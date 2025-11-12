ETV Bharat / sports

IND vs SA Test: कोलकाताच्या ईडन गार्डन्सवर कसा आहे टीम इंडियाचा रेकॉर्ड?

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील पहिला कसोटी सामना 14 नोव्हेंबरपासून कोलकाता येथील ऐतिहासिक ईडन गार्डन्सवर खेळला जाणार आहे.

IND vs SA 1st Test
कोलकाताच्या ईडन गार्डन्सवर कसा आहे टीम इंडियाचा रेकॉर्ड? (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 12, 2025 at 11:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता IND vs SA 1st Test : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील पहिला कसोटी सामना 14 नोव्हेंबरपासून कोलकाता येथील ऐतिहासिक ईडन गार्डन्सवर खेळला जाणार आहे. हा सामना विशेष आहे कारण सहा वर्षांनी भारत या मैदानावर कसोटी क्रिकेट खेळणार आहे. इथं शेवटचा कसोटी सामना नोव्हेंबर 2019 मध्ये बांगलादेशविरुद्ध झाला होता. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या दृष्टिकोनातूनही ही मालिका महत्त्वाची आहे, कारण भारत सध्याच्या विजेत्या दक्षिण आफ्रिकेशी सामना करणार आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडिया पुन्हा एकदा या प्रतिष्ठित मैदानावर उतरणार आहे, या मैदानावरील टीम इंडियाचा रेकॉर्ड आणि दक्षिण आफ्रिकेनं तिथं किती कसोटी सामने खेळले आहेत यावर एक नजर टाकूया.

ईडन गार्डन्सवर टीम इंडियाचा कसोटी रेकॉर्ड कसा : भारतानं आतापर्यंत या मैदानावर एकूण 42 कसोटी सामने खेळले आहेत. भारतानं या ऐतिहासिक मैदानावर आपला पहिला कसोटी सामना 1934 मध्ये खेळला होता, तर शेवटचा सामना 2019 मध्ये खेळला होता. भारतानं या मैदानावर 13 सामने जिंकले आहेत, तर 9 सामने गमावले आहेत आणि 20 सामने अनिर्णित राहिले आहेत. भारताचा पहिला विजय 1961-62 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध 187 धावांनी मिळवला होता. या मैदानावर भारताचा शेवटचा पराभव 2012 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध झाला होता.

या मैदानावर सर्वाधिक धावा करणारे भारतीय फलंदाज : ईडन गार्डन्सवरील काळ्या मातीची खेळपट्टी नेहमीच फलंदाजीसाठी अनुकूल राहिली आहे. व्हीव्हीएस लक्ष्मण 10 सामन्यांमध्ये 1217 धावांसह यादीत अव्वल आहे. तर राहुल द्रविड 962 धावांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सचिन तेंडुलकरनं या मैदानावर 872 धावा केल्या आहेत.

सर्वाधिक विकेट्स घेणारे भारतीय गोलंदाज : ही खेळपट्टी नेहमीच फिरकीपटूंसाठी फायदेशीर ठरली आहे. इथं हरभजन सिंग 7 सामन्यांमध्ये 46 विकेट्ससह अव्वल स्थानावर आहे. त्याच्यानंतर अनिल कुंबळे आणि बिशन सिंग बेदी यांचा क्रमांक लागतो. वेगवान गोलंदाजांमध्ये कपिल देव यांनी इथं चांगली कामगिरी केली.

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारताचा कसोटी संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक) (उपकर्णधार), यशस्वी जयस्वाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिकल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप.

मालिकेचं वेळापत्रक : मालिकेतील पहिला कसोटी सामना 14 नोव्हेंबरपासून कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स इथं खेळला जाईल, तर दुसरा कसोटी सामना 22 नोव्हेंबरपासून गुवाहाटी इथं खेळला जाईल.

हेही वाचा :

  1. WTC मध्ये होणार क्रांतीकारी बदल; सर्व 12 संघ घेणार स्पर्धेत भाग
  2. ना मुंबई, ना दुबई... 'या' शहरात होणार IPL 2026 चा मिनी लिलाव
  3. महेंद्रसिंग धोनी आयपीएलमधून कधी निवृत्त होणार? माजी क्रिकेटपटूनं सांगितली वेळ

TAGGED:

TEAM INDIA TEST RECORD AT KOLKATA
IND VS SA 1ST TEST
EDEN GARDEN STADIUM RECORD
IND VS SA 1ST TEST KOLKATA
TEAM INDIA TEST RECORD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.