धोनीच्या होम ग्राउंडवर कसा आहे टीम इंडियाचा रेकॉर्ड?
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना रांची स्टेडियममध्ये होणार आहे. भारतीय संघानं आतापर्यंत इथं सहा वनडे सामने खेळले आहेत.
रांची India Record at Ranchi : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेच्या समाप्तीनंतर, दोन्ही संघ आता मर्यादित षटकांची मालिका खेळतील, ज्यात तीन सामन्यांची वनडे मालिका 30 नोव्हेंबरपासून सुरु होईल. दोन्ही संघांमधील पहिला वनडे सामना रांची स्टेडियमवर खेळला जाईल, जिथं टीम इंडियाचं नेतृत्व केएल राहुल करेल, शुभमन गिल पूर्णपणे बरा होऊ न शकल्यामुळं त्याला ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. ऋषभ पंत देखील दीर्घकाळ अनुपस्थितीनंतर वनडे संघात परतला आहे आणि सर्वांच्या नजरा त्याला अंतिम अकरा जणांमध्ये समाविष्ट केलं जाईल की नाही याकडे असतील. टीम इंडियानं आतापर्यंत रांची स्टेडियमवर सहा वनडे सामने खेळले आहेत.
रांचीच्या मैदानावर टीम इंडियाचा रेकॉर्ड कसा : भारतीय संघानं 2013 मध्ये रांची स्टेडियमवर ऑस्ट्रेलिया संघाविरुद्ध पहिला वनडे सामना खेळला. टीम इंडियानं हा सामना 7 विकेट्सनं जिंकला. आतापर्यंत भारतीय संघानं रांचीमध्ये सहा वनडे सामने खेळले आहेत, त्यापैकी तीन जिंकले आणि दोन गमावले. दोन पराभवांपैकी एक न्यूझीलंडविरुद्ध होता, तर दुसरा ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होता. त्यामुळं, टीम इंडिया या मैदानावर आपला वनडे विक्रम सुधारण्याचा प्रयत्न करेल. इथं जिंकलेल्या तिन्ही सामन्यांमध्ये त्यांनी लक्ष्यांचा पाठलाग केला आहे.
रांचीमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टीम इंडियाचा विक्रम : टीम इंडियानं 2022 मध्ये रांचीच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे सामनाही खेळला होता. प्रथम फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेनं 50 षटकांत 7 गडी गमावून 278 धावा केल्या. भारतानं 45.5 षटकांत 3 गडी गमावून लक्ष्याचा पाठलाग केला. या सामन्यात टीम इंडियाच्या विजयात श्रेयस अय्यरनं महत्त्वाची भूमिका बजावली, त्यानं नाबाद 113 धावा केल्या. टीम इंडिया रांचीमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध हा विक्रम कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.
