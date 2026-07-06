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सातव्यांदा वर्ल्ड कप जिंकताच ऑस्ट्रेलियावर पैशांचा पाऊस; भारतालाही मिळाले करोडो रुपये

सोफी मोलिन्यूच्या नेतृत्वाखाली, ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेट संघानं इंग्लंडला 7 गडी राखून पराभूत करत विक्रमी सातव्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकला.

Australia Prize Money
सातव्यांदा वर्ल्ड कप जिंकताच ऑस्ट्रेलियावर पैशांचा पाऊस (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 6, 2026 at 10:27 AM IST

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लंडन Australia Prize Money : सोफी मोलिन्यूच्या नेतृत्वाखाली, ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेट संघानं इंग्लंडला 7 गडी राखून पराभूत करत विक्रमी सातव्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकला. ऑस्ट्रेलियानं 2010 मध्ये पहिल्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकला होता. तेव्हापासून या फॉरमॅटमधील त्यांचं वर्चस्व कायम असून, त्यांनी 2012, 2014, 2018, 2020, 2023 आणि आता 2026 मध्ये विजेतेपद पटकावलं आहे. दरम्यान, इंग्लंडचं 17 वर्षांनंतर दुसरी ट्रॉफी जिंकण्याचं स्वप्न पुन्हा एकदा भंगलं आहे. इंग्लंडनं 2009 मध्ये आपला पहिला आणि एकमेव टी-20 विश्वचषक जिंकला होता. तेव्हापासून ते चार वेळा अंतिम फेरीत पोहोचले आहेत, परंतु प्रत्येक वेळी त्यांना ऑस्ट्रेलियाकडून पराभव पत्करावा लागला आहे.

चॅम्पियन ऑस्ट्रेलियाला मिळाले ₹22.27 कोटी : आयसीसीनं या वर्षीच्या महिला टी२० विश्वचषक 2026 साठी अंदाजे 87.64 लाख डॉलर (अंदाजे ₹83.41 कोटी) बक्षीस रकमेचं बजेट निश्चित केलं होतं, जे मागील आवृत्तीपेक्षा 10 टक्के जास्त आहे. विक्रमी सातव्यांदा या स्पर्धेचं विजेतेपद पटकावणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाला बक्षीस रक्कम म्हणून अंदाजे 23.40 लाख डॉलक (अंदाजे ₹22.27 कोटी) मिळाले. दरम्यान, अंतिम सामन्यात उपविजेत्या ठरलेल्या इंग्लंडलाही मोठी रक्कम मिळाली. त्यांना अंदाजे 11.70 लाख डॉलर (अंदाजे ₹11.13 कोटी) देण्यात आले.

प्रत्येक सहभागी संघाला 2.47 लाख डॉलर : आयसीसीच्या नियमांनुसार, स्पर्धेत सहभागी झालेल्या 12 संघांपैकी प्रत्येकाला किमान 2.47 लाख डॉलर (अंदाजे ₹2.35 कोटी) मिळण्याची हमी होती. याव्यतिरिक्त, गट टप्प्यात सामना जिंकणाऱ्या प्रत्येक संघाला प्रत्येक विजयासाठी 31,154 डॉलर (अंदाजे ₹29.64 लाख) चा बोनस मिळाला. उपांत्य फेरी गाठून पराभूत झालेल्या दोन संघांना बक्षीस म्हणून अंदाजे 6.75 लाख डॉलर (अंदाजे ₹6.42 कोटी) मिळाले. वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिका उपांत्य फेरीत पराभूत झाले.

भारत आणि पाकिस्तानलाही मिळाली मोठी रक्कम : भारतीय आणि पाकिस्तानी संघ यावेळी आयसीसी टी-20 विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत पोहोचू शकले नाहीत आणि दोन्ही संघ गट टप्प्यातूनच बाहेर पडले. भारतीय महिला संघानं गट सामन्यांमध्ये तीन सामने जिंकून उत्कृष्ट कामगिरी केली, तर पाकिस्तानी संघाला नेदरलँड्सविरुद्ध फक्त एकच विजय मिळवता आला. असं असूनही, स्पर्धेतून बाहेर पडल्यानंतरही दोन्ही संघांना मोठी रक्कम मिळाली. थोडक्यात सांगायचं तर, भारतीय संघाला केवळ स्पर्धेत सहभागी झाल्याबद्दल अंदाजे ₹2.35 कोटी मिळाले. त्यानंतर त्यांना जिंकलेल्या तीन सामन्यांसाठी बक्षीस म्हणून अतिरिक्त 88.94 लाख रुपये मिळाले. यामुळं या विश्वचषकातून भारतीय संघाची एकूण कमाई सुमारे 3.23 कोटी रुपयांवर पोहोचली. दरम्यान, पाकिस्ताननंही या स्पर्धेतून 2.64 कोटी रुपये कमावले.

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