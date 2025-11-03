ETV Bharat / sports

वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिंकताच टीम इंडियावर धनवर्षा; बक्षीस म्हणून मिळाले कोट्यवधी रुपये

भारतीय महिला क्रिकेट संघानं अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा 52 धावांनी पराभव करून पहिल्यांदाच आयसीसी वनडे विश्वचषक ट्रॉफी जिंकली आहे.

भारतीय महिला क्रिकेट संघ (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 3, 2025

नवी मुंबई Prize Money For World Cup Winner : भारतीय महिला क्रिकेट संघानं अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा 52 धावांनी पराभव करून पहिल्यांदाच आयसीसी वनडे विश्वचषक ट्रॉफी जिंकली आहे. नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्पोर्ट्स अकादमीमध्ये खेळल्या गेलेल्या या जेतेपदाच्या सामन्यात टीम इंडियानं प्रथम फलंदाजी करत 50 षटकांत 298 धावा केल्या, त्यानंतर अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा संघ 246 धावांवर ऑलआउट झाला. यासोबतच, टीम इंडियानं बक्षीस म्हणून मोठी रक्कमही जिंकली आहे. तर उपविजेता दक्षिण आफ्रिकेच्या संघही मालामाल झाला आहे .

जगाला मिळाला नवा विश्वविजेता : रविवारी नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर हा विशेष अंतिम सामना खेळला गेला. विशेष म्हणजे 25 वर्षांनंतर महिला विश्वचषकात भारताच्या माध्यमातून एका नवीन संघाला विजेतेपदाचा मुकुट घातला गेला. यापूर्वी भारतीय संघ दोनदा अंतिम फेरीत खेळला आहे, दोन्ही वेळा पराभूत झाला. दरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेचा संघ पहिल्यांदाच अंतिम फेरीत पोहोचला होता.

विश्वविजेत्याला विक्रमी बक्षीस : या विश्वचषकानं आधीच अनेक विक्रम मोडले आहेत, ज्यामध्ये सर्वाधिक धावसंख्येपासून ते शतकांपर्यंत आणि प्रेक्षकांपर्यंतचा समावेश आहे. रविवारचा अंतिम सामना आधीच हाऊसफुल्ल आहे आणि या सर्व विक्रमांसह, आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या बक्षीस रकमेनं विश्वचषक अंतिम सामन्याच्या भव्यतेत भर घातली आहे. आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी स्पर्धा सुरु होण्यापूर्वी विक्रमी बक्षीस रकमेची घोषणा केली, जी कोणत्याही पुरुष विश्वचषकाच्या रकमेपेक्षा जास्त आहे.

किती मिळणार बक्षीस : यावेळी, विजेत्या संघाला 4.48 मिलियन डॉलर किंवा अंदाजे ₹41 कोटी मिळतील. याचा अर्थ विजेता संघ अत्यंत श्रीमंत होणार आहे. तसंच उपविजेत्या संघाला 2.24 मिलियन डॉलर किंवा अंदाजे ₹21 कोटी मिळतील. शिवाय, प्रत्येक संघाला आधीच 250,000 रुपये बक्षीस मिळण्याची हमी देण्यात आली होती, तर लीग टप्प्यातील प्रत्येक विजयासाठी 34,314 बक्षीस मिळण्याची हमी देण्यात आली होती. दरम्यान, सेमीफायनलमध्ये बाहेर पडलेल्या ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडच्या महिला संघांनाही अंदाजे ₹9.3 कोटी मिळतील.

