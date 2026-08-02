निवृत्तीनंतर BCCI रहाणेला देणार दरमहा हजारो रुपये; कारण काय?
दिग्गज भारतीय क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाला. त्यानं दीर्घकाळ भारतीय संघासाठी योगदान दिलं आणि अविस्मरणीय खेळी खेळून स्वतःचं नाव कमावलं.
Published : August 2, 2026 at 3:14 PM IST
Ajinkya Rahane : 30 जुलै रोजी, दिग्गज भारतीय क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाला. त्यानं दीर्घकाळ भारतीय संघासाठी योगदान दिलं आणि अविस्मरणीय खेळी खेळून स्वतःचं नाव कमावलं. रहाणेनं परदेशी खेळपट्ट्यांवर आपल्या फलंदाजीनं लोकांची मनं जिंकली. म्हणूनच भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात आदरणीय खेळाडूंमध्ये त्याची गणना केली जाते. रहाणे आता निवृत्त झाला आहे.
Ajinkya Rahane will receive 75,000 Rs per month as a pension from the BCCI. pic.twitter.com/gLKWpi6SAh— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) August 1, 2026
निवृत्तीनंतर अजिंक्य रहाणेला किती पेन्शन मिळेल? : खरं तर, बीसीसीआयनं 2022 मध्ये माजी क्रिकेटपटूंच्या पेन्शन रकमेत मोठा बदल केला. यानंतर, भारतासाठी दीर्घकाळ खेळलेल्या खेळाडूंचं मासिक पेन्शन 70,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. बीसीसीआयच्या या एलिट पेन्शन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या खेळाडूंमध्ये रहाणेचाही समावेश आहे. रहाणेनं आपल्या कारकिर्दीत 85 कसोटी, 90 वनडे आणि 20 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले. त्याच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीमुळं तो निवृत्तीवेतनासाठी पात्र आहे. रहाणेला आता बीसीसीआयकडून दरमहा 70,000 रुपयांचं निवृत्तीवेतन मिळणार आहे. यासोबत एक महत्त्वाची अट आहे, जर रहाणे भविष्यात बीसीसीआयमध्ये एखाद्या विशिष्ट भूमिकेत सामील झाला, तर त्याचं निवृत्तीवेतन थांबवलं जाईल. जर त्याची नोकरी नंतर संपली, तर त्याचं निवृत्तीवेतन पुन्हा सुरु केलं जाईल. मात्र रहाणेनं म्हटलं आहे की तो भारतीय क्रिकेटशी जोडलेला राहील.
अजिंक्य रहाणेनं दिलं भावनिक निवेदन : अजिंक्य रहाणेनं आपल्या 15 वर्षांच्या कारकिर्दीत अनेक महत्त्वपूर्ण यश मिळवलं आहे. त्याचा सर्वात मोठा क्षण 2020-21 मध्ये आला. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यादरम्यान विराट कोहलीच्या अनुपस्थितीत त्यानं भारताचं नेतृत्व केलं आणि संघाला बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीमध्ये विजय मिळवून दिला. रहाणेनं इन्स्टाग्रामवर एक निवृत्तीचा व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामध्ये तो मनमोकळेपणाने बोलला. त्यानं आपले प्रशिक्षक, संघसहकारी आणि चाहत्यांचे आभार मानले. आपल्या निवृत्तीबद्दल बोलताना तो भावूक झाला आणि त्याच्या डोळ्यात अश्रूही आले.
Indian Cricketer Ajinkya Rahane announces retirement from International Cricket.— ANI (@ANI) July 30, 2026
He posts, " cap 278 signing off. thank you for all the love and support over the years. forever grateful."
(source: ajinkya rahane="" instagram) pic.twitter.com/VjhP2MU2qu
रहाणेची कारकीर्द कशी : अजिंक्य रहाणेची कारकीर्द कसोटी सामन्यांची होती. 2013 मध्ये पदार्पण केल्यानंतर, तो 2024 पर्यंत कसोटी खेळला. या काळात, त्यानं 85 सामने खेळून 12 शतकं आणि 26 अर्धशतकांसह 5077 धावा केल्या. वनडे सामन्यांमध्ये, त्यानं 90 सामने खेळून तीन शतकं आणि 24 अर्धशतकांसह 2962 धावा केल्या. त्यानं केवळ 20 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळून एका अर्धशतकासह 375 धावा केल्या. अजिंक्य रहाणेनं एकूण सहा सामन्यांमध्ये भारताचं नेतृत्व केलं, ज्यात चार सामने जिंकले आणि दोन अनिर्णित राहिले. त्याच्या कर्णधारपदाखाली टीम इंडियानं एकही सामना गमावला नाही. त्याच्याच कर्णधारपदाखाली टीम इंडियानं 2021 मध्ये ऑस्ट्रेलियात बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जिंकली होती.
हेही वाचा :