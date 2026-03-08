तिसऱ्यांदा वर्ल्ड कप जिंकताच टीम इंडियावर पैशांचा पाऊस; कोणत्या संघाला किती रुपये बक्षीस?
टी-20 विश्वचषकाचा अंतिम सामना भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात अहमदाबादेतील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवण्यात आला.
Published : March 8, 2026 at 10:50 PM IST
अहमदाबाद T20 World Cup Prize Money : 2026 चा टी-20 विश्वचषक सुमारे एक महिन्यापूर्वी 7 फेब्रुवारी रोजी सुरु झाला. यानंतर अखेर 8 मार्च रोजी या स्पर्धेचा अंतिम सामना भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात अहमदाबादेतील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारतीय संघानं 96 धावांनी विजय मिळवत तिसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषकावर नाव कोरलंय. यासह भारतीय संघावर आयसीसीकडून पैशाचा पाऊस पडला आहे तर उपविजेत्या कीवी संघालाही मोठी बक्षीस रक्कम मिळाली आहे.
आयसीसीनं जाहीर केली 120 कोटी रुपयांची बक्षीसं : या टी-20 विश्वचषकातील विजेता आणि उपविजेता संघाव्यतिरिक्त इतर संघांना किती रक्कम दिली जाईल हे तुम्हाला माहिती असले पाहिजे. आयसीसीनं आधीच जाहीर केलं होतं की या वर्षीचा एकूण बक्षीस पूल 120 कोटी रुपयांचा असेल. याचा अर्थ असा की सर्व संघांना एकूण एवढी रक्कम मिळेल. म्हणजेच विजेता आणि उपविजेता संघाव्यतिरिक्त, चार उपांत्य फेरीतील संघ, सुपर-8 मध्ये पोहोचणारे आठ संघ आणि पहिल्या फेरीत बाहेर पडलेल्या संघांसाठी देखील बक्षीस निधी वाटप करण्यात आला आहे.
विजेत्या संघाला 27 कोटी रुपये : पहिल्यांदा विजेत्या संघाबद्दल बोलूया. म्हणजेच, आजचा सामना जिंकत विजेतेपद पटकावलेल्या संघाला किती रक्कम दिली जाईल? 2026 चा टी-20 विश्वचषक जिंकणाऱ्या संघाला अंदाजे ₹27 कोटी रुपये बक्षीस रक्कम मिळेल. आयसीसीनं विजेत्या संघासाठी 3 दशलक्ष डॉलर्सची बक्षीस रक्कम जाहीर केली आहे. रुपयाचं मूल्य डॉलरच्या तुलनेत चढ-उतार होत असल्यानं, आम्ही इथं फक्त अंदाजे रक्कम सांगू. उर्वरित बक्षीस रक्कम विजेत्या संघाला अंदाजे ₹27 कोटी मिळाल्यावर उघड होईल. तर या अंतिम सामन्यात पराभूत म्हणजेच उपविजेत्या संघाला अंदाजे ₹14 कोटी मिळतील.
उर्वरित संघांनाही किती बक्षीस : या वर्षीच्या टी-20 विश्वचषकात, भारत आणि न्यूझीलंड व्यतिरिक्त, इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका उपांत्य फेरीत पोहोचले. भारत आणि न्यूझीलंड जिंकले आणि अंतिम फेरीत पोहोचले, तर इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका बाहेर पडले. या दोन्ही संघांना एकूण ₹7.24 कोटी मिळतील. त्यानंतर, 5व्या ते 12व्या क्रमांकाच्या संघांना प्रत्येकी ₹3.48 कोटी मिळतील. याशिवाय 13व्या ते 20व्या क्रमांकाच्या संघांना प्रत्येकी ₹2.29 कोटी मिळतील. आम्ही तुम्हाला पुन्हा सांगतो की आयसीसीनं बक्षीस रक्कम डॉलर्समध्ये जाहीर केली आहे, म्हणून आम्ही तुम्हाला रुपयांमध्ये सांगत असलेली रक्कम थोडी वेगळी असू शकते.
