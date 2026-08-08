Explainer: कलर जर्सी ते दिवस-रात्र सामने; 5000 सामन्यांपर्यंत किती बदललं वनडे क्रिकेट? फॉरमॅटमध्ये भारताचा दबदबा
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या फॉरमॅटनं 5000 सामने पूर्ण केले आहेत. हा टप्पा वनडे (एकदिवसीय) सामन्यांनी गाठला आहे.
Published : August 8, 2026 at 5:09 PM IST
मुंबई ODI Cricket Change 1st to 5000th ODI : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या फॉरमॅटनं 5000 सामने पूर्ण केले आहेत. हा टप्पा वनडे (एकदिवसीय) सामन्यांनी गाठला आहे. नुकतेच राष्ट्रकुल खेळ झालेल्या स्कॉटलंडनं विक्रमी 5000 व्या वनडे सामन्याचं आयोजनही केलं होतं. शुक्रवारी स्कॉटलंड आणि कॅनडा यांच्यातील 5000वा वनडे सामना स्कॉटलंडनं 9 धावांनी जिंकला. विशेष म्हणजे कसोटी क्रिकेटच्या स्थापनेनंतर 94 वर्षांनी, 1971 मध्ये वनडे फॉरमॅट अस्तित्वात आला. कसोटी क्रिकेटनं अद्याप 3000 सामन्यांचा टप्पा गाठलेला नसताना वनडे सामन्यांनी आधीच 5000 सामने पूर्ण केले आहेत. 1971 पासून आजतागायत 55 वर्षांमध्ये 29 देशांनी वनडे सामने खेळले आहेत. याच फॉरमॅटमुळं विश्वचषकाची संकल्पना उदयास आली आणि याच फॉरमॅटमध्ये भारतानं पहिल्यांदा विजेतेपद पटकावलं.
Finlay McCreath's maiden international century sets up victory for Scotland in the 5000th men's ODI 🙌— Cricinfo (@cricinfo) August 7, 2026
As a result of their win, Scotland and Netherlands have sealed top four finishes in #CWCL2 and qualification for the 2027 ODI World Cup Qualifier pic.twitter.com/6MLgsaRZfc
पावसामुळं सामना रद्द अन् वनडेचा जन्म : पावसामुळं रद्द झालेल्या कसोटी सामन्याची भरपाई म्हणून 5 जानेवारी 1971 रोजी सुरु झालेला वनडे क्रिकेटचा प्रकार (फॉरमॅट), आता सामन्यांच्या संख्येनुसार क्रिकेटमधील सर्वात मोठा प्रकार बनला आहे. या 55 वर्षांच्या काळात, क्रिकेटमध्ये या प्रकारात सर्वाधिक प्रयोग झाले आहेत. तिसऱ्या पंचापासून ते दिवस-रात्र क्रिकेट, पांढरा चेंडू, पॉवरप्ले, डीआरएस, डीएलएस आणि सुपर ओव्हरपर्यंत, जवळजवळ प्रत्येक मोठा बदल सर्वप्रथम वनडे सामन्यांमध्येच लागू करण्यात आला. पहिला वनडे सामना 5 जानेवारी 1971 रोजी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात खेळला गेला. इंग्लंड दौऱ्यातील तिसरा कसोटी सामना सलग चार दिवस पावसामुळं रद्द झाला होता. प्रेक्षक रिकाम्या हातानं परत जाऊ नयेत म्हणून, शेवटच्या दिवशी 40 षटकांचा मर्यादित षटकांचा सामना खेळवण्यात आला. त्यावेळी खेळाडू पांढरे कपडे घालत आणि सामना लाल चेंडूनं खेळला जात असे. त्यावेळी, क्रिकेटच्या सर्वात लोकप्रिय प्रकारांपैकी एकाची ही सुरुवात असेल, अशी कोणी कल्पनाही केली नव्हती.
आज 50 षटकांचा वनडे सामना सर्वसामान्य झाला आहे, पण सुरुवातीला तसं नव्हतं. पहिला वनडे सामना 40 षटकांचा होता, ज्यात एक षटक 8 चेंडूंचं होतं. इंग्लंड 55 षटकांचे सामने खेळत असे, तर 1975 आणि 1979 मधील पहिले दोन विश्वचषक 60 षटकांच्या स्वरुपात खेळले गेले. न्यूझीलंडमध्ये 35 षटकांचे सामने, वेस्ट इंडिजमध्ये 45 षटकांचे सामने आणि पाकिस्तानमध्ये 35, 40 व 50 षटकांचे सामने वेगवेगळ्या वेळी खेळले गेले. सुरुवातीला, प्रत्येक देश आपल्या सोयीनुसार आणि सूर्यप्रकाशाच्या प्रमाणानुसार षटकांची संख्या ठरवत असे. नंतर, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी 50 षटकांचं स्वरुप स्वीकारण्यात आलं. 1978 मध्ये, वेस्ट इंडिज 50 षटकांचे वनडे सामने आयोजित करणारा पहिला देश ठरला. त्यानंतर ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडनंही हे स्वरुप स्वीकारलं. 1987 चा विश्वचषक हा पहिला 50 षटकांचा विश्वचषक होता, पण तरीही इंग्लंड 55 षटकांचे वनडे सामनेच खेळत राहिला. अखेरीस, 1996 च्या विश्वचषकानंतर, 50 षटकांचं स्वरुप जगभर लागू करण्यात आलं.
