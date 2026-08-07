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आर प्रज्ञानंदनं जिंकलं मोठं विजेतेपद; बक्षीस म्हणून मिळाले 47 लाखांहून अधिक रुपये

युवा भारतीय बुद्धिबळपटू आर. प्रज्ञानंदनं ग्रँड चेस टूर सेंट लुईस रॅपिड अँड ब्लिट्झ 2026 चं विजेतेपद पटकावून आपलं वर्चस्व कायम राखलं आहे.

R Praggnanandhaa
आर प्रज्ञानंद (PTI Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2026 at 12:14 PM IST

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मुंबई R Praggnanandhaa : युवा भारतीय बुद्धिबळपटू आर. प्रज्ञानंदनं ग्रँड चेस टूर सेंट लुईस रॅपिड अँड ब्लिट्झ 2026 चं विजेतेपद पटकावून आपलं वर्चस्व कायम राखलं आहे. या 20 वर्षीय भारतीय ग्रँडमास्टरनं अंतिम फेरीच्या केवळ एक फेरी आधी ही प्रतिष्ठित ट्रॉफी मिळवली. या प्रभावी विजयामुळं प्रज्ञानंदनं पुन्हा एकदा जगभरात भारताचा झेंडा फडकवला आहे.

प्रज्ञानंदची प्रभावी कामगिरी : या रोमांचक पाच दिवसीय स्पर्धेत प्रज्ञानंदनं सुरुवातीपासूनच आघाडी घेतली होती. उपांत्य फेरीत त्यानं उझबेकिस्तानचा ग्रँडमास्टर झवोखिर सिंदारोव्हविरुद्धचा सामना बरोबरीत सोडवून आपलं विजेतेपद निश्चित केलं. सिंदारोव्हनं संपूर्ण स्पर्धेत प्रज्ञानंदला कडवी झुंज दिली आणि दुसरं स्थान मिळवलं, परंतु तो भारतीय खेळाडूपेक्षा 1.5 गुणांनी मागे राहिला.

विजयानंतर प्रज्ञानंद काय म्हणाला? : आपल्या विजेतेपदावर प्रतिक्रिया देताना प्रज्ञानानंद म्हणाला, "जेव्हा तुम्ही अंतिम गुणपत्रिका पाहता, तेव्हा सर्व काही सोपं वाटतं, पण ते अजिबात सोपं नव्हतं. हा सामना अत्यंत आव्हानात्मक आणि रोमांचक होता. जावोखिर कौतुकास पात्र आहे; तो उत्कृष्ट खेळला आणि अगदी शेवटपर्यंत लढत राहिला."

प्रज्ञानंदनं जिंकलं मोठं बक्षीस : या ऐतिहासिक विजयासह, प्रज्ञानानंदला 50,000 अमेरिकन डॉलर (अंदाजे 47 लाख रुपयांपेक्षा जास्त) रोख बक्षीस आणि 13 जीसीटी गुण मिळाले. या गुणांमुळे तो 2026 च्या एकूण ग्रँड चेस टूर क्रमवारीत थेट दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे, ज्यामध्ये अमेरिकन फॅबियानो कारुआना अव्वल स्थानी आहे. सेंट लुईसमधील या मोठ्या यशानंतर, आता सर्वांचं लक्ष 10 ऑगस्टपासून सुरु होणाऱ्या सिंकफील्ड कपवर लागलं आहे.

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R PRAGGNANANDHAA
PRAGGNANANDHAA WON 50000 DOLLAR
JAVOKHIR SINDAROV
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R PRAGGNANANDHAA

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