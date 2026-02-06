WPL विजेत्या RCB संघावर पैशांचा पाऊस; उपविजेता दिल्ली संघही झाला मालामाल
महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) च्या चौथ्या हंगामाच अंतिम सामना आज रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात खेळवण्यात आला.
वडोदरा WPL Winner Prize Money : महिला प्रीमियर लीग 2026 च्या अंतिम सामन्यात, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं दिल्ली कॅपिटल्सचा 6 विकेट्सनं पराभव करुन दुसऱ्यांदा ट्रॉफी जिंकली. सलग चौथा अंतिम सामना खेळणाऱ्या दिल्लीला पुन्हा एकदा रिकाम्या हातानं परतावं लागलं. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना, दिल्लीनं निर्धारित 20 षटकांत 4 विकेट्स गमावून 203 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात स्मृती मंधाना आणि जॉर्जिया वॉलच्या स्फोटक खेळीमुळं हे लक्ष्य लहान वाटलं आणि आरसीबीने शेवटच्या षटकात सामना जिंकला.
दोन्ही संघांची दमदार कामगिरी : स्मृती मंधानाच्या नेतृत्वाखाली रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं या हंगामात त्यांच्या आठ सामन्यांपैकी सहा सामने जिंकले. तो 12 गुणांपर्यंत पोहोचणारा एकमेव संघ होता. जेमिमा रॉड्रिग्जच्या नेतृत्वाखाली दिल्ली कॅपिटल्स तिसऱ्या स्थानावर राहिली, चार जिंकले आणि आठ सामन्यांपैकी चार गमावले. एलिमिनेटरमध्ये गुजरात जायंट्सचा सात विकेट्सनं पराभव करुन दिल्ली कॅपिटल्सनं पुन्हा एकदा अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केलं होतं. मात्र यावेळीही त्यांना उपविजितेपदावर समाधान मानावं लागलं.
WPL 2026 विजेत्या संघाला बक्षीस रक्कम : महिला प्रीमियर लीगची पहिला हंगाम 2023 मध्ये आयोजित करण्यात आला होता, ज्यात मुंबई इंडियन्सनं विजय मिळवला होता. जेतेपद जिंकल्यानंतर मुंबईला ₹6 कोटी मिळाले होते आणि यंदाही तीच बक्षीस रक्कम राहिली. विजेत्या आरसीबी संघाला ₹6 कोटी बक्षीस रक्कम मिळाली.
कोणाला किती मिळालं बक्षीस : तसंच मागील हंगामाप्रमाणे उपविजेत्या दिल्ली संघाला ₹3 कोटी बक्षीस रक्कम मिळाली. स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूला अतिरिक्त ₹5 लाख बक्षीस मिळालं. ऑरेंज कॅप विजेता, पर्पल कॅप विजेता, सर्वाधिक षटकार मारणारी खेळाडू आणि सर्वोत्तम स्ट्राईक रेट असलेल्या खेळाडूलाही ₹5 लाख बक्षीस मिळालं. तर अंतिम सामन्यातील सामनावीर खेळाडू स्मृती मंधानाला ₹2.5 लाख बक्षीस मिळालं.
|WPL अवॉर्ड विजेते
|संघ/खेळाडू
|बक्षीस रक्कम
|विजेता संघ (Champion)
|रॉयल चैलेंजर्स बंगळुरु (RCB)
|₹6 करोड
|उपविजेता संघ (Runners-up)
|दिल्ली कॅपिटल्स (DC)
|₹3 करोड
|प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट (MVP)
|सोफी डिवाइन
|₹5 लाख
|ऑरेंज कॅप (सर्वाधिक धावा)
|स्मृति मंधाना
|₹5 लाख
|पर्पल कॅप (सर्वाधिक विकेट)
|सोफी डिवाइन
|₹5 लाख
|सर्वाधिक षटकार
|सोफी डिवाइन
|₹5 लाख
|सर्वाधिक स्ट्राइक रेट
|ग्रेस हॅरिस
|₹5 लाख
|अंतिम सामन्यात सामनावीर
|स्मृति मंधाना
|₹2.5 लाख
|इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन
|नंदिनी शर्मा
|₹5 लाख