एक वाद अन् क्रिकेटचं चित्रच बदललं : 1977 मध्ये, ऑस्ट्रेलियन मीडिया टायकून केरी पॅकर यांनी वर्ल्ड सिरीज क्रिकेट (WSC) सुरु केली. त्यांनी जगातील आघाडीच्या खेळाडूंना करारबद्ध करुन एका स्वतंत्र स्पर्धेचं आयोजन केलं. सर्व अव्वल खेळाडू फिकट रंगाच्या जर्सी घालत असत. या मालिकेनं क्रिकेटमध्ये तीन बदल घडवून आणले.
- रंगीत जर्सी : 1978-79 च्या हंगामात, संघ प्रथमच रंगीत जर्सी घालून मैदानात उतरले. ऑस्ट्रेलियानं पिवळी, वेस्ट इंडिजने गुलाबी आणि वर्ल्ड इलेव्हननं निळी जर्सी घातली होती.
- दिवस-रात्र सामने : WSC मध्ये प्रथमच फ्लडलाइट्सच्या प्रकाशात दिवस-रात्र सामने खेळले गेले. नंतर हे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा एक भाग बनले.
- पांढरा चेंडू : लाल चेंडू रात्री स्पष्ट दिसत नसल्यामुळं, प्रथमच पांढरा चेंडू वापरण्यात आला. 1992 चा विश्वचषक ही रंगीत जर्सी, दिवस-रात्र सामने आणि पांढरा चेंडू या तिन्ही गोष्टी वापरणारी पहिली आयसीसी स्पर्धा ठरली.
कर्णधारानं सीमारेषेवर 10 क्षेत्ररक्षक उभे केले अन् पॉवरप्लेची सुरुवात : एका घटनेनंतर वनडे सामन्यांमधील क्षेत्ररक्षणाचे नियमही बदलले. 1979 मध्ये, इंग्लंडचा कर्णधार माईक ब्रेअरलीनं शेवटच्या चेंडूसाठी यष्टीरक्षकासह सर्व 10 क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर उभे केले होते. त्यामुळं फलंदाजाला चौकार किंवा षटकार मारणं जवळजवळ अशक्य झालं होतं. त्यानंतर क्षेत्ररक्षणावर निर्बंध लागू करण्यात आले, जे सर्वप्रथम 1992 च्या विश्वचषकात लागू झाले. 2005 मध्ये पॉवरप्ले सुरु करण्यात आला. 2008, 2011 आणि 2012 मध्ये नियमांमध्ये बदल करण्यात आले. सध्याचे क्षेत्ररक्षणाचे नियम 2015 पासून लागू आहेत.
55 वर्षांत फलंदाजी पूर्णपणे बदलली : पहिल्या 1000 वनडे सामन्यांमध्ये, पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या 213.9 धावा होती. गेल्या 1000 सामन्यांमध्ये, ही सरासरी वाढून 249.97 धावा झाली आहे. पहिल्या 3000 सामन्यांमध्ये, केवळ 360 वेळा संघांनी 300 धावांचा टप्पा ओलांडला, तर केवळ शेवटच्या 1000 सामन्यांमध्येच 321 वेळा 300 पेक्षा जास्त धावा केल्या गेल्या. यापैकी 86 वेळा धावसंख्या 350 पेक्षा जास्त होती. आता, लक्ष्याचा पाठलाग करतानाही संघ सहजपणे 300 धावा करत आहेत. फलंदाजीची सरासरी 26.39 वरुन 29.03 पर्यंत वाढली आहे, तर स्ट्राइक रेट 66.15 वरुन 83.4 पर्यंत वाढला आहे. पूर्वी प्रत्येक 127 चेंडूंमागे एक षटकार मारला जायचा, तर आता प्रत्येक 55.42 चेंडूंमागे एक षटकार मारला जातो. गोलंदाजही जास्त बळी घेत आहेत आणि पाच बळी घेण्याचं प्रमाण जवळपास दुप्पट झालं आहे.
