty Images)

टी-20 विश्वचषक 2022 : ऑस्ट्रेलियात खेळल्या गेलेल्या टी-20 विश्वचषक 2022 मध्ये भारतानंही जोरदार कामगिरी केली आणि उपांत्य फेरी गाठली. मात्र, टीम इंडियाला इंग्लंडविरुद्ध पराभव पत्करावा लागला. इंग्लंडनं उपांत्य फेरीत 10 विकेट्सनं विजय मिळवला आणि अंतिम फेरीत पाकिस्तानचा पराभव करत दुसऱ्यांदा वर्ल्ड कप जिंकला.

Team India in T20 World Cup
2022 च्या टी-20 विश्वचषकात टीम इंडिया (Getty Images)

भारत टी-20 विश्वचषकाचा विजेता ठरला : अमेरिका आणि वेस्ट इंडिजच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 2024 च्या टी-20 विश्वचषकात भारतानं दमदार कामगिरी करत अंतिम फेरीत दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव केला. रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली भारतानं शानदार कामगिरी केली आणि दुसऱ्यांदा विश्वविजय साकारला.

हेही वाचा :

  1. मुंबईकर जेमिमा दिल्लीला पहिलं विजेतेपद मिळवून देणार? स्मृतीच्या संघाविरुद्ध आज अंतिम युद्ध
  2. जॉर्जचं धमाकेदार शतक, म्हात्रे-सूर्यवंशीचा झंझावात; 311 धावांचं विक्रमी लक्ष्य गाठत भारत 10व्यांदा फायनलमध्ये
  3. अफगाणच्या दोन फलंदाजांची शतकं; टीम इंडियासमोर तगडं आव्हान

TAGGED:

TEAM INDIA IN T20 WORLD CUP
TEAM INDIA PERFORMED IN T20
INDIA PERFORMED IN T20 WORLD CUP
2007 TO 2024 TEAM INDIA
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.