दृष्टिक्षेपात वनडे क्रिकेट :
- भारतानं खेळले सर्वाधिक वनडे : भारतानं सर्वाधिक 1081 वनडे सामने खेळले आहेत. त्यापैकी 575 सामने जिंकले आहेत. खेळलेल्या सामन्यांच्या संख्येनुसार ऑस्ट्रेलिया दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि विजयांच्या संख्येनुसार पहिल्या क्रमांकावर आहे. ऑस्ट्रेलियानं 1025 सामन्यांपैकी 619 सामने जिंकले आहेत. तर पाकिस्तान तिसऱ्या क्रमांकावर असून, त्यांनी 1002 सामने खेळून 529 सामने जिंकले आहेत.
- ऑस्ट्रेलियानं जिंकले सर्वाधिक वर्ल्ड कप : वनडे विश्वचषकाचे आतापर्यंत 13 हंगाम खेळले गेले आहेत. यात ऑस्ट्रेलियानं सर्वाधिक 6 ट्रॉफी जिंकल्या आहेत. भारत आणि वेस्ट इंडिजनं प्रत्येकी दोन विजेतेपदं पटकावली आहेत. तर पाकिस्तान, इंग्लंड आणि श्रीलंकेनं एकदा जेतेपद मिळवलं आहे.
- सचिननं खेळले सर्वाधिक सामने : महान भारतीय क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरमं सर्वाधिक 463 वनडे सामने खेळले आहेत. या यादी पहिल्या दहामध्ये श्रीलंकेचे चार, पाकिस्तानचे तीन, भारताचे दोन आणि ऑस्ट्रेलियाचा एक खेळाडू समाविष्ट आहे.
- सर्वाधिक धावा करणाऱ्या टॉप 10 खेळाडूंमध्ये चार भारतीय : वनडे सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या टॉप 10 खेळाडूंमध्ये चार भारतीयांचा समावेश आहे. सचिन पहिल्या, कोहली दुसऱ्या, रोहित शर्मा तिसऱ्या आणि सौरव गांगुली चौथ्या क्रमांकावर आहे.
- कोहली, सचिन आणि रोहितची सर्वाधिक शतकं : वनडे सामन्यांमध्ये रनमशीन विराट कोहलीनं सर्वाधिक 54 शतकं झळकावली आहेत. सचिन 49 शतकांसह दुसऱ्या, तर रोहित 34 शतकांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. कांगारु फलंदाज रिकी पाँटिंग 30 शतकांसह चौथ्या क्रमांकावर आहे.
- मुरलीधरननं घेतले 534 बळी : श्रीलंकेच्या मुथय्या मुरलीधरननं वनडे सामन्यांमध्ये सर्वाधिक बळी घेतले आहेत. त्यानं 350 सामन्यांमध्ये 534 बळी घेतले आहेत. तर सर्वाधिक वेळा 5 बळी घेण्याचा विक्रम पाकिस्तानच्या वकार युनिसच्या नावावर आहे. त्यानं एका डावात विक्रमी 13 वेळा 5 किंवा अधिक बळी घेतले आहेत.
ऑस्ट्रेलियाच्या रिकी पाँटिंगच्या नावावर सर्वाधिक वनडे कर्णधारपदाचा विक्रम आहे. त्यानं कर्णधार म्हणून 230 वनडे सामने खेळले आणि सर्वाधिक 165 सामने जिंकले. यानंतर न्यूझीलंडच्या स्टीफन फ्लेमिंगचा दुसरा क्रमांक येतो. त्यानं कर्णधार म्हणून 218 सामने खेळले, यात 98 सामने जिंकले. तर माजी भारतीय कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. कॅप्टन कुल म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या धोनीनं 200 सामन्यात भारताचं कर्णधारपद भूषवलं, यात 100 वेळा संघाला विजय मिळवून दिला.
- सर्वाधिक वयक्तिक धावसंख्या रोहितच्या नावावर : एका वनडे सामन्यात सर्वाधिक वयक्तिक धावसंख्येचा विक्रम रोहितच्या नावावर आहे. त्यानं 2014 मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध एका डावात 264 धावा केल्या होत्या. शिवाय या प्रकारात तीन द्विशतकं झळकावणारा तो जगातील एकमेव खेळाडू आहे. सर्वाधिक षटकारांचा (369) विक्रमही त्याच्या नावावर आहे. तर सचिननं सर्वाधिक सामनावीर आणि मालिकावीर पुरस्कार जिंकले आहेत. धोनीनं सर्वाधिक यष्टीचीत (123) केले आहेत.
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